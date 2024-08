Позиция Макрона по поводу задержания главы Telegram: арест не был вызван политическими мотивами

Два дня спустя после задержания основателя Telegram Павла Дурова Франция официально подтверждает этот факт. "Задержание было частью текущего судебного расследования", - написал президент Франции Эмманюэль Макрон в X. "Это не было политическим решением". Итоговое решение остается за судами.

17:42 Сообщение: 15-летнего подростка посадили в тюрьму в России за "терроризм" 15-летний ученик в России был заключен в тюрьму за выражение симпатий к Украине, согласно сообщению оппозиционного СМИ "Медиазона". Суд в восточном российском городе Хабаровске приговорил подростка к четырем с половиной годам в исправительном учреждении для несовершеннолетних за принадлежность к террористической группе и планирование террористического акта. Приговор был вынесен 16 августа, но стал известен только сейчас. Бабушка мальчика рассказала "Медиазоне", что он мог быть под влиянием российских спецслужб. Мальчик неоднократно выражал поддержку Украины своим одноклассникам и в социальных сетях. Дело касалось видеоролика в Telegram, на котором мальчик и двое других подростков бросали коктейли Молотова о стену заброшенного здания.

17:13 Губернатор: Атака на дамбу не привела к значительному ущербу Атака России на дамбу возле Киева не привела к значительному ущербу, заявил губернатор региона Руслан Кравченко. Дорога на дамбе откроется позже днем, если не будет дальнейших атак или воздушных тревог, сказал он украинской службе Радио Свобода.

16:46 Министр обороны Украины делится планами по ответу на атаки Министр обороны Украины Рустем Уммеров объявил планы по ответу на массированные российские атаки на свою страну. "Украина готовит свой ответ. Оружие собственного производства", - сказал он, согласно Министерству обороны в X. Он также призвал западных союзников усилить возможности Украины по дальнобойным ударам и снять ограничения на удары по военным объектам в России.

16:12 Группа Вагнера отрицает участие в Украине Группа Вагнера отрицает наличие наемников, сражающихся на стороне российской армии в Украине. В настоящее время они работают только в Белоруссии и Африке, согласно заявлению, опубликованному в Telegram, как сообщает "Киевский независимый". Наемники Вагнера не служат в настоящее время в Национальной гвардии России или в рядах Министерства обороны России, заявляет группа. "В настоящее время" Вагнер не участвует в российском вторжении в Украину, заявляет группа. Любые изменения будут объявлены.

15:15 Россия сообщает о контрнаступлениях в Курске По данным Министерства обороны России, российские войска атаковали украинских солдат более чем в десятке мест на линии фронта в российском регионе Курск. Кроме того, украинские атаки были отражены в семи других местах в Курске. Кроме того, украинские войска в регионе Суммы были обстреляны в 16 местах. Суммы находятся на украинской стороне и граничат с российским Курском.

14:55 МАГАТЭ приоритетно проверяет атомную электростанцию в Курске Директор-распорядитель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси возглавляет проверку Курской атомной электростанции в российской области того же названия, где вошли украинские войска. Гросси заявил в X, что это связано с серьезной ситуацией. "Еще раз подчеркиваю: безопасность ядерных объектов не должна быть поставлена под угрозу ни при каких обстоятельствах". Проверка назначена на вторник. Тысячи украинских солдат вошли в Курск в результате внезапной атаки 6 августа.

14:47 Пожар на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе России Пожар вспыхнул на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе России в городе Омске, согласно оператору Газпром. Компания заявила в сообщении, что пожар под контролем и что автоматическая система безопасности объекта обнаружила пожар в техническом оборудовании. Производство продолжается в обычном режиме. Согласно российскому новостному агентству ТАСС, семь рабочих получили ранения в результате пожара. Агентство Интерфакс сообщает, что один из них скончался. Сначала сообщалось только о двух травмах.

14:32 Россия заявляет, что атаковала западное оружие и боеприпасы По данным Министерства обороны России, российские войска атаковали газовые компрессорные станции и трансформаторы в Украине. Министерство заявило, что энергетические объекты, которые поставляли электроэнергию военной промышленности Украины, были поражены дронами и ракетами. Также были атакованы западное оружие и боеприпасы, хранящиеся на двух украинских аэродромах.

Во время российского нападения на Украину неопознанный объект, казалось, вошел в воздушное пространство Польши и, возможно, приземлился на польской территории. Военное командование, как сообщает ПАП, в настоящее время проводит поиск объекта, который не является ракетой. Генерал Мачей Клиш, операционный командир сил, сообщил Polsat News, что во время интенсивной атаки на украинскую территорию в понедельник объект, предположительно, вошел на польскую территорию. "Сторож" цитирует спикера армии, предполагая, что объект может быть дроном.

В ходе интенсивной авиационной атаки на Украину утром в понедельник, как сообщают украинские СМИ, видеоролик, опубликованный Ярославом Трофимовым из "Уолл-стрит джорнал", среди прочих, показывает часть гидроэлектростанции в огне. Если дамба провалится, это может привести к значительным потерям среди миллионов людей, проживающих ниже по течению, как подчеркивает Трофимов, без официальных сообщений о повреждении конструкции на данный момент.

Россия якобы развернула более 100 ракет и около 100 дронов в последнем крупномасштабном нападении, согласно данным Украины. Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в Telegram, заявил, что это было одно из самых жестоких нападений, а Министерство обороны России впоследствии заявило в Telegram, что они атаковали все значимые объекты инфраструктуры в своих масштабных атаках на Украину. Зеленский объяснил, что атака была комбинированной, в ней использовалось более 100 различных типов ракет и около 100 дронов иранского происхождения. Министерство обороны России описало событие как "массированный удар высокоточным дальнобойным оружием" по "важным объектам энергетической инфраструктуры".

Украина просит Запад разрешить использование предоставленного оружия для ударов на глубину российской территории, считая, что это ускорит окончание российской агрессии. Как сообщил главный помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в Telegram, это решение ускорит прекращение российского террора.

Россия считает переговоры с Украиной о перемирии практически бесполезными. Вторжение украинских сил в российский регион Курск недопустимо, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Не было никаких обсуждений перемирия, и эта тема больше не актуальна.

Диктатор Лукашенко собрал, по оценкам, десятки тысяч солдат на границе с Украиной, что вызывает обеспокоенность у соседних стран. Однако корреспондент ntv Рейнер Мунц считает, что это больше демонстрация силы, чем реальная угроза.

Сведения разведки о возможной угрозе со стороны российского саботажа с использованием дрона привели к временному повышению уровня безопасности на базе НАТО в Гейленкирхене возле Ахена. По данным немецких источников безопасности, была получена достоверная информация от иностранной разведывательной службы о подготовке к возможному российскому акту саботажа против базы НАТО.

Пожар на нефтебазе Пролетарск в южной России, начавшийся после удара украинского беспилотника 17 августа, по-прежнему горит, как показали недавние спутниковые снимки системы мониторинга пожаров и лесов NASA FIRMS. Неофициальные сообщения указывают на еще один удар в пятницу утром, что заставило местные власти Ростовской области объявить чрезвычайное положение в районе Пролетарска. К среде, по данным государственного новостного агентства ТАСС, 47 пожарных якобы получили ранения в результате пожара.

Польская армия ответила на приближение российских атак к своей границе, направив перехватчики, как сообщило ПАП. В операции также участвовали союзные самолеты, а украинские ВВС подтвердили временное развертывание 11 дальнобойных бомбардировщиков Ту-95, способных нести крылатые ракеты. По данным, гиперзвуковые ракеты "Кинжал" якобы были направлены на Украину, а также были произведены удары из Черного моря.

Как сообщается в видео, опубликованном губернатором Виктором Микитой в социальных сетях, украинские солдаты якобы пытались сбить российскую крылатую ракету из пулемета, установленного на грузовике, в западном регионе Закарпатья. По словам Микиты, ракета была направлена на регион из соседней Львовской области и была сбита 650-м отдельным зенитно-пулеметным батальоном. Авторитетность видео была подтверждена командой по проверке RTL/ntv, although the specific type of missile remains unclear. However, the "Kyiv Independent" reports that it was not the machine gun that brought down the missile, but rather an air defense missile from the Ukrainian armed forces, as confirmed by the former air force spokesperson, Yuriy Ihnat.

По данным, Россия атаковала не менее 15 украинских регионов, угрожая инфраструктуре.

По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля утром, почти половина украинских регионов подверглась атакам со стороны России. Сегодня произошла крупная российская атака на 15 регионов. Противник использовал различное вооружение: дроны, ракеты и гиперзвуковые ракеты. К сожалению, есть жертвы и раненые. В украинских отчетах сообщается, что инфраструктура энергетики в четырех регионах была атакована. Официальные лица в Запорожье, Сумской, Ривненской и Львовской областях сообщили об этом в Telegram. В некоторых районах Киева прервана подача электроэнергии и воды, сообщил мэр Виталий Кличко.

09:40 ИСВ: Россия перебрасывает войска с менее важных фронтов в Украине в Курск

Эксперты Института изучения войны (ИСВ) считают, что российская армия продолжает перебрасывать войска с менее важных участков фронта в Украине в Курск. Согласно брифингам президента России Владимира Путина commanders of the Russian 810th Marine Infantry Brigade, 155th Marine Infantry Brigade, 11th Airborne Brigade (VDV), 56th VDV Regiment (7th VDV Division), and 51st VDV Regiment (106th VDV Division), это может относиться к Курской области. ИСВ зафиксировала войска 810-й отдельной бригады морской пехоты, 155-й отдельной бригады морской пехоты и 11-й бригады ВДВ, действующие в Курской области, и получила данные о том, что командование российской армии недавно перебросило элементы 56-го полка ВДВ из района Роботыне в западной части Сaporizhzhia в приграничный регион. Командование российской армии сопротивляется операционному давлению, чтобы отозвать свои силы с приоритетных наступательных усилий по захвату Покровска в Донецкой области, заявили эксперты.

09:14 Сообщаются первые жертвы после массированных российских ударов

По меньшей мере, трое людей погибли в результате российских авиаударов, согласно сообщениям украинских властей. Жертвы зафиксированы в городах Луцк, Днепр и Запорожье на западе, востоке и юге соответственно. В Луцке многоквартирный дом был поражен "враждебной атакой", что привело к одной смерти. Губернаторы Одесской, Запорожской и Харьковской областей сообщили об взрывах в своих регионах в Telegram и призвали людей укрыться. Ранее губернатор центральной Полтавской области, Филипп Пронь, сообщил о пяти раненых в результате атаки на промышленное предприятие.

08:50 Украина наблюдает за концентрацией белорусских войск у границы: "Вступление Белоруссии в войну расширит поле битвы"

Украина с осторожностью следит за сбором белорусских войск возле их границы. Текущая концентрация превосходит предыдущие случаи, и участие Белоруссии в конфликте может оказаться фатальным, считает корреспондент ntv Надя Кревальд.

08:22 Взрывы слышны в украинских городах - отключение электроэнергии в Киеве

В результате массированного российского авиационного удара (см. упоминание в 07:24) взрывы слышны в различных городах Украины. Сирены воздушной тревоги прозвучали по всей стране около 6 часов утра по местному времени. К 8:30 утра взрывы были слышны в Киеве, за ними последовали другие. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что в нескольких районах столицы нет электричества и есть проблемы с водоснабжением на правом берегу города. Взрывы также были зафиксированы в Харькове, Одессе, Виннице, Запорожье, Кременчуге, Днепре, Хмельницком, Кропивницком и Кривом Роге.

07:53 Москва: Заявляет о уничтожении 20 украинских дронов

Российская система ПВО заявила, что перехватила 20 дронов, целями которых была российская территория, согласно Министерству обороны России. Девять были перехвачены над Саратовом, три над Курском, по два над Белгородом, Брянском и Тульской областью, и один над Орловской и Рязанской областями.

07:07 Командир чеченцев хвастается уничтожением украинской техники в Курске

Чеченский спецназ "Ахмат" в сотрудничестве со 2-й бригадой спецназа заявляет, что они уничтожили два бронетанковых танка, пять бронетранспортеров и французский легкий танк (AMR) в Курской области за последние сутки. Российское государственное новостное агентство ТАСС, ссылаясь на командующего генералом-майора Апти Алаудинова, сообщает об уничтожении также отряда гранатометов, миномета и артиллерийского орудия. Алаудинов хвастается: "Наши ребята нанесли существенные потери украинским войскам." Он также признает, что продвижение украинских войск остановилось. "Противник пытается продвинуться, но безуспешно. Мы уже начали уничтожать врага в различных регионах и освобождать некоторые поселения. Я считаю, что эта тенденция сохранится ежедневно."

06:41 Северная Корея: Ким Чен Ын призывает к массовому производству беспилотных дронов-камикадзе

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал разрабатывать и производить больше беспилотных дронов-камикадзе как "необходимый аспект военной готовности", согласно сообщению государственного новостного агентства KCNA. Он сказал это во время испытания местных беспилотных дронов. Беспилотные дроны-камикадзе - это беспилотные самолеты, оснащенные взрывчатыми веществами, которые направляются на цели врага. Россия часто использует иранские дроны типа Shahed на Украине. Северная Корея и Россия укрепили военное сотрудничество. Сообщается, что испытание дрона состоялось в субботу на фоне эскалации tensions с соседними Южной Кореей. Фотографии показывают белые летящие объекты с крестообразными крыльями, летящие к целям-танкам и взрывающимся. Сообщается, что целевые объекты моделированы на южнокорейских танках K-2.

06:34 Украина: 1140 российских солдат "убито или ранено" за 24 часа

По данным украинской военной отчетности, за последние 24 часа 1140 российских солдат были убиты или ранены. С начала войны общее количество "убитых или раненых" российских военнослужащих составляет 608 820. Эти цифры нельзя независимо проверить. За последние 24 часа были уничтожены четыре российских танка, 17 бронетранспортеров, 47 артиллерийских систем, одна реактивная система залпового огня, одна система ПВО и 39 дронов.

06:12 Киев призывает Минск воздержаться от "катастрофических решений"

Украина призывает Белоруссию отвести значительные контингенты войск и военную технику от границы. В заявлении Министерства иностранных дел призывается правительство Минска воздержаться от враждебных действий и отвести свои войска из приграничного региона. Киев предупреждает Белоруссию не делать "катастрофических решений" под давлением Москвы. Белоруссия пока не ответила на это заявление. СМИ сообщают, что среди войск на границе находятся белорусские специальные подразделения и бывшие солдаты "Вагнера". Техника включает танки, артиллерию, системы ПВО и инженерное оборудование, размещенные в Гомельской области вдоль северной границы Украины. Заявление также отмечает, что Украина "никогда не инициировала враждебные действия против белорусского народа и не намерена делать этого в будущем."

05:46 Губернатор России жалуется на повреждение домов от обломков дронов

По словам губернатора российской области Саратов, многочисленные дома в городах Саратов и Энгельс пострадали от обломков сбитых украинских дронов. На место происшествия прибыли службы экстренной помощи. Энгельс является домом для стратегической базы бомбардировщиков России.

03:52 Система ПВО активирована в Киеве для отражения атаки беспилотниковПо данным украинских источников, системы ПВО в Киевском регионе активны для отражения российских атак беспилотников. "Обнаружена вражеская манёвренная группа беспилотников! Системы ПВО региона работают", - сообщает региональное военное управление через Telegram. Пока нет сообщений о повреждениях или жертвах.

00:19 Зеленский осудил "точно нацеленный" удар по команде ReutersПрезидент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ракетный удар по журналистам Reuters в своем вечернем обращении. Удар по гостинице в восточноукраинском городе Краматорск унес жизнь одного сотрудника, Райана Эванса, и ранил двоих других, сообщило Reuters. Эванс работал в Reuters с 2022 года, консультируя журналистов по безопасности в Украине, Израиле и на Олимпиаде в Париже. Зеленский заявил, что "типичная городская гостиница" была разрушена российской ракетой "Искандер". Удар был "точно нацеленным, рассчитанным". "Мои соболезнования семье и друзьям". Генеральная прокуратура Украины объявила предварительное расследование на Telegram. Инцидент произошел в субботу в 22:35 по местному времени. Reuters не смогло подтвердить, был ли запущен ракетный удар Россией или гостиница была специально выбранной целью. Нет заявления от России.

В свете заключения студента за симпатии к Украине тревожно думать, что военные могут использовать подобные тактики против людей, выражающих несогласие.

despite Russian denials, there have been reports suggesting that mercenaries from the Wagner Group are fighting alongside the Russian army in Ukraine. If this is true, it could escalate the conflict further.

