Пожарный в Калифорнии задержан по обвинению в разжигании пяти различных лесных пожаров.

Оператор пожарной машины Роберт Эрнандес, 38 лет, был задержан сотрудниками правоохранительных органов Cal Fire на пожарной станции в округе Мендосино, Калифорния, по обвинению в "поджоге лесных земель", как указано в сообщении ведомства.

Я глубоко опечален тем, что один из наших сотрудников решил предать доверие общественности и пытаться опорочить неустанные усилия 12 000 женщин и мужчин, служащих в CAL FIRE", - заявил директор и начальник пожарной службы Джо Тайлер в сообщении, поблагодарив общину за "бдительность", которая помогла в задержании Эрнандеса.

Эрнандес подозревается в поджоге пяти преднамеренных пожаров во внеслужебное время с 15 августа по 14 сентября. Все пожары произошли в округе Сонома, как указано в сообщении.

Быстрые действия местных жителей и пожарных команд минимизировали ущерб от этих пожаров, сообщил Cal Fire, и все пожары вместе сожгли всего один акр земли.

Национальный совет добровольных пожарных отметил в исследовании 2016 года, что нет национальной системы сбора данных о случаях поджога пожарными.

"Без официального источника данных о поджигателях-пожарных исследователям, лидерам пожарной службы и следователям приходится делать оценки на основе подмножества признанных случаев", - заявило исследование. "Опрос новостных статей свидетельствует о том, что более 100 пожарных ежегодно задерживаются за поджог".

Эрнандеса ожидают процедуры в тюрьме округа Сонома по обвинению в поджоге лесных земель, но на момент раннего пятничного послеобеденного времени он еще не появился в реестре тюрьмы. Неизвестно, получил ли Эрнандес юридическую помощь.

Недавно 34-летний человек был задержан в связи с продолжающимся пожаром Линия в округе Сан-Бернардино. Он обвиняется в девяти преступлениях, в том числе в поджоге, причинившем ущерб более чем в 7 миллионов долларов, нанесении тяжких телесных повреждений пожарному, который сломал лодыжку, и разрушении дома в сообществе Раннинг Спрингс, объявил окружной прокурор округа Сан-Бернардино Джейсон Андерсон.

С 1 сентября сотрудники правоохранительных органов Cal Fire задержали 91 подозреваемого в поджоге в этом году, сообщило ведомство. С 2016 года Cal Fire задержала 923 подозреваемых в поджоге.

Мы должны единодушно поддерживать наших коллег-пожарных, которые неустанно работают над защитой наших общин, особенно в свете недавнего инцидента с одним из своих. Грустно знать, что американские пожарные, подобные Эрнандесу, могут предать это доверие и ставить под угрозу жизни.

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