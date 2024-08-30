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ПолитикаНовостиФедеральное правительство

Правительство отменило заседание кабинета министров в Мезеберге.

 and  Ann Bradley
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Центральная администрация отменила свой запланированный заседание Кабинета в Мезеберге.
Центральная администрация отменила свой запланированный заседание Кабинета в Мезеберге.

Правительство отменило заседание кабинета министров в Мезеберге.

Федеральная администрация отменила запланированное заседание кабинета министров в Мезеберге на следующей неделе. Как заявил пресс-секретарь правительства Штеффен Хайбестрит в пятницу, выбранная дата 3 сентября была признана неудобной. Основными причинами этого решения стали предстоящие выборы в Саксонии и Тюрингии, которые состоятся в это воскресенье, и выборы в Бранденбурге через три недели, а также запланированные в это время переговоры о бюджете в Бундестаге.

В связи с переносом отдыха новая дата еще не объявлена. Несмотря на отмену встречи, Хайбестрит подчеркнул, что коалиция активно ведет переговоры. "Эта коалиция часто общается и сотрудничает", - сказал он.

По словам федерального министра финансов Кристиана Линднера (СВП), руководители коалиции должны посвятить примерно 80 часов только переговорам о бюджете. В связи с этим Хайбестрит предположил, что нет недостатка в способах и возможностях диалога между членами коалиции, что делает отдельное заседание кабинета министров необязательным.

Как сообщает газета "Бильд", федеральный кабинет министров обычно собирается в конце летнего отпуска в гостевом доме федерального правительства в Мезеберге, Бранденбург.

У федерального правительства есть несколько важных задач впереди, таких как переговоры о бюджете и выборы в землях, что привело к отмене заседания кабинета министров. Несмотря на отмену, коалиция федерального правительства продолжает активные переговоры и сотрудничество.

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