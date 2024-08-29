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Правозащитные группы выступают за создание центра наблюдения для повышения прозрачности.

 and  John Stellmacher
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Правозащитные группы выступают за создание центра наблюдения для повышения прозрачности.

Критики требуют создания надзорного органа для повышения прозрачности в свете стабильно высоких цен на продовольствие. Как глава национальной ассоциации, Рамона Поп заявила: "Цены на продовольствие окутаны тайной". Это тайна, где могут появляться необоснованные повышения цен и прибыли на всей цепочке поставок, от фермеров до розничных продавцов.

Эти защитники потребителей предлагают создать надзорный орган в Федеральном ведомстве по сельскому хозяйству и продовольствию. Этот орган будет изучать цены и затраты на каждом этапе и ежегодно представлять свои выводы парламенту. Поп подчеркнула, что после первоначального скачка цены на продовольствие стабилизировались на высоком уровне.

"Правительству необходимо раскрыть тайну ценообразования на продовольствие", - потребовала глава ассоциации во время презентации исследования, проведенного ассоциацией. С большей прозрачностью можно было бы выявить "несправедливые практики" и защитить потребителей от чрезмерных цен на кассе.

Требование главы ассоциации включало "следующие пункты": создание надзорного органа в Федеральном ведомстве по сельскому хозяйству и продовольствию и ежегодное представление его выводов парламенту. Такая дополнительная прозрачность могла бы потенциально раскрыть "несправедливые практики" и защитить потребителей от чрезмерных цен.

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