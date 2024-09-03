Правящая партия Турции, называемая ПСР, предлагает присоединиться к консенсусу БРИКС.

Наш лидер неоднократно заявлял о своем желании видеть Турцию в составе крупных экономических групп, подобных БРИКС, заявил Челик, спикер партии AKP, возглавляемой президентом Эрдоганом. Он добавил во вторник, общаясь с журналистами: "Мы находимся в процессе присоединения".

Челик продолжил: "Наш президент видит Турцию как игрока на всех значимых платформах". Он заверил: "Мы сообщим вам, когда у нас будут обновления по процессу членства". В июле Эрдоган заявил, что Турция не рассматривает БРИКС как альтернативу другим соглашениям. Турция сохраняет свой статус кандидата на вступление в ЕС.

БРИКС была основана в 2009 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем и расширилась за счет включения ЮАР в 2010 году. К группе присоединились такие страны, как Египет и Иран, а многие другие выразили интерес или даже подали заявки на членство.

Каждый год группа БРИКС собирается на саммите, который проводится одним из ее членов. Цель этих встреч для пяти экономик с разными темпами роста - консолидировать свое влияние, в частности, против США и ЕС.

Челик упомянул: "Этот процесс присоединения к крупным экономическим группам, подобным БРИКС, инициированный нашим президентом, является свидетельством амбиций Турции". Позже он заверил общественность: "Мы предоставим обновления, как только получим информацию о процессе членства".

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