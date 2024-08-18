Правоохранительные органы федерального уровня фиксируют многочисленные случаи насильственных инцидентов с ножами на железнодорожных станциях.

В течение первых шести месяцев 2024 года большинство инцидентов с ножами, зарегистрированных полицией Германии, не происходили на крупных железнодорожных вокзалах, таких как Берлин, Франкфурт или Гамбург, а в основном в Дюссельдорфе и Дортмунде. Эти цифры вызвали дискуссии о ужесточении законов о ножах.

По данным полиции, с января по июнь 2024 года было зарегистрировано 373 правонарушения с участием ножей на железнодорожных вокзалах Германии. По сравнению с 2023 годом, когда было зарегистрировано в общей сложности 639 таких инцидентов, это снижение. Согласно данным полиции, переданным немецкому пресс-агентству, понятие "преступления с участием ножей" охватывает случаи ношения или использования ножа. Эти цифры могут еще подвергаться корректировке.

Кроме этих инцидентов на вокзалах, в первые шесть месяцев года было зарегистрировано 7 преступлений с участием ножей на небольших остановках, не классифицируемых как вокзалы. В 2023 году таких инцидентов было 11. Интересно, что эти преступления чаще всего происходили на железнодорожных путях, где полиция зарегистрировала 84 преступления с участием ножей с января по июнь по сравнению с 196 за весь предыдущий год.

В 2023 году Дортмунд и Дюссельдорф (по 33 правонарушения каждый) имели наибольшее количество преступлений с участием ножей, за ними следовал Франкфурт-на-Майне (29). Однако в первые шесть месяцев 2024 года наибольшее количество инцидентов было зафиксировано в Гамбурге (21), Ганновере (19) и Кёльне (15). Несмотря на это, крупные железнодорожные вокзалы, похоже, не являются единственным определяющим фактором, так как объем пассажиров сам по себе не кажется решающим фактором. По данным Deutsche Bahn, самым часто используемым вокзалом в Германии является вокзал Гамбург-Главный, с около 550 000 пассажиров и посетителей в день, а следом идет вокзал Франкфурт-Главный с около 500 000.

"Часть открытой системы"

Безопасность железнодорожных и S-Bahn вокзалов Deutsche Bahn находится в ведении как железнодорожной компании, так и федеральной полиции. За U-Bahn и автобусы отвечают операторы и соответствующие полиции штатов. Как объяснил представитель железнодорожной компании, "Наши вокзалы являются частью открытой системы". Конфликты, происходящие в общественных местах, парках, общественных учреждениях и улицах по всей Германии, также разыгрываются на вокзале и его окрестностях. Каждый день около 20 миллионов пассажиров и посетителей используют около 5400 железнодорожных вокзалов.

В ответ на ростknife attacks федеральный министр внутренних дел Германии Нэнси Фэссер планирует ужесточить законы о ножах. Она объявила в "Bild am Sonntag", что намерена "дальнейшим образом ограничить ношение ножей в общественных местах". Это будет означать разрешение ножей с длиной лезвия до шести сантиметров вместо нынешних двенадцати в общественных местах. Также будет введен полный запрет на ношение опасных ножей-автоматов.

Андреас Рёсскопф из профсоюза полиции сказал "Bild", что запрет на ножи на вокзалах - разумная идея, но для того, чтобы федеральная полиция могла его применить, необходимы правовые изменения. В настоящее время случайные проверки нецелесообразны.

Летом прошлого года конференция министров внутренних дел поручила Фэссер изучить возможность введения на всей территории страны запрета на ношение оружия на поездах и вокзалах и, если необходимо, оказать влияние на соответствующее изменение условий перевозки Deutsche Bahn, в частности, в отношении ножей. Однако текущие условия перевозок железнодорожной компании уже запрещают предметы и вещества, которые могут беспокоить, ранить других пассажиров или повредить транспортное средство.

Дискуссия о ужесточении законов о ножах в Германии была вызвана снижением числа инцидентов с ножами на крупных городских железнодорожных вокзалах, но увеличением на небольших остановках и на железнодорожных путях. Федеральный министр внутренних дел Германии Нэнси Фэссер планирует ужесточить немецкое законодательство о оружии, ограничив ношение ножей в общественных местах.

Читайте также: