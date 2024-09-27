Правительственный орган позволит сельскохозяйственным производителям стабилизировать свои доходы.

Весной, немецкие фермеры выходят на протесты. В июле правительство реагирует, усиливая сельскохозяйственный сектор. Это позволяет гибко налоговать прибыль в будущем и укрепить позицию фермеров против розничной торговли. Бундерат одобряет этот пакет.

Бундерат поддерживает аграрную реформу федерального правительства, направленную на дальнейшую помощь фермерам. Большинство представителей федеральных земель проголосовали за три закона, утверждающие ответ правительства на годовые протесты фермеров с конца прошлого года.

Пакет включает в себя меру по смягчению налога на прибыль: доходы можно усреднять и облагать налогом в течение трех лет вместо того, чтобы облагать налогом прибыль каждого года отдельно. В ситуациях значительных колебаний прибыли это может привести к снижению налогов. В основном, небольшие и средние сельскохозяйственные и лесные предприятия страдают от нестабильной прибыли из-за изменений климата, как указано в законопроекте.

Фермеры получают преимущество перед розничной торговлей

Также меняются правила, регулирующие розничную торговлю продовольствием, чтобы укрепить позицию фермеров. Они получают защиту от жестокой деловой практики, такой как задержка платежей. Пакет законов был одобрен в Бундестаге в начале июля и может вступить в силу.

"Сегодняшние действия, одобренные в Бундестате, укрепляют фермеров на рынке", - заявил федеральный министр сельского хозяйства Цеми Оzdemir. Смягчение налога на прибыль "позволяет бизнесу лучше планировать, что имеет особое значение в последние годы, отмеченные непредсказуемой погодой".

Однако министр сельского хозяйства Саксонии-Анхальт, член ХДС Свен Шульце, выразил озабоченность в Бундестате, в частности, что не все предприятия получают выгоду от новых условий амортизации - например, кооперативы и акционерные компании. "Если мы действительно хотим облегчить сельское хозяйство, необходимо быстро исправить эту проблему", - сказал Шульце.

Комиссия, надзирающая за сельскохозяйственными политиками на уровне Европейского союза, поддерживает изменения, внесенные в сельскохозяйственный сектор Германии. Узнавая выгоды от смягчения налога на прибыль, Комиссия видит потенциал для аналогичных мер во всей ЕС, чтобы помочь фермерам, сталкивающимся с вызовами изменения климата.

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