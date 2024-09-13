Потенциальный значительный рост цен на билеты в Германии

Стоимость проезда в Германии может существенно вырасти с 1 января 2025 года. Ранее предполагалось, что цена увеличится на умеренные 5-10 евро, чтобы сохранить доступность. Однако некоторые федеральные земли выступают за существенное повышение цен. Как сообщает газета "Бильд", Бавария предлагает ежемесячную плату не менее 64 евро, что составляет почти 30-процентный рост по сравнению с текущими 49 евро.

С другой стороны, Шлезвиг-Гольштейн с июля подсчитывает диапазон цен от 59 до 69 евро, что представляет собой потенциальный рост на 20-40%. Это увеличение обусловлено тем, что текущее государственное субсидирование в размере трех миллиардов евро, разделенное поровну между федеральным правительством и землями, не покрывает расходы. Чтобы поддерживать базовую цену в 49 евро, требуется дополнительные 1,5 миллиона подписчиков.

Высокая стоимость ведет к отказу от подписки

К сожалению, повышение цен не решит автоматически проблему. Опросы клиентов показывают, что даже 10-процентное повышение, эквивалентное пяти дополнительным евро, оттолкнет 7% клиентов. Согласно отчету "Шпигеля" в начале сентября, 20-процентное повышение, или десять дополнительных евро, может привести к уходу до 20% подписчиков. Нет доступных расчетов для предложенных увеличений от Баварии (на 30%) и Шлезвиг-Гольштейна (на 40%). Если повышения будут слишком высокими, то проектное покрытие доходов за счет массовых отказов может быть поставлен под угрозу.

Как сообщает "Бильд", специальное совещание министров транспорта, запланированное на 23 сентября, примет решение о точном повышении на 2025 год. Ранее Ассоциация немецких транспортных компаний (ВДВ) подчеркнула, что субсидии будут обеспечены только до 2025 года. Президент ВДВ Оливер Вольф прокомментировал, что финансирование этой суммы после 2026 года остается неясным и не включено в планы федерального бюджета. Это указывает на то, что 2025 год может стать последним годом существования Германии без адекватного бюджета.

В свете предложенной ежемесячной платы не менее 64 евро от Баварии некоторые держатели билетов могут решить отказаться от своих Германии, что потенциально может привести к значительной потере подписчиков. Проектное покрытие доходов за счет массовых отказов может быть под угрозой, если повышения от Баварии и Шлезвиг-Гольштейна окажутся чрезмерно высокими.

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