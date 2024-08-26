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ПолитикаНовостиСеверный Рейн-Вестфалия

Потенциальная угроза саботажа со стороны России на авиабазу НАТО

На базе NATO в Гайль reusable-большинства, существенный рост безопасности был обеспечен в течение примерно 24 часов. По словам инсайдеров из сектора безопасности, появились намеки на возможную опасность.

 and  Carmen Simpson
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- Потенциальная угроза саботажа со стороны России на авиабазу НАТО

Воздушная база НАТО в Гейлькенкирхене вызывает высокую тревогу из-за опасений российского саботажа

Усиленное внимание к безопасности на авиабазе НАТО в Гейлькенкирхене, недалеко от Ахена, было вызвано сообщениями о потенциальной угрозе со стороны возможных действий российского саботажа. Согласно сообщениям, спецслужбы одной из стран предупредили о ранних приготовлениях к возможному российскому саботажу на базе НАТО с использованием дрона.

На прошлой неделе авиабаза в Северном Рейне-Вестфалии работала на втором по высоте уровне безопасности в течение примерно 24 часов из-за предполагаемой угрозы. После прохождения инцидента они вернулись к первоначальному уровню безопасности, известному как "Уровень Браво+", около 3 часов дня в пятницу. Повышенный уровень безопасности был принят в качестве превентивной меры для минимизации рисков для персонала, как объяснил представитель.

Первоначальные предупреждения привели к досрочному отправлению несущественных сотрудников, не затрагивая стандартные авиационные операции. "Уровень Чарли" в терминологии НАТО сигнализирует о наличии инцидента или признаков предстоящей террористической деятельности против альянса.

Авиабаза НАТО в Гейлькенкирхене является домом для специализированных самолетов, в основном предназначенных для мониторинга воздушного пространства восточного альянса. Эти самолеты, подобные грибам, могут распознавать и различать другие воздушные суда на расстоянии более 400 км. По словам представителя, на авиабазе НАТО работает около 1600 человек.

Угрозы терроризма в Германии и Европе всплыли в июле

Сообщения о повышенном бдительности из-за угроз терроризма на военных базах США в Германии и различных европейских странах появились в июле. Как сообщает CNN со ссылкой на два неназванных источника, власти США установили второй по высоте уровень безопасности, "Чарли", на этих базах. Однако информация о природе угрожающей ситуации не разглашалась.

Предположения о появлении дронов возникли вокруг штаб-квартиры НАТО в Брюсселе и авиабазы на прошлой неделе. Тем не менее, представитель опроверг эти утверждения как "нелепые", заявляя, что никакого воздушного вторжения не произошло в это время.

Возможные случаи саботажа

Опасения саботажа также витали над несколькими немецкими военными объектами, что привело к дальнейшим расследованиям. Нарушение безопасности на водоочистных сооружениях авиационной базы Кёльн-Ванн вызвало подозрения о возможном загрязнении питьевой воды. Полиция и службы государственной безопасности расследуют этот инцидент.

Также появились сообщения о подозрительной деятельности в Гейлькенкирхене. Согласно источникам службы безопасности, человек, находившийся вблизи аэропорта, был задержан для допроса. Однако подозрения против этого человека впоследствии были сняты.

В свете продолжающихся повышенных мер безопасности на авиабазе НАТО в Гейлькенкирхене, расположенной в Северном Рейне-Вестфалии, важно, чтобы местные власти оставались бдительными. Фактически, на прошлой неделе база работала на втором по высоте уровне безопасности из-за потенциальных угроз, демонстрируя важность защиты этого стратегического места.

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