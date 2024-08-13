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Правозащитный полицейский министр подвергся провокации на Храмовой горе

 and  Ksenia Johnson
Время чтения 2 минут
Итамар Бен-Гвир (М.) отправляется на Храмовую гору в окружении своих сотрудников по безопасности
Итамар Бен-Гвир (М.) отправляется на Храмовую гору в окружении своих сотрудников по безопасности

Правозащитный полицейский министр подвергся провокации на Храмовой горе

Верхняя платформа в Иерусалиме — самое чувствительное святое место. евреи могут посещать его в соответствии с соглашением с мусульманскими властями, но не могут молиться там. Праворадикальный министр полиции Израиля, Бен-Гvir, хочет изменить это и вызвал споры своими заявлениями во время визита на сайт.

Праворадикальный министр полиции Израиля, Итамар Бен-Гvir, вновь вызвал волнение своим визитом на Храмовую гору в Иерусалиме, где он призвал разрешить еврейскую молитву. В видео, записанном на месте и опубликованном в Twitter, Бен-Гvir также вновь выразил свою оппозицию переговорам с ХАМАС о прекращении огня в войне в секторе Газа и освобождении израильских заложников, все еще удерживаемых в секторе Газа. Он поклялся "победить ХАМАС".

По словам jordansky Waqf, который управляет сайтом, около 2250 евреев "молились, танцевали и размахивали израильскими флагами" на Храмовой горе утром в понедельник. Полиция Израиля ввела ограничения и разрешила войти только "некоторым мусульманским поклонникам", сказал официальный представитель, пожелавший остаться неназванным.

Тisha Beav, день траура по разрушению еврейского храма римлянами в 70 году н.э., отмечается евреями. Храмовая гора (Аль-Харам аш-Шариф) с Куполом Скалы и мечетью Аль-Акса в Старом городе Иерусалима является третьим святым местом в исламе и эпицентром израильско-палестинского конфликта. Он находится под мусульманским управлением, в то время как Израиль несет ответственность за безопасность.

"Нет частной политики какого-либо министра"

Однако это место также свято для евреев, так как на нем когда-то стояли два еврейских храма. Хотя они могут входить в соответствии с соглашением о статусе-кво, достигнутым после израильской оккупации Восточного Иерусалима в 1967 году, они официально не имеют права молиться там — ограничение, которое часто нарушают правые израильтяне.

После визита Бен-Гвира офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявил, что политика Израиля в отношении Храмовой горы не изменилась. Действия Бен-Гвира на Храмовой горе были исключением из статус-кво, которое не будет изменено. "Нет частной политики какого-либо министра на Храмовой горе — ни министра внутренних дел, ни какого-либо другого министра", — заявило оно. Израильские СМИ опубликовали видеозаписи, на которых показано, как несколько десятков еврейских поклонников молятся во время визита министра.

Молился с более чем 1600 евреями

Ранее Бен-Гvir критиковал соглашение с мусульманскими властями как "расистское" и дискриминационное в отношении евреев. Палестинцы боятся, что Израиль хочет расширить свой контроль над святым местом.

По словам израильских СМИ, более 1600 евреев посетили Храмовую гору утром в понедельник. Палестинская администрация осудила это. Лидер оппозиции Яир Лапид раскритиковал "кампанию Бен-Гвира на Храмовой горе", которую он назвал противоречащей позиции израильских сил безопасности и угрожающей жизни. Он описал это как "группу безответственных экстремистов в правительстве".

Противник сделки по обмену заложниками

Бен-Гvir уже опубликовал провокационное видео в июле, на котором он посещает Храмовую гору в Иерусалиме. "Я пришел в самое важное место для еврейского народа, чтобы помолиться за возвращение заложников домой, но не через соглашение о сдаче", — сказал Бен-Гvir в видео, на котором он стоит возле Купола Скалы.

Бен-Гvir — решительный противник сделки об обмене заложниками между Израилем и радикальной исламской палестинской организацией ХАМАС, которая начала крупное нападение на Израиль 7 октября, спровоцировав войну в секторе Газа. Недавно он неоднократно угрожал премьер-министру Нетаньяху распадом коалиции, если тот сделает уступки ХАМАС.

Территории Палестины, в частности Храмовую гору в Иерусалиме, является местом значительной религиозной и политической争ри. Несмотря на соглашение с мусульманскими властями, правый министр Израиля Бен-Гvir призвал разрешить еврейскую молитву на этом сайте.

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