Правоохранители обнаружили 2448 случаев несанкционированного пересечения границы.

Согласно данным Федеральной полиции, после усиления патрулирования границ 15 сентября было выявлено 2448 случаев несанкционированного пересечения границы. В результате 1546 человек были возвращены после незаконного въезда в страну, а 69 человек были запрещены к въезду из-за предыдущих запретов на въезд. Кроме того, были задержаны 49 человек, причастных к торговле людьми.

С 16 сентября пограничный контроль проводился на всех немецких территориях. Это включало сухопутные границы с Денинкой, Бельгией, Нидерландами и Люксембургом, а также с Польшей, Чехией, Австрией и Швейцарией, которые уже были введены. Контроль на французской границе также был введен из-за Олимпийских игр. Это усиливает безопасность границ на срок до полугода.

Хотя Федеральная полиция предоставила данные за две недели до 30 сентября по всем немецким землям, более подробная информация о количестве нелегальных въездов, выявленных на новых проверках на западных границах, не была раскрыта.

Несмотря на усиление пограничного контроля Федеральной полицией на западных границах Германии, конкретное количество случаев несанкционированного пересечения, выявленных федеральной полицией на этих новых пунктах проверки, не было раскрыто. В связи с этим важно, чтобы Федеральная полиция тщательно следила и решала все незаконные въезды в этих новых укрепленных районах.

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