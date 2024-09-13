Повышение пенсионного возраста для женщин старше 50 лет в Китае: китайский законодатель принимает решение

Впервые с 1950-х годов Китай повысил пенсионный возраст. Парламент принял это решение в пятницу, объявив, что мужчины теперь будут уходить на пенсию в 63 года вместо 60, как сообщает государственное телевидение. Возраст выхода на пенсию для женщин зависит от их профессии: рабочим на фабриках разрешено уходить на пенсию в 50 лет, а офисным работникам - в 55 лет.

Новые изменения пенсионного возраста будут внедряться в течение 15 лет, начиная с января. Например, мужчина, родившийся в январе 1971 года, сможет уйти на пенсию в августе 2032 года в возрасте 61 года и 7 месяцев, согласно таблице, выпущенной вместе с решением. В то же время мужчина, родившийся в мае 1971 года, уйдет на пенсию в январе 2033 года в возрасте 61 года и 8 месяцев.

Китай столкнулся с сокращением населения и увеличением среднего возраста рабочих, что привело к этому изменению. "У нас растет число людей, достигших пенсионного возраста, что создает нагрузку на пенсионный фонд. Поэтому сейчас необходимо принять серьезные меры", - сказал Сюйцзянь Пэн, исследователь Викторианского университета в Австралии, специализирующийся на росте населения Китая и его экономическом влиянии. Предыдущий пенсионный возраст был установлен в 1950-х годах, когда средняя продолжительность жизни составляла около 40 лет.

По данным на конец 2023 года, в Китае было около 300 миллионов человек старше 60 лет. К 2035 году это число, как ожидается, достигнет 400 миллионов, превзойдя население США. Китайская академия общественных наук предсказала, что к этому времени государственный пенсионный фонд будет исчерпан. "Это вызов во всем мире", - сказал Яньчжун Хуан из Совета по международным отношениям. "Но в Китае, с его большим пожилым населением, этот вызов особенно значителен".

В связи с этим число рождений сокращается из-за высоких затрат, которые отталкивают молодых людей от рождения детей. В 2022 году Национальное бюро статистики объявило, что страна официально вошла в фазу сокращения населения. В 2023 году население сократилось еще больше, потеряв 2 миллиона человек.

Несмотря на повышение пенсионного возраста, китайский пенсионный фонд, как ожидается, исчерпает средства к 2035 году, подчеркивая масштабность вызова, представляемого стареющим населением страны.

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