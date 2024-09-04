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Правительство, избрано для усиления мер безопасности для ответчиков на кризис и добровольцев.

 and  Viktoria Klein
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Руководящий орган одобряет усиленные меры безопасности для развернутых сотрудников и волонтеров.
Руководящий орган одобряет усиленные меры безопасности для развернутых сотрудников и волонтеров.

Правительство, избрано для усиления мер безопасности для ответчиков на кризис и добровольцев.

Правительство федерального уровня предпринимает шаги по укреплению мер безопасности для военнослужащих и волонтеров. Предложение, представленное федеральным министром юстиции Марко Бушманном (СВП), включает изменения в Уголовный кодекс, направленные на более эффективное преследование нападений на работников экстренных служб, сотрудников правоохранительных органов или волонтеров, как сообщает министерство.

Нападения на политически активных лиц, в том числе членов городских советов и представителей Европейского парламента, также станут уголовным преступлением.

В словах Бушманна, те, кто посвящает свое время служению обществу, заслуживают особой защиты. Федеральный министр внутренних дел СДПГ Наэнси Фэзер согласилась, заявив, что если преступления против полицейских, сотрудников экстренных служб, пожарных, волонтеров и местных политиков будут наказываться более сурово, это отправит сильный сигнал: "Правосудие не потерпит таких действий и будет налагать строгие санкции на виновных".

Кроме того, правовое использование и испытание электрошокеров федеральной полицией будут усилены. Фэзер объяснила, что этот шаг является частью так называемого пакета безопасности, представленного коалицией "трафик свет" в ответ на предполагаемый исламистский теракт в Солingen.

Под предлагаемыми изменениями в Уголовный кодекс работники экстренных служб, такие как спасатели и волонтеры, получат усиленную защиту. По словам федерального министра внутренних дел СДПГ Наэнси Фэзер, ужесточение наказаний за нападения на эту группу лиц отправляет ясный сигнал: "Правосудие не потерпит таких действий и наложит строгие последствия на виновных".

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