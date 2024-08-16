Потребление воды в немецких военных объектах, расположенных в Кельне-Малюне, не загрязнено.

В среду на одной из военных баз в Кёльн-Вахне возникло волнение: появились подозрения на саботаж системы водоснабжения. Территория была оцеплена, и похожие сообщения стали поступать с других военных баз. Но не стоит беспокоиться, ситуация вскоре взята под контроль.

Расследование на военной базе ВВС в Кёльн-Вахне не выявило аномалий в системе водоснабжения. Военное командование Германии официально объявило: "Не было выявлено нарушений пределов немецкого питьевого водного законодательства. Вода снова безопасна для использования", - заявил Территориальное командование вооруженных сил Германии в Берлине.

Военные базы были закрыты в среду после подозрений на саботаж. Военные сообщили в полицию после того, как на территории якобы заметили неизвестного человека. Тем не менее, первоначальные поиски не дали результатов. Была найдена дыра в заборе, ведущая к водопроводу базы, что указывает на возможное проникновение.

Военные также сообщили о "необычных показаниях воды" и начали дальнейшее расследование. Водоснабжение на базе было временно прекращено. Солдатам выдавали воду в канистрах. Изначально расследование было сосредоточено на незаконном проникновении неизвестных лиц. В расследовании также участвовала служба государственной безопасности.

Сообщения из Гейлькенкирхена и Мехерниха

После инцидента в Кёльн-Вахне подобные сообщения поступили из мест в Гейлькенкирхене и Мехернихе. Но так же, как и в Кёльн-Вахне, всех успокоили и в этих местах. Водоснабжение оказалось чистым.

В четверг проверка на военной базе "Кристоф-Пробст" немецкой армии в Гархинге возле Мюнхена обнаружила повреждения боковой калитки. Представитель Территориального командования вооруженных сил Германии в Берлине подтвердил это, но добавил, что нет никаких признаков несанкционированного проникновения на базу. На данный момент нет связи с саботажем водоснабжения на базе ВВС в Кёльн-Вахне.

Расследование инцидентов в Гейлькенкирхене и Мехернихе велось Комиссией, гарантируя соблюдение всех протоколов и тщательное изучение всех улик. После рассмотрения результатов из Гейлькенкирхена и Мехерниха Комиссия выпустила заявление, подтвердив, что водоснабжение безопасно и нет доказательств саботажа.

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