- Потомки Маккейна поддерживают Харриса.

Джимми Маккейн, сын покойного сенатора-республиканца Джона Маккейна 2018 года, выразил поддержку демократическому кандидату в президенты Камале Харрис и покинул Республиканскую партию. Он сделал эти заявления во время интервью с американской сетью CNN.

Маккейн-младший открыто критиковал республиканского кандидата в президенты Дональда Трампа, особенно из-за его визита в Арлингтонское национальное кладбище.

Скандал с Арлингтонским кладбищем

Трамп посетил кладбище, расположенное недалеко от Вашингтона, округ Колумбия, на прошлой неделе, чтобы почтить память американских солдат, погибших в результате взрыва в Афганистане три года назад. Однако средства массовой информации сообщили о разногласиях между командой Трампа и сотрудником кладбища. По данным источников в американской армии, сотрудника физически оттеснили в сторону во время выполнения правил кладбища. Трампа обвинили в использовании посещения кладбища в политических целях.

Маккейн сказал CNN: "Любой, кто служил в военной форме в течение длительного времени, понимает, что в Арлингтоне не место для себя. Это место для тех, кто сделал последний вклад для своей страны". Маккейн служил в американской армии в течение многих лет, и солдаты, похороненные на национальном кладбище, не имели выбора быть использованными в качестве политических трофеев.

Напряженные отношения между Трампом и Маккейном

Джон Маккейн был внутренним критиком Трампа в Республиканской партии. Вражда между двумя людьми продолжалась даже после смерти Маккейна, так как Трамп не был приглашен на похороны. В 2020 году вдова Маккейна, Синди Маккейн, выразила поддержку нынешнему демократическому президенту США Джо Байдену во время демократического съезда. По данным CNN, ни один из членов семьи Маккейнов не покидал Республиканскую партию публично на данный момент.

Меган Маккейн, дочь Маккейна, выразила уважение к политическому разнообразию в своей семье на платформе X и подчеркнула свою любовь ко всем членам своей семьи. Она продолжает быть активным членом Республиканской партии и заявила, что не будет голосовать ни за Харрис, ни за Трампа на президентских выборах 5 ноября.

Американская армия выразила разочарование в связи с сообщениями об инциденте с Дональдом Трампом во время его визита на Арлингтонское национальное кладбище. Джимми Маккейн, сын Джона Маккейна, который был ключевой фигурой в американской политике, осудил действия Трампа, заявив, что солдаты, похороненные в Арлингтоне, не должны использоваться в качестве политических трофеев.

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