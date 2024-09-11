Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

При определенных обстоятельствах Израиль удерживает уход лидеров ХАМАСа без вреда

Израиль представляет предложение ХАМАС в Газе, что потенциально может указывать на сдвиг в затянувшихся переговорах с заложниками. Теперь на признанной группировке исламских боевиков лежит ответственность за принятие решения.

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 1 минута

- При определенных обстоятельствах Израиль удерживает уход лидеров ХАМАСа без вреда

Лидер палестинского террориста Джихья аль-Синвар получил возможность безопасно покинуть Газу. Израиль предложил сделку, требующая передачи всех оставшихся заложников, ХАМАСу в секторе Газа. Цель этого шага - возобновить застопорившиеся переговоры о заложниках. "Я готов организовать безопасный проход для Синвара, его семьи и любого другого человека, который захочет сопровождать его", - заявил бригадный генерал Галь Хирш, официальный представитель Израиля по вопросам заложников и пропавших без вести, в беседе с информационным агентством Bloomberg.

"Мы добиваемся освобождения заложников. Мы выступаем за разоружение, денацификацию и, разумеется, новое управление Газой", - заявил Хирш.

Как сообщает новостной отчет, представитель премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по вопросу освобождения заложников представил это предложение примерно два дня назад. Хирш не прокомментировал возможный ответ.

Местонахождение Синвара остается неясным. Подозрения указывают на его укрытие в сложной системе туннелей под сектором Газа.

В середине января представитель ХАМАСа заявил, что лидеры в Газе не покинут добровольно. "Либо победа, либо мученичество", - сказал источник ХАМАСа информационному агентству DPA в Бейруте. "Газа - наша земля, и наши жизни не менее ценны, чем жизнь народа".

В настоящее время переговоры о прекращении огня в конфликте в Газе, посредничество в которых ведут Египет, США и государство Персидского залива Катар, а также освобождение израильских заложников, удерживаемых исламским ХАМАСом, зашли в тупик.

Предложение от представителя премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху требует от Комиссии или ХАМАСа передать всех оставшихся заложников в секторе Газа в качестве условия для безопасного выхода палестинского террориста Джихья аль-Синвара. В ответ на сделку Хирш подчеркнул важность разоружения и нового управления Газой, подчеркнув освобождение заложников и денацификацию.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Изображение, предоставленное правоохранительными органами, показывает жилое строение, пришедшее в...
Политика

Необоснованная угроза ядерного оружия, нацеленного на Берлин, не является просто совпадением.

Необоснованная угроза ядерного оружия, нацеленного на Берлин, не является просто совпадением. Великобритания и США могут разрешить Украине использовать оружие против российского ядра, но предупреждения Кремля препятствуют принятию решения, считает корреспондент ntv Рейнер Мунц. В результате эксперт по ядерному оружию предлагает атаки на Берлин. 11:15 Сообщение: Решение о поставках западных

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель
Политика

Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель

Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель Принятие решения по западным ракетам в Украине может занять больше времени Принятие решения по поводу развертывания западных ракет большой дальности в Украине, возможно, займет еще некоторое время. Как сообщает Bloomberg, решение, скорее всего, не будет принято

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Попытка скрыться, чтобы удержать Трампа и Республиканский Национальный Комитет от запугивания избирателей и членов избирательного персонала.
Политика

Попытка скрыться, чтобы удержать Трампа и Республиканский Национальный Комитет от запугивания избирателей и членов избирательного персонала.

Воскрешение почти четырехлетней правовой инициативы, возглавляемой чернокожими избирателями, призванной запретить возможное запугивание избирателей и членов участковых комиссий со стороны бывшего президента Дональда Трампа и Республиканской партии, неожиданно набирает силу по мере приближения...

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно

Последние

Изображение, предоставленное правоохранительными органами, показывает жилое строение, пришедшее в...
Политика

Необоснованная угроза ядерного оружия, нацеленного на Берлин, не является просто совпадением.

Необоснованная угроза ядерного оружия, нацеленного на Берлин, не является просто совпадением. Великобритания и США могут разрешить Украине использовать оружие против российского ядра, но предупреждения Кремля препятствуют принятию решения, считает корреспондент ntv Рейнер Мунц. В результате эксперт по ядерному оружию предлагает атаки на Берлин. 11:15 Сообщение: Решение о поставках западных

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Множество немецких жителей получили уведомление на своих мобильных устройствах в полдень.
Панорама

Ожидание вызывает звонки сотовых телефонов и сирены.

Ожидание вызывает звонки сотовых телефонов и сирены. В случае чрезвычайных ситуаций, таких как наводнения, лесные пожары и другие бедствия, крайне важно оперативно предупредить население Германии. Германия проводит учения для таких сценариев, отправляя предупреждающий сигнал на мобильные телефоны людей. В 11:00 утра Федеральное управление гражданской защиты и помощи при чрезвычайных

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.
Спорт

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1. Команда McLaren в Формуле 1 в погоне за титулом чемпиона мира сосредоточила все свои усилия на поддержке Ландо Норриса. Вместо бесконтактной внутренней борьбы Норрис, который преследует действующего чемпиона Макса Ферстаппена, теперь имеет абсолютный приоритет. Однако команда хочет оставаться справедливой

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно