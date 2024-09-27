Потенциально, Марк Робинсон сталкивается с потенциальной исторической потерей на выборах в Северной Каролине.

Последняя неделя принесла скандал, когда CNN KFile разоблачил расистские и провокационные комментарии, которые сделал кандидат в губернаторы Северной Каролины от республиканцев Марк Робинсон на доске объявлений сайта для взрослых. У нас есть новые данные опроса, чтобы оценить влияние этого скандала на выборы.

Робинсон, похоже, идет к одному из крупнейших поражений за последние 4 десятилетия для кандидата от одной из основных партий на выборах губернатора в Северной Каролине.

Согласно недавнему опросу CNN/SSRS, демократ Джош Стин лидирует над Робинсоном со счетом 53% против 36% среди потенциальных избирателей штата Северная Каролина. Этот опрос был проведен после разоблачения KFile.

Особо стоит отметить, что преимущество Стина в 17 процентов превосходит любое преимущество, которое он имел в опросах этого года. Оно значительно больше, чем 11- и 10-процентные преимущества, которые он имел в опросах, проведенных колледжем Марыста и Нью-Йорк Таймс/Сьеной колледжем ранее в этом месяце.

Хотя наш опрос может быть аномальным, возможно, что худшие результаты опросов Робинсона приходятся на период после вредного отчета, который побудил многих республиканских официальных лиц дистанцироваться от заместителя губернатора.

Победа демократа на выборах губернатора в Северной Каролине с перевесом в 17 процентов была бы беспрецедентной. Последний демократ, который выиграл выборы губернатора с таким преимуществом, был губернатор Джим Хант в 1980 году.

Штраф в 11 процентов для Робинсона соответствует историческим данным об избирательных штрафах после скандалов. Например, анализ FiveThirtyEight прошлых скандалов, повлиявших на кампании в Конгрессе, показал средний отрицательный эффект в 8 процентов.

В свете тесной президентской гонки в штате поражение Робинсона в 17 процентов было бы особенно примечательно. Наш опрос, как и многие предыдущие, показывает ничью между вице-президентом Камалой Харрис и бывшим президентом Дональдом Трампом на уровне президентских выборов. Это указывает на то, что скандал, связанный с Робинсоном, не оказал значительного влияния на Трампа.

Исторически скандал, затрагивающий кандидата более низкого уровня, редко влияет на лидера президентской гонки. Более того, текущие данные опросов на уровне президентских выборов в Северной Каролине соответствуют данным прошлых опросов, что указывает на то, что существенное отставание Робинсона не является аномалией.

Если углубиться в результаты последнего опроса CNN, то перспективы Робинсона выглядят мрачно. Стин лидирует среди мужчин и женщин, черных и белых избирателей, всех возрастных групп и различных демографических групп по доходу и образованию.

Наибольшая поддержка Робинсона приходится на белых избирателей без высшего образования, консерваторов и верующих республиканцев. Однако даже среди республиканцев только 74% поддерживают Робинсона. Оставшиеся 26% разделились между голосованием за Стина, другого кандидата или без мнения.

В отличие от этого, Трамп получает 94% голосов республиканцев в президентской гонке, а Стин получает 95% голосов демократов в губернаторской гонке.

Робинсон имеет лишь скромный рейтинг одобрения в 27% среди потенциальных избирателей. Большинство, 53%, имеют отрицательное мнение о нем. То, что 80% избирателей уже сформировали мнение о Робинсоне, заслуживает внимания, учитывая, что это гораздо выше, чем 63%, которые могут высказать мнение о Стине.

Хотя рейтинг одобрения Робинсона среди республиканцев выше, он все еще остается скромным - 53%. Значительное меньшинство, 25%, имеют отрицательное мнение, а еще 19% не определились. Возможно, многие консервативные избиратели Северной Каролины не хотят критиковать кандидата-республиканца, но также не готовы полностью его поддержать.

В целом, нет ничего позитивного для Робинсона в последних данных. Хотя он, скорее всего, проиграл бы до того, как скандал разразился неделю назад, как показывают опросы в течение года, его шансы на унизительное поражение на выборах теперь кажутся значительными.

Скандал с оскорбительными комментариями Марка Робинсона существенно повлиял на его политику, как показывает 17-процентное преимущество демократа Джоша Стина в последнем опросе CNN/SSRS. Эти выборы, похоже, станут одним из крупнейших поражений кандидата от одной из основных партий на выборах губернатора в Северной Каролине.

Политика этой ситуации также проявляется в отрицательном отношении многих избирателей к Робинсону, с 53% имеющих отрицательное мнение по сравнению с его скромным рейтингом одобрения в 27%.

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