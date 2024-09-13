Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиБилет в Германию

Потенциальный значительный рост цен на билеты в Германии

Наблюдаются существенные рост цен до 40%

 and  Ann Bradley
Время чтения 2 минут
Неопределенное Будущее: Германия Увеличивает Стоимость Проездных Билетов в 2025 Году, Решение для...
Неопределенное Будущее: Германия Увеличивает Стоимость Проездных Билетов в 2025 Году, Решение для 2026 Года Принято Не Было.

Потенциальный значительный рост цен на билеты в Германии

Стоимость проезда в Германии может существенно вырасти с 1 января 2025 года. Ранее предполагалось, что цена увеличится на умеренные 5-10 евро, чтобы сохранить доступность. Однако некоторые федеральные земли выступают за существенное повышение цен. Как сообщает газета "Бильд", Бавария предлагает ежемесячную плату не менее 64 евро, что составляет почти 30-процентный рост по сравнению с текущими 49 евро.

С другой стороны, Шлезвиг-Гольштейн с июля подсчитывает диапазон цен от 59 до 69 евро, что представляет собой потенциальный рост на 20-40%. Это увеличение обусловлено тем, что текущее государственное субсидирование в размере трех миллиардов евро, разделенное поровну между федеральным правительством и землями, не покрывает расходы. Чтобы поддерживать базовую цену в 49 евро, требуется дополнительные 1,5 миллиона подписчиков.

Высокая стоимость ведет к отказу от подписки

К сожалению, повышение цен не решит автоматически проблему. Опросы клиентов показывают, что даже 10-процентное повышение, эквивалентное пяти дополнительным евро, оттолкнет 7% клиентов. Согласно отчету "Шпигеля" в начале сентября, 20-процентное повышение, или десять дополнительных евро, может привести к уходу до 20% подписчиков. Нет доступных расчетов для предложенных увеличений от Баварии (на 30%) и Шлезвиг-Гольштейна (на 40%). Если повышения будут слишком высокими, то проектное покрытие доходов за счет массовых отказов может быть поставлен под угрозу.

Как сообщает "Бильд", специальное совещание министров транспорта, запланированное на 23 сентября, примет решение о точном повышении на 2025 год. Ранее Ассоциация немецких транспортных компаний (ВДВ) подчеркнула, что субсидии будут обеспечены только до 2025 года. Президент ВДВ Оливер Вольф прокомментировал, что финансирование этой суммы после 2026 года остается неясным и не включено в планы федерального бюджета. Это указывает на то, что 2025 год может стать последним годом существования Германии без адекватного бюджета.

В свете предложенной ежемесячной платы не менее 64 евро от Баварии некоторые держатели билетов могут решить отказаться от своих Германии, что потенциально может привести к значительной потере подписчиков. Проектное покрытие доходов за счет массовых отказов может быть под угрозой, если повышения от Баварии и Шлезвиг-Гольштейна окажутся чрезмерно высокими.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Расследование показало отсутствие доказательств того, что власти Гавайев приняли меры предосторожности против лесных пожаров на Мауи, унесших 102 жизни, несмотря на предупреждения
Политика

Расследование показало отсутствие доказательств того, что власти Гавайев приняли меры предосторожности против лесных пожаров на Мауи, унесших 102 жизни, несмотря на предупреждения

Рассматривая последствия прошлогоднего пожара на Мауи, унесшего 102 жизни, следователи обнародовали отчет в пятницу, указав, что они не нашли признаков того, что местные власти приняли необходимые меры предосторожности, несмотря на ранее полученные предупреждения о потенциально опасной...

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
В апреле 2020 года федеральные правоохранительные органы проводят тщательные проверки на границе...
Политика

Власти опасаются возможного напряжения при проведении пограничных проверок.

Власти опасаются возможного напряжения при проведении пограничных проверок. Начиная с следующего понедельника, границы Германии будут находиться под надзором Федеральной полиции, что вызвало недоумение среди некоторых сотрудников правоохранительных органов. Это шокирующее заявление встретило критику со стороны председателя профсоюза Роскопфа, который обеспокоен увеличением вероятности того, что полицейские покинут свои посты. По словам

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Папа называет Трампа и Харриса кандидатами, которые враждебно относятся к жизни.
Политика

Папа называет Трампа и Харриса кандидатами, которые враждебно относятся к жизни.

Папа называет Трампа и Харриса кандидатами, которые враждебно относятся к жизни. В пятницу Папа Франциск заканчивает своё самое длительное зарубежное путешествие на данный момент. На сессии вопросов и ответов он отказался поддерживать какого-либо кандидата на предстоящих выборах в США, заявив, что считает tanto Камалу Харрис, как и Дональда Трампа проблемными

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно

Последние

Малыш-гребенщик по имени Му Денг захватывает крупную онлайн-аудиторию и привлекает значительное...
Стоит посетить!

Минимальный бегемот по имени Му Дэн, живущий в Таиланде, недавно получил известность в Интернете.

Двухмесячный пигмей火曜hippo Moo Deng благодаря своему розовому оттенку кожи и очаровательному нраву завоевала популярность в онлайне и собирает большие аудитории в тайском зоопарке, где живет.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Захватывающая сцена: древний монастырь Сумела на восточной Турции греется на высоте 1000 футов над...
Стоит посетить!

Преподобный монастырь возвышался на краю скалы

Преподобный монастырь возвышался на краю скалы С момента своего основания в 4-м веке н.э. ранними христианами на черноморском побережье, святыня пережила трансформацию Римской империи в византийскую эпоху, подъем османов, борьбу Турции за независимость после Первой мировой войны, десятилетия вандализма и запустения и удивительное возрождение в наше время. Более захватывающее

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Вопрос вызывает: были ли победы Пепа Гвардиолы в чемпионате полностью легитимны? Возникает скепсис,...
Спорт

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити"

Гвардиола выступает за признание невиновности футбольного клуба "Манчестер Сити" "Манчестер Сити сталкивается с обвинениями в финансовых злоупотреблениях" - так можно неформально выразиться, поскольку Манчестер Сити готовится встретиться с обвинениями в многочисленных нарушениях финансовых правил. Грозят строгие санкции. Главный вопрос: Незаконно ли команда неоднократно добивалась побед? Пеп

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно