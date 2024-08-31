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Правые и неконтролируемые, может быть?

Выборы в ландтаг Тюрингии имеют важные последствия. Лидер радикальных правых сил АФД Х umístный может захватить власть или ХДС рассматривает возможность сотрудничества с партией Вагенкнехта.

 and  Alex Stellmacher
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Выборы в Тюрингии: Стремит лись к консервативной стороне?
Выборы в Тюрингии: Стремит лись к консервативной стороне?

- Правые и неконтролируемые, может быть?

Текущие опросы показывают сдвиг вправо

По данным недавних опросов, партия AfD, возглавляемая ультраправым кандидатом Бьёрном Хёкке, стабильно опережает другие партии, получая около 29-30 процентов голосов. Это ставит AfD в положение, при котором она может потенциально заблокировать выборы судей в земельном парламенте с примерно одной третью мест, несмотря на то, что ни одна другая партия не хочет сотрудничать с ними. Хёкке, 52-летний мужчина, дважды оштрафованный за использование нацистского лозунга, остается непреклонным: "Мы хотим управлять."

После предполагаемого исламистского ножевого нападения на городском фестивале в Солingen, в результате которого погибли трое человек, AfD попыталась использовать кризис в своей кампании. Хёкке разместил пост в X с изображением окровавленного ножа и призывом к выборам, а хэштег "#Хёкке или Солingen" набрал популярность в Интернете. Однако последний "Полибарометр" ZDF показывает, что AfD не получила значительного толчка, оставаясь на стабильных 29 процентах.

Предвыборная критика Хёкке со стороны бизнес-сообщества последовала после того, как он осудил инициативу семейных компаний, продвигающих разнообразие и толерантность. Хёкке назвал кампанию "Сделано в Германии – Сделано разнообразием" гипокритичной, и его заявление о том, что он надеется, что эти компании столкнутся с серьезными экономическими трудностями, вызвало широкое возмущение. Александр фон Прен, президент Союза розничной торговли Германии (HDE), выразил свою озабоченность, сказав: "Одна из ведущих фигур AfD снова проявила себя."

Хёкке уклончив в вопросах о том, как он намерен управлять, заявляя лишь, что не должно быть барьеров в демократии. Однако лидер ХДС Фридрих Мерц вновь подчеркнул важность такого барьера на предвыборном мероприятии с ведущим кандидатом ХДС Марио Войтом в Эрфурте. Земельную ассоциацию AfD с 2021 года классифицируют как "безопасно правоэкстремистскую" в офисе конституционной защиты земли.

Изменение правительства неизбежно

По данным опросов, действующая коалиция меньшинства "красный-красный-зеленый" под руководством популярного министра-президента Бодо Рамелова (Левые) вряд ли сохранит свои позиции. Левые получили 13-14 процентов, СДПГ – 6-7 процентов, а Зеленые не получат места в земельном парламенте с 3-4 процентами. Таким образом, смена правительства в Эрфурте неизбежна. Тем не менее, Рамелов остается оптимистичным.

68-летний Рамелов обещает сделать все возможное, чтобы предотвратить влияние AfD на парламент. Он держит дверь открытой для других партий, обещая взять трубку, если Войт или Вальгенкнехт свяжутся с ним после 1 сентября.

Возможен совершенно новый вариант коалиции.

По данным опросов, большинство коалиционных вариантов не существует. Математически это может привести к беспрецедентной коалиционной модели. Ведущий кандидат ХДС Войт должен будет заручиться поддержкой бывшего левого и бывшего мэра Эйзенаха Катжи Волф из Альянса Сахры Вальгенкнехт (BSW) и включить лидера СДПГ и министра внутренних дел Георга Майера в экспериментальный альянс. Волф, недавний новичок BSW, может стать wildcard после выборов.

По данным опросов, ХДС, стремящаяся вернуться в земельную канцелярию после десяти лет оппозиции, имеет 21-23 процента, а BSW, основанная в начале года, имеет 17-20 процентов. "Это будет очень близкая борьба", - предсказывает Войт. Он категорически отвергает сотрудничество с партией Левых, возглавляемой Рамеловым. Вальгенкнехт, интенсивно ведущая кампанию на выборах в землю и атаковавшая краской в Эрфурте, установила барьеры.

Это зависит от требования, чтобы Тюрингия заняла четкую позицию против развертывания американских ракет и выхода из существующей немецкой политики в отношении Украины. Эксперты предсказывают, что соглашение может быть достигнуто по этому вопросу, поскольку это не решение, принимаемое на уровне земли. Однако остаются опасения, захочет ли BSW вообще сформировать земельное правительство, чтобы войти в федеральную избирательную кампанию без потерь.

Вальгенкнехт за столом переговоров

Политический scientist из Эрфурта Андре Бродоц видит более сильное желание BSW участвовать в правительстве, но не исключает модель, в которой BSW просто поддерживает правительство меньшинства. В основном это зависит от того, установит ли новая фракция BSW свою собственную автономию. Вальгенкнехт хочет участвовать в переговорах о коалиции в Саксонии или Тюрингии и внести свой вклад, как она неоднократно подчеркивала в интервью.

Войт, имеющий только правительственный вариант через BSW, находится в затруднительном положении. Пока Вальгенкнехт стремится управлять извне, он сталкивается с проблемами, говорит Войт. В неопределенные времена он встречался бы с Волф. "Однако тюринги сами управляют своими делами", - уточняет Войт. Создание связи между ХДС, BSW и СДПГ считается сложным. Вальгенкнехт ранее была частью СЕПГ, а затем стала символом коммунистического движения в партии Левых. "Несомненно, некоторые люди из ХДС не любят этого", - отмечает Бродоц.

Если 48-летняя Волф превзойдет ХДС через BSW, политическая ситуация в Тюрингии будет очень напряженной - ситуация, не отраженная в недавних опросах. Политически это будет представлять собой "невероятный сдвиг власти", по словам Бродоца. Что касается министра-президента Волф, Войт замечает: "Я не думаю, что это возможно".

Согласно опросам, в Эрфурте намечается сдвиг в сторону возможной смены правительства, при этом коалиция меньшинства "красные-красные-зеленые", возглавляемая министром-президентом Бодо Рамеловом (Левые), вряд ли сохранит свои позиции. По данным "Полибарометра" ZDF, партии вроде AfD не удается существенно укрепить свои позиции, несмотря на попытки использовать кризисы в своей кампании.

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