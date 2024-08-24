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Потенциальный террористический инцидент в Солингене: пока нет убедительных доказательств

На фестивале 'Многообразия' неизвестный нападает на участников и незаметно исчезает. Как этому индивидууму удалось так искусно сбежать? Что ими двигало? Власти предлагают ряд догадок, но многие вопросы остаются без ответа.

 and  Yaroslav Smith
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- Потенциальный террористический инцидент в Солингене: пока нет убедительных доказательств

Следуя за смертельным ножевым нападением в Солingen, прокуратура размышляет над возможной террористической связью. По словам главного государственного прокурора Маркуса Касперса на пресс-конференции в Вуппертале, пока не установлен ясный мотив. После инцидента в пятницу вечером остается много неясностей, в том числе истинные мотивы убежавшего нападавшего, его личность и причастность 15-летнего подростка, находящегося под стражей.

Неопознанный нападавший устроил хаотичную ножевую атаку во время празднования 650-летия города Солingen в Бергишской земле в пятницу вечером и смог скрыться. Трагически погибли два мужчины в возрасте 67 и 56 лет, а также 56-летняя женщина. Восьмерых человек ранили, четверо из них серьезно. Предварительная оценка полиции гласит, что нападение было целенаправленным и наносились удары в шею жертв.

Мотивы остаются неясными

Касперс признал, что "мы пока не установили мотив, но в более широком контексте мы не можем исключать первоначальное подозрение на террористический акт". Если появятся новые доказательства, указывающие на террористический акт, дело может взять на себя Главный прокурор. Расследование в настоящее время сосредоточено на трех делах об убийстве и восьми делах о покушении на убийство с тяжким телесным повреждением, согласно Касперсу.

Подозревается один нападавший

Полиция подозревает, что в этом инциденте действовал один человек. "На данный момент мы не опознали нападавшего, поэтому расследование ведется против неустановленных лиц", - сказал Касперс. В настоящее время нет четких визуальных данных о подозреваемом, как сообщил Флеiß.

Был создан виртуальный канал для сообщений, и Флеiß сообщил, что получил "обширный" объем материалов. Однако процесс оценки все еще продолжается, и поэтому четкого изображения подозреваемого пока предоставить невозможно.

Несовершеннолетний подозревается в недонесении о планируемом преступлении

Флеiß не подтвердил сообщения о месте находки оружия. Несколько ножей были изъяты и проходят индивидуальное тестирование для установления их причастности к преступлению. Многие аспекты, такие как ножи или последовательность преступления, все еще неизвестны по тактическим причинам.

15-летнего подростка взяли под стражу, но полиция не считает его нападавшим. Возможное обвинение против него - недонесение о планируемом преступлении. "Согласно имеющимся свидетельским показаниям, неизвестный человек якобы беседовал с несовершеннолетним о намерениях, совпадающих с исполнением преступления, непосредственно перед нападением", - сказал Касперс.

Полицейские действия проводятся в Северном Рейне-Вестфалии и по всей федеральной территории, как сообщил Флеiß, упомянув обширные расследования, проводимые в настоящее время.

Звонки в службу спасения поступили в 21:37

Флеiß объяснил, что несколько звонков в полицейское управление Вупперталя поступили в 21:37 в пятницу вечером. Сообщалось, что мужчина ножом ранил людей на 650-летии Солingen - "Фестивале многообразия".

Инцидент в Солingen вызвал широкое беспокойство по всей стране. Канцлер федерального правительства Олаф Шольц (СДПГ) описал его как "гнусное преступление". "Мы не должны терпеть такие инциденты в нашем обществе и не должны привыкать к ним. Здесь должна быть применена полная сила закона", - заявил политик СДПГ на мероприятии в Штахндорфе.

Президент федерального правительства Франк-Вальтер Штайнмайер, после телефонного разговора с мэром Солingen Тимом Курцбахом (СДПГ), заявил: "Подозреваемый должен быть привлечен к ответственности. Мы едины - против предрассудков и насилия".

Недавно министр внутренних дел Нанси Фэзер (СДПГ) объявила о ужесточении законов о ношении оружия из-за роста ножевых атак. В общественных местах запретят ножи с длиной лезвия более шести сантиметров, заменив нынешний лимит в двенадцать сантиметров. Также будет введен общий запрет на ношение опасных ножей-автоматов.

Свидетели могут отправлять фотографии и видео с мобильных телефонов через портал полиции (www.nrw.hinweisportal.de). Город Солingen, в свою очередь, установил горячую линию для помощи гражданам, ищущим пропавших (0212 - 290-2000). Многие обеспокоенные родственники якобы связались с ней.

Полиция расследует инцидент как возможный террористический акт, учитывая действия нападавшего и более широкий контекст, как заявил главный государственный прокурор Маркус Касперс. Несмотря на продолжающееся расследование, полиция пока не опознала подозреваемого, и расследование ведется против неустановленных лиц.

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