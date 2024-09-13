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Повышение пенсионного возраста для женщин старше 50 лет в Китае: китайский законодатель принимает решение

 and  Hanna Hofmann
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Китайский законодательный орган увеличивает пенсионный возраст для женщин, который теперь превышает...
Китайский законодательный орган увеличивает пенсионный возраст для женщин, который теперь превышает пятьдесят лет.

Повышение пенсионного возраста для женщин старше 50 лет в Китае: китайский законодатель принимает решение

Впервые с 1950-х годов Китай повысил пенсионный возраст. Парламент принял это решение в пятницу, объявив, что мужчины теперь будут уходить на пенсию в 63 года вместо 60, как сообщает государственное телевидение. Возраст выхода на пенсию для женщин зависит от их профессии: рабочим на фабриках разрешено уходить на пенсию в 50 лет, а офисным работникам - в 55 лет.

Новые изменения пенсионного возраста будут внедряться в течение 15 лет, начиная с января. Например, мужчина, родившийся в январе 1971 года, сможет уйти на пенсию в августе 2032 года в возрасте 61 года и 7 месяцев, согласно таблице, выпущенной вместе с решением. В то же время мужчина, родившийся в мае 1971 года, уйдет на пенсию в январе 2033 года в возрасте 61 года и 8 месяцев.

Китай столкнулся с сокращением населения и увеличением среднего возраста рабочих, что привело к этому изменению. "У нас растет число людей, достигших пенсионного возраста, что создает нагрузку на пенсионный фонд. Поэтому сейчас необходимо принять серьезные меры", - сказал Сюйцзянь Пэн, исследователь Викторианского университета в Австралии, специализирующийся на росте населения Китая и его экономическом влиянии. Предыдущий пенсионный возраст был установлен в 1950-х годах, когда средняя продолжительность жизни составляла около 40 лет.

По данным на конец 2023 года, в Китае было около 300 миллионов человек старше 60 лет. К 2035 году это число, как ожидается, достигнет 400 миллионов, превзойдя население США. Китайская академия общественных наук предсказала, что к этому времени государственный пенсионный фонд будет исчерпан. "Это вызов во всем мире", - сказал Яньчжун Хуан из Совета по международным отношениям. "Но в Китае, с его большим пожилым населением, этот вызов особенно значителен".

В связи с этим число рождений сокращается из-за высоких затрат, которые отталкивают молодых людей от рождения детей. В 2022 году Национальное бюро статистики объявило, что страна официально вошла в фазу сокращения населения. В 2023 году население сократилось еще больше, потеряв 2 миллиона человек.

Несмотря на повышение пенсионного возраста, китайский пенсионный фонд, как ожидается, исчерпает средства к 2035 году, подчеркивая масштабность вызова, представляемого стареющим населением страны.

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