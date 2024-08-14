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ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Правительство США одобряет миллиардные поставки оружия в Израиль.

Израиль получает военное оборудование из США на сумму более $20 миллиардов, но эти оружия не предназначены для войны в секторе Газа.

 and  Michael Bootcampf
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- Правительство США одобряет миллиардные поставки оружия в Израиль.

Правительство США одобрило крупные поставки оружия Израилю. Конгресс был проинформирован о предстоящей продаже военной техники стоимостью более $20 миллиардов (около €18 миллиардов), объявило Государственное управление США по делам вооруженных сил. В пакет входят более 50 боевых самолетов F-15, 33 000 снарядов для танков, взрывчатые гранаты и тактические военные автомобили.

Поставки оружия Израилю не связаны с конфликтом в Газе

Реализация таких контрактов военной промышленностью – длительный процесс, например, поставки боеприпасов для танков начнутся только в 2027 году, а боевых самолетов – в 2029 году. Таким образом, речь идет о долгосрочном оснащении израильской армии, а не о поставках в ходе текущего конфликта между Израилем и ХАМАС в секторе Газа.

США являются самым важным союзником Израиля. Однако отношения между двумя странами напряжены, в частности, из-за военных действий Израиля в секторе Газа и высокого числа жертв среди гражданского населения и гуманитарной катастрофы в зоне конфликта.

Для правительства США под руководством президента Джо Байдена вопрос военной помощи Израилю является тонкой гранью в внутренней политике. Активисты прав человека и некоторые члены левого крыла Демократической партии Байдена призывали ограничить или приостановить экспорт оружия в Израиль в свете десятков тысяч палестинских смертей в войне между Израилем и ХАМАС.

В мае Байден приостановил запланированную поставку тяжелых бомб Израилю перед предстоящим нападением на город Рафах в южной Газе. Однако другие поставки, по сообщениям, не были затронуты. Что касается теперь одобренной поставки самолетов F-15 в Израиль, Госдепартамент заявил, что США «привержены безопасности Израиля». Это «в национальных интересах США поддерживать Израиль в разработке и поддержании сильной и способной обороны».

Комиссия, надзирающая за утверждением таких военных продаж, выразила поддержку поставкам самолетов F-15 в Израиль, сославшись на то, что это в национальных интересах США. В ответ на призывы активистов прав человека и некоторых членов Демократической партии ограничить или приостановить экспорт оружия в Израиль из-за конфликта в Газе Комиссия подтвердила свою приверженность безопасности и военной мощи Израиля.

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