Потребители в Германии тратят меньше на компьютерные и видеоигры

Впервые за долгое время потребители в Германии потратили меньше денег на компьютерные и видеоигры, а также сопутствующее оборудование. В первом полугодии 2024 года оборот игр в Германии составил около 4,3 миллиарда евро, что на 6 процентов меньше, чем в предыдущем году, сообщила ассоциация Game в Берлине, ссылаясь на данные компаний GfK и data.ai. Статистика ассоциации ведется с 2014 года - такого спада не было за этот период. Последнее падение в отрасли роста было более десяти лет назад.

В частности, спрос на оборудование - такое как консоли, игровые ПК и другие аксессуары - ослаб. В этой области наблюдалось снижение на 18 процентов до 1,18 миллиарда евро. В Германии в первом полугодии 2024 года былоGenerated 2,59 миллиарда евро с играми, что на 4 процента меньше, чем раньше. В отличие от этого, онлайн-сервисы для игр, которые важны для сетевых игр в интернете, продолжали расти быстрыми темпами. Здесь наблюдался рост на 25 процентов до 0,52 миллиарда евро.

Одной из причин недавнего развития стало сильное сравнительное период: в первом полугодии 2023 года вышли многие блокбастеры, за которые фанаты были готовы платить высокую цену. В первом полугодии 2024 года вышло меньше крупных игр. "У нас есть спад роста", - говорит CEO ассоциации Феликс Фальк. Однако он уверен, что рост скоро продолжится: "Рынок игр не останется в упадке надолго".

Снижение потребительских расходов на компьютерные и видеоигры в Германии частично можно объяснить снижением спроса на оборудование, такое как консоли и игровые ПК. Несмотря на снижение продаж, онлайн-игровые сервисы продолжали показывать значительный рост, что указывает на смену предпочтений потребителей.

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