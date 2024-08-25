- Правоохранители направляют демонстрантов "АфД" на выделенную парковочную зону

Вслед за смертельным инцидентом на городском фестивале, правые и левые активисты столкнулись в Соллингене в воскресенье вечером. Молодёжное крыло AfD, известное как "Молодая альтернатива", провело мероприятие под лозунгом "Возвращение мигрантов спасает жизни". Это спровоцировало образование коалиции левых организаций, которые организовали контрпротест.

По данным Stern, около 30 молодых людей из правых рядов присутствовали на мероприятии "Молодая альтернатива". Они подняли плакат с надписью "Наши люди на первом месте". Полиция поддерживала порядок на месте. В то же время, множество контрдемонстрантов собрались в боковых улицах.

АфД объявляет протест в Соллингене

Как только первые левые протестующие прибыли на место правого собрания, казалось, что столкновение между двумя группами неминуемо. Всего десять метров отделяли левых демонстрантов от правого митинга, между ними находилась полицейская баррикада. В то время как левые кричали "Вышиби их, единство против фашизма", правые пытались сохранить свой митинг. К сожалению, один из правых демонстрантов случайно опрокинул свечи и разбил несколько стеклянных контейнеров во время отступления.

Левые протестующие блокируют выходы из центра города

После окончания демонстрации AfD левые протестующие временно заблокировали все выходы из центра города. Они оказались запертыми в переулке, окружёнными полицией и контрдемонстрантами. "Мы держим их в переулке", - было первое замечание, которое раздалось среди офицеров.

В конце концов, правоохранительные органы сопроводили правых демонстрантов в городской паркинг, несмотря на попытки вмешательства со стороны контрдемонстрантов. "Нет серьезных инцидентов", - подтвердила spokeswoman полиции Ким Фрайганг Stern.

Напряжение между двумя группами усилилось, когда среди правых демонстрантов произошло ножевое нападение. Их отступление было нарушено, когда они опрокинули свечи и разбили несколько стеклянных контейнеров, что привело к хаосу.

Несмотря на инцидент, правоохранительным органам удалось эвакуировать правых демонстрантов в городской паркинг, избежав серьезного эскалации или столкновений с контрдемонстрантами.

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