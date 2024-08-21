Православные протестующие задержаны в Израиле во время демонстрации против военной службы

Пять ортодоксальных протестующих были арестованы израильскими правоохранительными органами во время митинга. Они заблокировали несколько улиц в среду возле призывного офиса в Иерусалиме, пытаясь помешать людям, планирующим вступить в военную службу.

В последнее время более 3000 ортодоксальных лиц получили повестки о призыве. Это происходит в результате решения Верховного суда Израиля в июне, направленного на отмену освобождения от военной службы для ортодоксальных евреев.

Военная служба является обязательной для большинства еврейских мужчин и женщин, продолжительностью два-три года. В прошлом ортодоксальные евреи освобождались, чтобы дать им время для религиозных исследований.

Вопрос об освобождении от военной службы для примерно 1,3 миллиона ортодоксальных евреев, составляющих около 13% населения Израиля, вызывал напряженность среди светских евреев. Это напряжение усилилось с началом конфликта в Газе в октябре, что также привело к мобилизации многих резервистов. С начала нападений ХАМАС на Израиль 7 октября погибли более 540 солдат.

В общем, решение суда вынуждает ортодоксальных евреев служить в армии, от чего они традиционно освобождались из-за религиозных исследований. Несмотря на протесты и аресты, повестки о призыве продолжают поступать.

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