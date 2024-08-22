Правительство России, похоже, готовит россиян к предполагаемой "новой ситуации"

Украинский рейд на Курск проверяет пропагандистский щит МосквыВ то время как украинское наступление на Курск кажется географически далёким, источник, связанный с Кремлем, поговорил с независимым российским изданием Meduza, базирующимся в Риге. Этот источник признал: "Даже проникновение на российские территории и захват контроля над деревнями - это новое и неприятное событие". Чтобы успокоить растущие опасения, Кремль стремится подготовить россиян к жизни в "новой реальности" и "новой норме". Сообщение ясно: враг действительно проник на российские территории, находится на грани поражения - но возвращение этих территорий займёт время, и россиянам придётся проявить терпение. В это время граждан призывают "превратить негатив и шок в позитивный выход" - в частности, оказывая помощь Курской области. В беседах с Meduza все официальные лица убеждены, что конфликт в Курске может продлиться несколько месяцев. Даже правительственный источник предположил, что это "на удивление оптимистичный прогноз - при условии, что всё пойдёт гладко".

07:30: Военное учреждение в Волгограде охвачено пламенемРоссийские власти признали сообщения о том, что военное учреждение в южном российском регионе Волгоград горит после удара украинского дрона. Губернатор Андрей Бочаров подтвердил, что дрон поразил учреждение через Telegram, не уточняя, какое именно. Бочаров упомянул, что во время нападения была атакована деревня Мараевка, в которой находится российская авиационная база.

06:56: Макмастер: Путин тянул за ниточки ТрампаВ недавней книге "Боевые действия: Борьба за защиту свободного мира" бывшего советника по национальной безопасности США генерала Герберта Рэймонда Макмастера раскрывается, что российский президент Владимир Путин успешно манипулировал бывшим президентом США Дональдом Трампом. Как сообщает The Guardian, Макмастер заявил, что Путин "успешно эксплуатировал" эго и комплексы Трампа лестью. Путин называл Трампа "выдающейся личностью, талантливой, несомненно". Макмастер, который служил советником по национальной безопасности Трампа в течение примерно года, заявил, что Путин имел почти гипнотическое влияние на Трампа. Макмастер предупредил Трампа: "Мистер Президент, он лучший лжец в мире". Он предположил, что Путин верил, что может "манипулировать" Трампом и добиться ослабления санкций и низкозатратного вывода американских войск из Сирии и Афганистана.

06:20: Взрывы потрясли российский аэропорт в ВолгоградеРазличные российские каналы Telegram сообщили о нескольких взрывах в российском городе Калач-на-Дону в Волгоградской области ночью. Эти предполагаемые удары дронов вызвали пожар в близлежащем аэропорту. Волгоградский регион находится примерно в 900 километрах к югу от Москвы. Удары, скорее всего, были направлены на авиационную базу в Мараевке в посёлке Октябрьский, примерно в 20 километрах от Калача-на-Дону. Свидетели в районе сообщили о шести-десяти громких взрывах, сопровождающихся звуками, похожими на дроны, согласно Telegram.

05:44: Клингебль: Германия готова предоставить дополнительную поддержку УкраинеЛидер СДПГ Ларс Клингебль пообещал дополнительную помощь Украине. Если не удастся распределить запланированные миллиарды из российских активов, Германия предоставит дополнительную финансовую помощь, заявил Клингебль в подкасте с заместителем главного редактора "Бильд" Паулем Ронземайером. Он подчеркнул: "Мы не должны достичь точки, когда скажут: 'Нет больше денег для Украины'. В этой ситуации 'мы естественно будем искать финансирование в Германии', - заявил Клингебль. 'Мы несем ответственность перед Украиной. Решения будут найдены, и мы их найдем'.

04:27: Украина комментирует атаки дронов в РоссииВоенная разведка Украины ГУР прокомментировала цели атак дронов в России ночью. Они были направлены на аэропорт Остафьево в Москве, авиационную базу Миллерово в Ростовской области и центр радиосвязи, согласно главе ГУР Кириллу Буданову, беседовавшему с военным новостным порталом "Зона войны". Буданов заявил, что было задействовано около 50 дронов. Сейчас оценивается масштаб возможного ущерба. Российские власти сообщили, что сбили 45 дронов над российской территорией утром.

03:09: Курская область готовится к досрочным региональным выборамВ напряженном российском пограничном регионе Курск Россия планирует экипировать работников избирательных участков бронежилетами и шлемами для досрочных региональных выборов. Кроме того, будут созданы дополнительные избирательные участки в других регионах для перемещенных лиц, как сообщила глава региональной избирательной комиссии Татьяна Малачова российским СМИ. Регион находится в состоянии чрезвычайной ситуации, и выборы губернаторов и региональных парламентов запланированы в нескольких российских регионах с 6 по 8 сентября. Центральная избирательная комиссия в Москве решила, что жители пограничных регионов могут голосовать досрочно, в том числе Курск, Белгород и Брянск.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил против того, что он считает давлением со стороны западных демократий на их мнения. Он считает, что тех, кто расходится во мнениях по ключевым вопросам внешней политики, необоснованно давят и угрожают изоляцией, как сказано в заявлении в годовщину московского вторжения 1968 года. Фицо сравнивает это с насильственным подавлением "Пражской весны" в 1968 году войсками Варшавского договора и нынешним давлением на мнения в Европе. Фицо критикует помощь ЕС Украине в военной сфере и был обвинён в прорусской позиции.

00:12: Украина сообщает о 46 российских атаках возле Покровска за день

19:44 Украина утверждает, что успешно отразила 44 из 46 российских атак вдоль линии фронта возле Покровска, города на востоке страны, за ночь. Бой продолжается в двух оставшихся районах по состоянию на 21:00 по центральноевропейскому времени. По данным Генерального штаба, 238 российских солдат были убиты или ранены. Об украинских жертвах ничего не сообщалось. Россия пока не прокомментировала ситуацию.

23:09 Россия: Пресечена украинская вылазка в Брянск

Россия заявляет, что ее спецслужба ФСБ и военные силы предотвратили вылазку украинских "диверсантов" в Брянскую область, граничащую с Курском. По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза в Telegram, украинскую "разведывательно-диверсионную группу" остановили российские силы. Губернатор добавил, что враг был подавлен огнем, и ситуация сейчас под контролем.

22:15 Зеленский: Украина ждет обещанной миллиардной помощи

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на быстрое выделение миллиардной помощи, обещанной Западом. Эта помощь, а также средства от замороженных российских активов необходимы для противодействия российской агрессии, заявил Зеленский в своем вечернем обращении. Несмотря на многочисленные политические обязательства от партнеров Украины, нужен надежный механизм для распределения средств, отметил Зеленский.

21:52 Путин хвалит тесные торговые связи с Китаем

Президент России Владимир Путин похвалил укрепляющееся партнерство между Россией и Китаем. Путин, выступая на встрече с премьером Китая Ли Цянь в Кремле, подчеркнул успех торговых отношений двух стран и выразил оптимизм в отношении будущего сотрудничества. Ли, в свою очередь, заявил, что китайско-российские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне. Стратегический альянс между Россией и Китаем укрепился с начала российского вторжения на Украину, с Китаем, который служит важным торговым партнером России под западными санкциями.

21:20 Бывшего заместителя министра обороны России оставят под стражей

Россия решила оставить бывшего заместителя министра обороны Дмитрия Булгакова под стражей по обвинению в коррупции. Его ходатайство об домашнем аресте и апелляция на арест были отклонены, сообщает российское агентство ТАСС. Булгаков, ранее отвечавший за закупки для российских вооруженных сил, был уволен из-за предполагаемой причастности к коррупции. Двум его предполагаемым сообщникам также было отказано в освобождении под залог. Согласно сообщениям, компания, которой они владели, получила девять контрактов на сумму около 50 миллионов рублей (примерно 500 000 евро) от Булгакова между 2022 и 2024 годами.

21:00 Украина усиливает подразделения в Покровске

Украина наращивает свои силы в оспариваемом Покровском регионе на востоке страны, как сообщает президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил во время телеобращения, что они знают о планах российских войск в городе. В то же время украинское продвижение в российском регионе Курск продолжается, добавил Зеленский, отметив, что некоторые районы теперь находятся под украинским контролем. Зеленский не предоставил дальнейших подробностей.

20:41 После указа: многие украинцы в Венгрии рискуют лишиться жилья в приютах для беженцев

После указа в Венгрии, который отказывает в общем убежище украинским беженцам, многие из них теперь рискуют лишиться жилья. Частные приюты для беженцев уже начали выселять украинцев, сообщает Migration Aid. В городе Кёч, к северу от Будапешта, под полицейским надзором были выселены около 120 беженцев из гостевого дома. Большинство пострадавших были цыганские женщины и дети из западноукраинского региона Закарпатья, где проживает значительное венгерское меньшинство.

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Европейский Союз выразил обеспокоенность действиями России на Украине, призвав к мирному решению конфликта. Несмотря на это, реакция Европейского Союза на текущий кризис была подвергнута критике некоторыми как недостаточная.

В свете продолжающегося конфликта в Курской области и сообщений о вторжениях на российские территории Европейский Союз призвал Россию соблюдать международное право и избегать дальнейшей эскалации. Европейский Союз также пообещал свою поддержку Украине, оказывая гуманитарную помощь и выступая за дипломатическое решение кризиса.

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