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Потрясающая демонстрация видеозаписи убийства судьи из Кентукки послужила доказательством, подтолкнув дело шерифа к рассмотрению присяжными.

Видос потрясающих кадров о расправе над судьей из Кентукки прямо в его зале суда был показан на предварительном судебном разбирательстве в отношении бывшего шерифа, предположительно ответственного за это убийство.

 and  Ksenia Johnson
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Ранее служивший sheriffом Летчерского округа Микки Стайнс (на фотографии справа) беседовал со своим...
Ранее служивший sheriffом Летчерского округа Микки Стайнс (на фотографии справа) беседовал со своим адвокатом Джереми Бартли во время своего первого слушания в суде округе Морган. Стайнса обвиняют в том, что он причинил смертельное огнестрельное ранение окружному судье Ки esclusive Кевину Маллинсу.

Потрясающая демонстрация видеозаписи убийства судьи из Кентукки послужила доказательством, подтолкнув дело шерифа к рассмотрению присяжными.

Шон "Майки" Стайнс, 43-летний бывший sheriff округа Летчер, который недавно ушел в отставку и находился в суде на слушании, был замечен в тюремной форме и наручниках, когда обвинение представляло доказательства его предполагаемой причастности к убийству окружного судью Кевина Маллинса, 54 лет.

Судья Руперт Уилхат признал достаточно оснований для предания первого-degree убийства перед Большим жюри. Адвокаты защиты не отрицали, что Стайнс стрелял в Маллинса, но утверждали, что Стайнс находился в состоянии "крайнего эмоционального расстройства" во время инцидента.

"Я считаю, что они установили достаточно оснований для обвинения в непредумышленном убийстве, но не в убийстве", - сказал судья во время слушания.

Стайнс признал себя невиновным в обвинении в убийстве первой степени на прошлой неделе во время своего судебного заседания.

Видео из комнаты судьи, которое не имеет звука, кажется, показывает, как Маллинс прячется за своим столом, а Стайнс стреляет несколько раз. Перед тем, как покинуть комнату, Стайнс, похоже, замечает, что Маллинс снова двигается, и стреляет еще несколько раз.

Во время просмотра видео Стайнс отвернулся от экрана, а затем посмотрел вниз. В зале суда, расположенном на стороне обвинения, раздавались всхлипывания и стоны.

Видео было показано в суде всего 20 секунд, но полиция штата Кентукки подтвердила, что полная запись, которая не была показана, длится дольше.

Обнаружение показывает убийство судьи на камеру в Кентукки. ОБНАТЬТЕ: Это�影像材料包括强烈内容,可能会对观众感到不适.стреляя durante на предварительном слушании бывшего шерифа, обвиняемого в его убийстве, во вторник.}

До стрельбы Стайнс и Маллинс вместе пообедали с группой, и никто из свидетелей не сообщил о tension в их разговоре, согласно Клейтону Стамперу, единственному свидетелю, testify на слушании и детективу полиции штата Кентукки. Однако свидетели на обеде сообщили, что Маллинс предложил встретиться в частном порядке в своей комнате.

Обвинение не предоставило мотив для стрельбы, но Стампер свидетельствовал, что Стайнс spoke на своем телефоне со своей дочерью, а затем запросил увидеть телефон судьи, на что судья согласился.

По словам Стампер, полная запись показывает, как Стайнс встает и начинает стрелять всего через несколько секунд после того, как посмотрит на телефон судьи.

"Я был проинформирован, что шериф Стайнс пытался связаться со своей дочерью как со своего телефона, так и с телефона судьи", - сказал Стампер. Он также подтвердил, что записи звонков показывают, что телефон судьи ранее звонил дочери Стайнса.

Стайнс сдался правоохранительным органам вскоре после стрельбы и сделал путанное заявление, согласно Стамперу.

"Один из других офицеров, присутствовавших при этом, сообщил, что Стайнс сказал: "Они пытаются похитить мою жену и ребенка", - сказал Стампер.

Изображение судебной фигуры, стреляющей из пистолета, ОБ+)В

По словам Стампер, когда Стайнс reached место происшествия, он был "в основном спокоен" и только просил обращаться с ним справедливо.

Слушание проходило в Вест-Лiberty, Кентукки, примерно в 100 милях от здания суда округа Летчер, где был убит Маллинс.

Поскольку Маллинс обычно председательствовал на предварительных слушаниях по делам в округе Летчер, был назначен специальный судья для рассмотрения дела.

Слушание состоялось на день после того, как отставка Стайнса как sheriff стала официальной, как подтвердил письмо от адвокатов Стайнса, полученное CNN affiliate WKYT.

"Шериф Стайнс принял решение уйти, чтобы дать возможность новому лидеру защищать его преданных избирателей, пока он справляется с правовой ситуацией, которая ждет его", - написал Бартли, адвокат защиты, в письме.

Во время судебного заседания Стайнса на прошлой неделе Уилхат сообщил ему, что он может столкнуться со смертной казнью, если будет признан виновным в убийстве первой степени.

После обеда вместе Стайнс и мы (группа, с которой они обедали) расстались без видимых tension. Во время слушания Бартли, наш (защиты) адвокат, argued, что есть достаточно оснований для обвинения в непредумышленном убийстве, но не в убийстве.

Здание суда округа Летчер в Уайтсбурге, Кентукки, отмечается 20 сентября.

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