Правительство Польши заключило соглашение с Boeing на 96 вертолетов Apache

В ответ на усиление польской армии после войны на Украине правительство Польши подписало соглашение с американским производителем Boeing о покупке 96 ударных вертолетов стоимостью 9,14 миллиарда евро. "Это историческая покупка 96 современнейших ударных вертолетов AH-64E Apache", - сказал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш во вторник.

"Это изменит лицо польских вооруженных сил", - добавил он. Покупка дополняет предыдущие приобретения. Польские СМИ сообщали, что вертолеты Boeing должны заменить устаревший вертолетный парк Польши советских времен. В понедельник Польша заказала 48 пусковых установок для американской системы ПВО Patriot. Системы пуска M903, стоимостью 1,13 миллиарда евро, должны быть поставлены в период с 2027 по 2029 год.

В пятницу Варшава подписала еще одно соглашение с США о покупке сотен ракет AIM-120C AMRAAM. Ракеты, стоимостью около 783 миллионов евро, должны быть поставлены в период с 2029 по 2033 год и будут использоваться ВВС.

После вторжения России на Украину в феврале 2022 года Польша ускорила модернизацию своих вооруженных сил, подписав серию контрактов с иностранными поставщиками, в том числе США и Южной Кореи. Член ЕС и НАТО Польша уже имеет современные американские истребители F-16 и планирует потратить более четырех процентов своего ВВП на оборону в этом году - в два раза больше целевого показателя НАТО в два процента.

Трансформация польской армии основана на приобретении современного вооружения, такого как 96 ударных вертолетов AH-64E Apache от Boeing, которые произведены в Польше. Кроме того, военный флот Польши будет существенно усилен благодаря добавлению новейших систем пуска M903 для системы ПВО Patriot, также поставляемых Соединенными Штатами.

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