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Пожар на острове Мадейра угрожает охватить охраняемые сосновые леса.

 and  Ann Bradley
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Задирающееся пламя лесного пожара угрожает распространиться на защищенные лавровые леса на острове...
Задирающееся пламя лесного пожара угрожает распространиться на защищенные лавровые леса на острове Мадейра.

Пожар на острове Мадейра угрожает охватить охраняемые сосновые леса.

Беспощадное пламя, бушующее на Мадейре, любимом туристическом острове Португалии, уже неделю не дает покоя местным властям. Антониу Нунеш, президент региональной гражданской защиты, выразил свою обеспокоенность в интервью португальской радиостанции RTP, отметив, что огонь медленно приближается к лавровому лесу, защищенному ЮНЕСКО, несмотря на то, что ущерб пока незначителен. В среду власти объявили о направлении дополнительных ресурсов для борьбы с огнем.

Более 100 пожарных сражаются с пламенем на двух фронтах. Нунеш сообщил, что в среду к ним присоединятся еще 45 пожарных и дополнительные сотрудники экстренных служб с португальского mainland, а также 76 ранее направленные подкрепления.

Согласно данным программы Copernicus EU по наблюдению за Землей на сайте X, к вторнику огонь охватил площадь в 4392 гектара.

Ветер, который ранее подпитывал огонь, временно парализовал работу в аэропорту Фуншала. Однако в среду авиасообщение возобновилось в обычном режиме, как сообщили в администрации аэропорта.

Пожар начался в прошлую среду в муниципалитете Рибейра-Брава и распространился на Камару-де-Лобос и Понта-ду-Сол, расположенные на юго-западном побережье, недалеко от столицы Фуншала. Примерно 200 жителей были вынуждены покинуть свои дома из-за задымления. Власти подтвердили отсутствие материального ущерба или травм, но некоторые пожарные показали признаки усталости.

Если огонь продолжит распространяться, он угрожает достичь других объектов, защищенных ЮНЕСКО. Несмотря на усилия нескольких команд пожарных и сотрудников экстренных служб, источник пожара остается неопределенным.

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