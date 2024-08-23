Правоохранительные органы тщательно изучают ситуацию с Рико Кригером.

В июле и августе в жизни Рико Кrigера произошли значительные события: ему вынесли смертный приговор в Белоруссии, затем он получил помилование и был переведен в Германию в рамках широкой обменной операции заключенных. Сейчас прокуратура Германии пристально изучает деятельность Кrigера в Белоруссии.

Немецкий гражданин Рико Кrigер, освобожденный из белорусского заключения в рамках всеобъемлющего обмена заключенными, находится под следствием, как сообщает представитель высшей немецкой прокуратуры в Карлсруэ " Die Welt am Sonntag". Кrigер был приговорен к смертной казни в бывшей советской республике за действия, в том числе наемничество, терроризм и предполагаемое участие в взрыве бомбы, и позже был помилован лидером Александра Лукашенко.

Как сообщает " Die Welt am Sonntag", прокуратура Германии изучает Кrigера с обвинением в незаконном взрыве с использованием взрывчатых веществ, преступление по статье 308 Уголовного кодекса. Даже если есть лишь намек на то, что немцы могли участвовать в подобной деятельности за рубежом, высшая немецкая прокуратура в Карлсруэ берет на себя ответственность. Порог низкий. Если подозрения не подтвердятся, производство будет прекращено.

Кrigер сказал газете, что он положил рюкзак в белорусский лес от имени украинской службы безопасности СБУ, но он утверждает, что не знал о содержимом и не вызывал взрыв. Он утверждает о своей невиновности. Однако сообщается, что квартира его партнера была обыскана в день его освобождения. Прокуратура Германии отказалась комментировать эти утверждения.

Несмотря на то, что Кrigер является членом Российской Федерации, его действия в Белоруссии привлекли внимание немецких властей. Прокуратура Германии расследует Кrigера за якобы незаконный взрыв, преступление по статье 308 Уголовного кодекса Германии.

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