Правоохранители во Флориде в настоящее время проводят интервью с людьми, которые поддержали инициативу голосования, касающуюся прав на аборт.

Критики утверждают, что республиканские политики Флориды используют государственные ресурсы для препятствования политике, благоприятствующей правам на аборты, что, по мнению некоторых демократических чиновников, может нарушать антизаконодательные законы штата.

Председатель Демократической партии Флориды Никки Фрайд заявила журналистам в понедельник, что Рон Де Сантис неоднократно использовал свою политическую власть для препятствования усилиям общественности включить репродуктивную свободу в бюллетень. Она назвала это последней отчаянной попыткой администрации перед выборами.

Инициатива, известная как Поправка 4, направлена на закрепление права на аборты в законодательстве Флориды. Если ее поддержат 60% избирателей, процедура останется законной до момента, когда плод станет жизнеспособным, как определено поставщиком медицинских услуг.

Исаак Менаше, один из почти миллиона человек, подписавших петицию, чтобы поместить эту меру на бюллетень, сообщил, что в прошлую неделю к нему домой в округе Ли, Флорида, приходил полицейский, расспрашивавший о его подписи. Офицер объяснил, что расследование является частью заявления о мошенничестве с петициями, сообщает Tampa Bay Times.

"Я не выступаю за протесты против аборт", - сказал Менаше газете. "У меня были сильные чувства, и я воспользовался возможностью, когда меня попросили подписать петицию".

Критики считают, что расследование является наглым Attempt to intimidate voters in the country's third-largest state from supporting access to abortion - and part of a series of efforts by Gov. Ron DeSantis' administration to target Amendment 4.

"Amendment 4 была помещена на бюллетень почти миллионом жителей Флориды, которые считают, что граждане, а не политики, должны иметь право принимать решения о своем личном медицинском обслуживании", - заявила Лорен Брензел, директор кампании "Да на 4", в электронном письме. "Но государство пойдет на все, чтобы сохранить свой почти полный запрет на аборты".

В настоящее время закон Флориды запрещает большинство абортов после шести недель беременности.

На пресс-конференции в Южном Флориде в понедельник Де Сантис защищал посещения полицией домов подписантов петиций и отдельное действие государственного агентства здравоохранения по созданию веб-сайта, направленного против поправки, заявив, что обе инициативы направлены на обеспечение справедливых выборов.

Де Сантис подписал закон в 2022 году, создавший полицию выборов штата, посвященную расследованию мошенничества с голосованием и преступлений на выборах. Мошенничество с голосованием редко и обычно происходит в изолированных случаях.

Он объяснил, что полиция выборов посещает дома людей, подписавших петиции, которые поместили поправку 4 на бюллетень, не для того, чтобы запугать их, а потому, что были подняты вопросы об подлинности подписей. Он заявил, что полиция обнаружила доказательства подписей умерших людей.

Срок в законе штата для оспаривания действительности подписей истек, но чиновники штата направили запросы в органы местного самоуправления по всему Флориде, требуя предоставить аутентифицированные подписи петиций в рамках расследования штата.

Мэри Джейн Аррингтон, демократическая чиновник, которая служила supervisor of elections в округе Осеола, Флорида, в течение 16 лет, сообщила Ассошиэйтед Пресс, что никогда не получала подобного запроса.

Аррингтон не была уверена, как интерпретировать запрос штата на проверку подписей, которые ее офис уже признал действительными.

"Это подписи, которые мы признали действительными tanto в плане полноты, как и в плане совпадения подписи с той, что у нас есть в файле для избирателя", - сказала Аррингтон. "Они сказали, что расследуют мошенничество с петициями".

Отдел штата по расследованию преступлений на выборах начал более 40 расследований в отношении оплачиваемых сборщиков петиций, работающих на кампанию Amendment 4, согласно письму заместителя секретаря штата Брэда Маквейя, направленному супервайзеру выборов округа Палм-Бич, которое было передано АП.

Судьи отклонили предыдущие уголовные дела, возбужденные спорным офисом Election Crimes and Security.

Между тем, государственное агентство здравоохранения запустило прошлой неделе новый веб-сайт, направленный против поправки 4, провозглашая, что "Флорида защищает жизнь" и предупреждая: "Не позволяйте запугивать вас".

Де Сантис заявил, что веб-сайт, созданный Агентством по здравоохранению Флориды, финансируется через бюджет, который департамент имеет для создания общественных объявлений. Он заявил, что веб-сайт не является политическим, а предоставляет жителям Флориды "точную информацию" об поправке.

"Все, что отображается на веб-сайте, является фактическим. Это не агитация", - сказал Де Сантис на пресс-конференции, добавив: "Я рад, что они это делают".

Флорида является одним из различных штатов, где меры, направленные на защиту доступа к абортам, квалифицировались для появления на бюллетене в 2024 году.

Республиканцы Флориды использовали различные тактики для задержки государственного абортного бюллетеня, такие как попытка использовать Верховный суд штата, чтобы оставить аборт за пределами бюллетеня, и выпуск финансового отчета об impacts, предназначенного для отвращения избирателей. Верховный суд штата в августе принял решение позволить языку остаться на бюллетене.

Между тем, антиабортные группы в США и союзники Республиканской партии используют широкий спектр стратегий для противодействия предложенным инициативам бюллетеня, направленным на защиту репродуктивных прав. Эти тактики включают законодательные инициативы для конкурирующих инициатив бюллетеня, которые могут сбивать с толку избирателей, и затяжные задержки, вызванные судебными разбирательствами по языку инициатив бюллетеня.

Люди в Небраске с нетерпением ждут решений от их Верховного суда по трем судебным делам, все направлены на предотвращение аборта от превращения в вопрос для избирателей. Между тем, в Миссури в воскресенье будут представлены аргументы перед Верховным судом штата в ответ на решение суда низшей инстанции, которое объявило, что инициатива по правам на аборт не соответствует необходимым правовым требованиям для появления на бюллетене в ноябре.

