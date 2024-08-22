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ПолитикаНовостиСитуация с безопасностью

Потенциальное вторжение в воздушную территорию НАТО

Факультет поддержки базы НАТО в Гейльнкеркене работает на втором по высоте уровне безопасности, что требует отделения персонала и оставляет после себя многочисленные непокрытые запросы.

 and  Melissa Williams
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- Потенциальное вторжение в воздушную территорию НАТО

Согласно сообщениям, база НАТО в Гейльнкирхене, авиационной базе в Северном Рейне-Вестфалии, перешла на второй по высоте уровень безопасности. Вот что мы знаем на данный момент:

СИТУАЦИЯ

Место: Расположенная в Гейльнкирхене возле Ахена сила раннего предупреждения и контроля НАТО повысила свой уровень тревоги до "Чарли". В целях предосторожности несущественным персоналом рекомендовано оставаться дома, сообщил представитель базы. Это решение было принято на основе предупреждений разведки о потенциальной угрозе.

Уровень тревоги "Чарли": На этом уровне безопасности произошло событие или существует высокая вероятность террористических атак, направленных против альянса. "Это не повод для беспокойства и является всего лишь мерой предосторожности, направленной на то, чтобы мы могли продолжать наши важные活ности", - уточнил представитель. Наивысший уровень, "Дельта", активируется в случае реальной террористической атаки или если она непосредственно угрожает.

База: НАТО управляет своей airborne early warning platform, AWACS, в Гейльнкирхене. На этой базе размещены четырнадцать переоборудованных Boeing 707, которые сканируют воздушное пространство на наличие потенциальных угроз и предупреждают альянс. Многонациональный отряд осуществляет tanto воздушное, как и морское наблюдение и действует как летучее командный центр во время операций.

Этот отряд принимал участие в различных операциях, в том числе в Балканах и Афганистане. После вторжения России в Украину НАТО временно разместило самолеты в Румынии.

Расследование: Вечером расследование взяла под контроль полиция Кёльна. Никаких дальнейших деталей о количестве задействованных сил не было раскрыто. Репортер dpa наблюдал полицейские автомобили на месте.

Предыдущие тревоги: В июле сообщалось о повышенной бдительности на американских военных базах в Германии и других европейских странах из-за предупреждений о террористической угрозе. CNN сообщало, что второй по высоте уровень безопасности, "Чарли", был поднят на этих базах в выходные. Природа предполагаемой угрозы не была раскрыта.

ЧТО НЕЯСНО

Причины тревоги: Причины повышения уровня тревоги в Гейльнкирхене остаются неясными. Ни полиция, ни министерство обороны, ни НАТО не предоставили никакой информации.

Возможные связи: На этой неделе сообщалось о нескольких дронах, летавших над промышленной зоной в Бунсбюттеле. Происхождение и цели этих дронов остаются неизвестными. Неясно, связано ли это с повышением уровня тревоги в Гейльнкирхене.

Также неясно, связана ли эта тревога с саботажем на нескольких немецких военных объектах на прошлой неделе. После расследования на этих объектах возобновили нормальную работу. Полиция и государственная защита проводили расследование в Кёльн-Ване после подозрений на загрязнение воды на водопроводе военной базы. В Гейльнкирхене также наблюдались необычные活ности, в результате чего одного человека задержали для допроса, но позже его отпустили из-за отсутствия доказательств.

Будущие полеты: Неясно, возобновятся ли запланированные полеты на авиационной базе в Гейльнкирхене в эту пятницу. Представитель НАТО Airborne Early Warning and Control Force в Гейльнкирхене изначально предполагал, что повышенный уровень безопасности, скорее всего, продлится до утра пятницы.

Текущая ситуация с безопасностью на базе НАТО в Гейльнкирхене побудила рекомендовать несущественному персоналу оставаться дома. Решение повысить уровень безопасности базы до "Чарли" было принято из-за потенциальных террористических угроз.

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