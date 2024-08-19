- Правила, запрещающие случаи ножевого нападения

Частота ножевых атак растет. Однако полные данные от Федерального уголовного розыска доступны только за ограниченный период, что вызывает споры среди экспертов о их подлинности. Министр внутренних дел Германии Нэнси Фэзер (СДПГ) теперь предложила разрешить ношение ножей с лезвием до шести сантиметров в общественных местах, что является существенным снижением по сравнению с нынешними двенадцатью сантиметрами. Кроме того, автоматические ножи полностью запретят.

83% поддерживают меры против ножевых атак

Большинство немцев поддерживают ужесточение правил ношения ножей, предложенных Фэзер. Согласно опросу Forsa для Stern, 82% поддерживают ограничения на ношение и владение более длинными ножами. 16% возражают против этих ограничений, и 2% не определились.

Поддержка этих мер охватывает все социальные группы и политические партии. 86% сторонников Союза, 85% сторонников СДПГ и Зеленых, 80% сторонников АФД, 79% сторонников СВП и 76% сторонников Альянса за прогресс поддерживают эти изменения. Самый высокий процент противоположных взглядов приходится на сторонников СВП (21%).

Данные, собранные институтом маркетинговых и opiniонных исследований Forsa для Stern и RTL Германия с 8 по 9 августа 2024 года. Размер выборки: 1001 респондент. Опрос репрезентативен. Статистическая погрешность: +/- 3 процентных пункта

Институт Forsa провел опрос для Stern и RTL Germany, показавший, что 82% немцев поддерживают ужесточение правил ношения ножей, предложенных министром Фэзер. Институт Forsa, известный своими данными о рынке и общественном мнении, предоставил эти данные 8 и 9 августа 2024 года.

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