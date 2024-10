Повышение участия женщин в Бундесвер считается "далек от достаточного" по мнению Хёгла.

На недавнем собрании военных адвокатов в Берлине парламентский уполномоченный по вопросам вооруженных сил Ева Хёглер подняла актуальные проблемы, с которыми сталкиваются женщины в немецкой армии. Даже спустя два десятилетия, она отметила, что случаи сексуального домогательства и недопустимые комментарии по-прежнему распространены.

Хёглер не ограничилась только проблемами, связанными с формой одежды. Она также выразила обеспокоенность отсутствием подходящей формы одежды и адекватных санитарных условий в казармах. Несмотря на то, что женщины медленно, но верно проникают в немецкие вооруженные силы, она считает, что прогресс происходит очень медленно, как она заявила в своей вступительной речи на конференции.

На это мероприятие приехали представители военных наблюдательных организаций из различных стран, в том числе из США, Израиля, Франции и Украины. Несмотря на то, что они выполняют свои роли по-разному в своих странах, они все разделяют общую цель - защищать интересы tanto мужчин, как и женщин-военнослужащих.

В течение двух дней исследователи и эксперты изучат посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), проблемы, с которыми сталкиваются военные семьи, и роль женщин в бою. В среду основное внимание будет уделено ПТСР у ветеранов, их возвращению к гражданской жизни и общему психическому благополучию. К концу конференции будет подготовлена единая рекомендация по этим вопросам.

Эта конференция, названная "Международная конференция институтов омбудсменов для вооруженных сил", была основана в Германии в 2009 году и проводится ежегодно. В этом году Германия впервые за 15 лет имеет честь принимать ее - традиция, respecteable her founder, the former Parliamentary Commissioner for the Armed Forces, Reinhold Robbe.

