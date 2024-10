Приближается день выборов через месяц.

Американские граждане стали свидетелями того, как действующий демократический президент снялся с выборов, республиканский кандидат избежал смертельного нападения и появилась первая женщина цветной расы в национальном списке.

Куда тратят кандидаты свои средства?

Деньги не делают политику, но они определенно имеют вес. Распределение средств кампаниями и поддерживающими их суперпаками дает представление о том, где они видят потенциальные возможности.

По словам Дэвида Райта из CNN, в последние дни перед интенсивной борьбой за рекламу,

Обе стороны делают ставки на свой оптимальный путь к 270 голосов выборщиков. В первой неделе октября кампания Харрис тратит больше всего в трех ключевых «синих стенах» штатах – более 5 миллионов долларов в Пенсильвании, почти 4 миллиона долларов в Мичигане и около 2,7 миллионов долларов в Висконсине. Эта стратегия кажется разумной – если Харрис выиграет все три этих штата, а также голос выборщика Небраски в оспариваемом втором избирательном округе конгресса, где кампания потратила более 300 000 долларов на рекламу на этой неделе, она обеспечит президентство.

С другой стороны, кампания Трампа сосредоточена на Юге. В этом конкретном неделе кампания Трампа тратит больше всего денег на рекламу в Пенсильвании – 3,8 миллиона долларов, что свидетельствует о том, что Пенсильвания является важным фактором в стратегиях обеих сторон. Кроме того, кампания тратит 3,4 миллиона долларов на рекламу в Северной Каролине и около 3 миллионов долларов в Джорджии, другие важные цели. Если он выиграет эти два штата вместе с Пенсильванией, он обеспечит второй срок в Белом доме.

Как две стороны мотивируют избирателей голосовать?

Политические предложения были представлены, и кандидаты пытались отличиться. Сейчас пришло время побудить людей проголосовать либо лично, либо по почте.

Раннее голосование и голосование по почте уже начались в нескольких регионах, хотя раннее голосование, скорее всего, не достигнет уровней, достигнутых во время выборов 2020 года. Трамп остается скептиком в отношении голосования по почте, но республиканцы в этом году пытаются соответствовать демократам, используя это в важных штатах.

Некоторые республиканцы выражают опасения по поводу других компонентов стратегии Трампа по вовлечению избирателей, как сообщают Стив Конторно и Фредрека Шутен из CNN. Вместо того чтобы посещать дома в ключевых штатах, союзники Трампа полагаются на финансирование от технического миллиардера Элона Маска для проведения некоторых нетрадиционных тактик.

Конторно и Шутен пишут:

Кампания Трампа построила машину, ориентированную на целевых избирателей, обучающую сторонников мониторить участки для голосования и заваливая штаты судебными разбирательствами, связанными с голосованием. Эта стратегия – рискованная ставка, по признанию внутренних сотрудников кампании Трампа, но одна, в которую они верят, основываясь на данных, которые они собирали почти десять лет и тестировали в течение последних шести месяцев.

Кто участвует в предвыборной кампании?

Харрис имеет поддержку tanto от левых, как от правых.

Высокопрофильные союзники, такие как популярный бывший демократический президент Барак Обама, будут присутствовать на мероприятиях и внесут свой вклад в электронные письма и материалы для сбора средств, чтобы обратиться к базовой части партии. По словам CNN, Обама планирует 27-дневную кампанию для Харрис.

Между тем, разочарованные анти-Трамп республиканцы, такие как бывший член Конгресса Лиз Чейни, будут кампанировать за Харрис и пытаться повлиять на умеренных, независимых и даже республиканцев, которые хотят избавиться от Трампа.

Трамп получит сильную поддержку от самого богатого человека в мире, Маска, который должен появиться на митинге в Пенсильвании в субботу на месте, где Трамп был ранен в ухо киллером в июле.

Тем не менее, у Трампа меньше союзников, которые могут вмешаться. Бывший республиканский президент Джордж Буш не является активным сторонником, и его вице-президент Дик Чейни объявил, что проголосует за Харрис. Партия так сильно изменилась, что Буш и Чейни, скорее всего, не были бы желанными гостями на митинге Трампа.

Достаточно ли «менее пессимистично»?

Решение Федеральной резервной системы снизить процентные ставки может сделать более доступными кредиты на покупку дома или автомобиля. Хорошие показатели занятости в сентябре свидетельствуют о том, что те, кто ищет работу, могут ее найти. Кратковременная забастовка среди рабочих портов Восточного побережья и спор между Международной ассоциацией долговязых (ILA) и двумя доковыми терминалами не вылились в серьезную проблему.

Тем не менее, некоторые вещи на день выборов будут дороже, чем при Трампе. Кроме того, цена на нефть может вырасти в следующем месяце, что повлияет на кошельки избирателей.

despite larger shifts that gave Harris an advantage in polls during the summer, these trends have stagnated. However, according to Amy Walter from the Cook Political Report, there are shifts in perceptions about the economy, as she discussed on CNN's “Inside Politics.”

Walter reported that the overall race in 2024 remains unchanged, but there are shifts among key voters in crucial states. Trump's lead in who voters trust to manage inflation has diminished. His advantage on immigration is lower.

“Voters … are not feeling positive about the economy, but they're feeling less pessimistic about the economy,” Walter said. Voters who feel neutrally about the economy seem to be growing more optimistic about Harris, she said.

Keep an eye on the neutral voter.

Сможет ли каждый житель Северной Каролины и Джорджии проголосовать?

Северная Каролина и Джорджия – важные избирательные штаты и зоны гуманитарной катастрофы из-за урагана Хелène.

Команды поиска и спасения все еще ищут пропавших людей, особенно в сельских районах Северной Каролины, пострадавших от наводнений и изолированных от помощи. По мере развития этой гуманитарной ситуацииeventually come a time when it's appropriate to consider if those whose homes were destroyed and roads were washed away can express their thoughts.

Будет ли международная ситуация влиять на кампанию Харрис?

Демократы пытаются преодолеть внутренние разногласия партии по вопросам Ближнего Востока. Прогрессисты, выступающие за увеличение участия США в Палестине, были в основном проигнорированы на Демократическом национальном съезде в августе, и Харрис пытается сохранить баланс между поддержкой Израиля и признанием гуманитарной ситуации в Газе.

Однако Израиль сейчас находится в конфликте с Ливаном на севере и участвует в обмене ракетами с Ираном. Неясно, как или даже если усиливающийся региональный конфликт на Ближнем Востоке повлияет на выборы в США. Но внутри Демократической партии кипит разногласие, которое может создать проблемы, особенно в важном штате Мичиган, если некоторые избиратели, недовольные поддержкой США Израиля, решат воздержаться от голосования.

Перетянет ли судебный процесс над Трампом по обвинению в подрыве выборов внимание с выборов 2022 года?

Судебный процесс над Трампом за подрыв президентских выборов 2020 года не начнется, а тем более не закончится до дня выборов. Однако это не значит, что не будет развития в этом длительном судебном процессе.

Самое значительное развитие, скорее всего, произошло в четверг, когда судья Таня Чуткан обнародовала большую часть дела специального прокурора Джека Смита. В судебном документе содержатся интересные новые подробности, но также возможно, что любое недовольство действиями Трампа в 2020 году уже учтено в решениях избирателей.

Более того, многие тактики, описанные Смитом, напоминают сомнения в выборах, которые используются Трампом и его сторонниками в 2024 году. Узнайте больше от команды CNN по вопросам правосудия.

Вы зарегистрированы для голосования?

Примите минуту, чтобы подумать о своей ситуации. Вы зарегистрированы для голосования? Знаете ли вы процедуру голосования? Некоторые штаты предлагают какой-то вид регистрации в день выборов, но не все. Посетите гид CNN по голосованию, чтобы узнать информацию, относящуюся к вашему штату.

Что произойдет после дня выборов?

До дня выборов остался всего месяц, но этот ярлык немного обманчив. Так много американцев уже голосуют, что день выборов практически наступил. Кроме того, подсчет голосов по почте и возможная необходимость пересчета в ключевых штатах означает, что мы можем не узнать результаты выборов сразу после закрытия избирательных участков 5 ноября.

В не связанных с 2024 годами обновлениях Трамп должен быть приговорен за его осуждение за подделку деловых записей в Нью-Йорке в связи с выплатами 2016 года за молчание 26 ноября.

Каким бы ни был результат выборов 2024 года, Трамп, скорее всего, не примет результаты, если победит Харрис. Его сторонники готовятся к судебной битве после дня выборов, чтобы оспорить голоса и потенциально оспорить сертификацию результатов выборов, которые должны быть завершены к 11 декабря, чтобы выборщики собрались в столицах штатов и официально проголосовали 17 декабря.

Наконец, все должны помнить из 2020 года, что избирательные голоса должны быть подсчитаны в Конгрессе, с вице-президентом Харрис, председательствующей на этот раз, 6 января 2025 года. Новый президент официально примет присягу 20 января 2025 года.

