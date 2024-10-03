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Правоохранительные органы усиливают наблюдение за американскими религиозными местами в ответ на нападение Израиля и начало еврейских праздничных сезонов.

Органы правопорядка в Соединенных Штатах усиливают свое присутствие в еврейских районах и Religious institutions в ответ на недавнее нападение Ирана на Израиль и начало еврейских Святых дней в среду.

 and  Christian Meier
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Камера видеонаблюдения, установленная напротив синagogы «Парк Ист», 3 марта 2017 года, в городской...
Камера видеонаблюдения, установленная напротив синagogы «Парк Ист», 3 марта 2017 года, в городской пейзаж Нью-Йорка.

Правоохранительные органы усиливают наблюдение за американскими религиозными местами в ответ на нападение Израиля и начало еврейских праздничных сезонов.

Авторитеты сообщили CNN, что усиленное присутствие полиции в важных местах обусловлено избытком осторожности в качестве профилактической мере и не основывается на каких-либо конкретных угрозах. Несмотря на отсутствие подтвержденных достоверных угроз, представители правопорядка выразили обеспокоенность возможностью насилия со стороны одиночных нападающих в обстановке повышенной опасности.

Усиленное наблюдение начнется с Рош Хашана – первым из высоких праздников и считающимся еврейским Новым годом, который начнется при заходе солнца в среду и закончится при заходе солнца в пятницу. Усиленная бдительность будет продолжена в течение следующих двух недель с учетом предстоящих празднований Йом Кипур, самого святого дня в еврейском календаре, которые начнутся с заката в пятницу и закончатся при заходе солнца в субботу.

НЙПД принял решение усилить патрулирование в понедельник, как сообщил источник в полиции CNN, и усиленное присутствие сохранится в течение следующих двух недель.

Для поисковых операций по обнаружению взрывчатых веществ НЙПД будет сотрудничать с государственной полицией на мостах и туннелях, а также будут использоваться вертолеты для оценки радиации, добавил источник.

Недавно представители полиции Лос-Анджелеса приняли участие в семинаре по безопасности с лидерами еврейской общины в Южной Калифорнии, чтобы обсудить усиленное патрулирование во время религиозных праздников. ЛАПД традиционно усиливает свою присутствие как в еврейских, так и в мусульманских местах поклонения из-за нестабильности на Ближнем Востоке.

На встрече на прошлой неделе ЛАПД представил планы по увеличению числа офицеров, автомобилей командного поста и конных подразделений, чтобы успокоить членов еврейской общины, многие из которых чувствовали себя обеспокоенными своей безопасностью после антисемитского нападения в городе в прошлом году, в результате которого двое мужчин были ранены возле еврейской синагоги. Нападавший был приговорен к 35 годам лишения свободы за федеральные преступления.

Полиция Чикаго объявила о своих планах сосредоточиться на "местах поклонения" и поддерживать бдительность во всех действиях. "Хотя нет никаких данных, указывающих на действия в настоящее время, мы усилим наше полицейское присутствие, чтобы гарантировать безопасность общин веры", - заявило управление.

Отвечая на нападение в Израиле во вторник, представитель отдела полиции Майами-Бич заявил, что они "усилили наше видимое присутствие по всему городу, чтобы гарантировать общественную безопасность".

Полицейское управление Филадельфии сообщило CNN, что они внимательно следят за ситуацией в Израиле и оценивают потенциальные последствия для их местного сообщества. В целях предосторожности они усилили патрулирование вокруг еврейских и исламских мест поклонения и общинных центров, чтобы гарантировать безопасность всех членов общины.

Помимо полицейских департаментов, национальные еврейские организации безопасности проводят расследование любых потенциальных угроз в отношении мест поклонения в США.

"На данный момент мы не знаем о какой-либо подтвержденной достоверной угрозе для еврейской общины в США", - сказал Орен Сегал, вице-президент Центра экстремизма в Антидиффамационной лиге, и порекомендовал, чтобы места поклонения оставались открытыми в течение высоких праздников.

"Однако учитывая повышенную напряженность и увеличение риска для общины в настоящее время, мы рекомендуем учреждениям рассмотреть и применить набор мер безопасности и процедур", - добавил Сегал.

Сообщение от CNN: Уитни Уайлд, Райан Янг, Марк Моролез и Брайан Гинграс

В связи с текущей повышенной опасностью и отсутствием конкретных угроз правоохранительные органы по всей стране приняли решение усилить присутствие в религиозных местах, таких как синагоги и общинные центры, в качестве меры предосторожности. В том числе и мы, полицейское управление Филадельфии, усилили патрулирование вокруг этих мест, чтобы гарантировать безопасность всех членов общины.

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