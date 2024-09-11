- При определенных обстоятельствах Израиль удерживает уход лидеров ХАМАСа без вреда

Лидер палестинского террориста Джихья аль-Синвар получил возможность безопасно покинуть Газу. Израиль предложил сделку, требующая передачи всех оставшихся заложников, ХАМАСу в секторе Газа. Цель этого шага - возобновить застопорившиеся переговоры о заложниках. "Я готов организовать безопасный проход для Синвара, его семьи и любого другого человека, который захочет сопровождать его", - заявил бригадный генерал Галь Хирш, официальный представитель Израиля по вопросам заложников и пропавших без вести, в беседе с информационным агентством Bloomberg.

"Мы добиваемся освобождения заложников. Мы выступаем за разоружение, денацификацию и, разумеется, новое управление Газой", - заявил Хирш.

Как сообщает новостной отчет, представитель премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по вопросу освобождения заложников представил это предложение примерно два дня назад. Хирш не прокомментировал возможный ответ.

Местонахождение Синвара остается неясным. Подозрения указывают на его укрытие в сложной системе туннелей под сектором Газа.

В середине января представитель ХАМАСа заявил, что лидеры в Газе не покинут добровольно. "Либо победа, либо мученичество", - сказал источник ХАМАСа информационному агентству DPA в Бейруте. "Газа - наша земля, и наши жизни не менее ценны, чем жизнь народа".

В настоящее время переговоры о прекращении огня в конфликте в Газе, посредничество в которых ведут Египет, США и государство Персидского залива Катар, а также освобождение израильских заложников, удерживаемых исламским ХАМАСом, зашли в тупик.

Предложение от представителя премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху требует от Комиссии или ХАМАСа передать всех оставшихся заложников в секторе Газа в качестве условия для безопасного выхода палестинского террориста Джихья аль-Синвара. В ответ на сделку Хирш подчеркнул важность разоружения и нового управления Газой, подчеркнув освобождение заложников и денацификацию.

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