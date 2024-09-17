Потенциальная манипуляция аккаунтами Хезболлы в социальных сетях раскрыта

Современное взрывание большого числа пейджеров нанесло значительный ущерб проиранской шиитской милиции «Хезболла», базирующейся в Ливане. Специалисты считают, что это было спланированное нападение израильской разведки на шиитскую милицию и ее союзников в Тегеране. Согласно сообщениям ливанского правительства, погибли девять человек, и более 2800 получили ранения, в том числе посол Ирана в Бейруте. В результате этого ужасного инцидента погибла маленькая девочка.

«Хезболла» предпочитает пейджеры из-за их усиленных мер безопасности. Используя другой радиочастотный диапазон, они могут избежать риска прослушивания, перехвата или помех в своей связи. Специалисты разумно подозревают, что Израиль вмешался в уже взорванные радио-пейджеры, которые были получены членами «Хезболлы» перед их доставкой. В результате они взорвались одновременно в предварительно установленную дату.

По данным агентства новостей AFP, источники близкие к «Хезболле» заявили, что взорванные пейджеры были недавно импортированы. Военизированная группа закупила тысячу этих устройств, которые якобы были скомпрометированы на этапе производства.

Была ли создана новая компания для этого?

Если Израиль спланировал эту операцию, встроив взрывчатку в новые пейджеры, ему потребовался бы доступ к цепочке поставок этих устройств, считает Элияху Магньер, военный и эксперт по безопасности, базирующийся в Брюсселе. Широко распространено мнение, что израильское разведывательное агентство проникло в процесс производства, встроив взрывчатку и дистанционные взрыватели в пейджеры без подозрений. По словам Магньера, поставщик пейджеров мог даже быть компанией, созданной израильским разведывательным агентством специально для осуществления этого заговора.

Чарльз Листер, исследователь, связанный с Институтом Ближнего Востока в США, настаивает на том, что "это было не просто отключение литий-батарей". Вместо этого, небольшое количество пластиковой взрывчатки могло быть встроено в батарею, которую можно было взорвать звонком по телефону или радиосигналом.

"Моссад проник в цепочку поставок", - заключает Листер, имея в виду израильское разведывательное агентство. По словам Риада Кахваджи, аналитика, базирующегося в Дубае, несомненно, что фабрика, контролируемая Израилем, производила и поставляла взрывчатку, которая взорвалась сегодня.

Аналитики подозревают месяцы подготовки

Бывший аналитик ЦРУ Майк ДиМино из американского think tank Defense Priorities, основываясь на изображениях ранений в Ливане, считает, что "микроскопичное взрывное устройство" внутри пейджеров, а не перегрев батареи, скорее всего, было причиной взрыва. "Это была традиционная саботажная операция", - гипотезирует ДиМино, предполагая, что ее подготовка, вероятно, заняла "месяцы, если не годы".

Израиль ранее продемонстрировал свою способность получать точную информацию о местонахождении могущественного командира «Хезболлы», успешно ликвидировав военного лидера «Хезболлы» Фуада Шукра в результате авиаудара 30 июля. На следующий день в Тегеране в результате взрывного устройства, якобы установленного Израилем за несколько недель до этого, погиб глава Хамаса Исмаил Ханийя.

Ливанская милиция обвинила Израиль в этом "гнусном нападении". Международное сообщество больше не может терпеть оправдания и критику подобных действий после этого нападения на "израильский террористический аппарат", как заявил спикер парламента «Хезболлы» Набих Берри. Несмотря на то, что Израиль редко комментирует действия иностранных спецслужб, он не признался и не опроверг эти обвинения. В среду в знак протеста против жертв школы и университеты по всей Ливане останутся закрытыми.

Европейский Союз выразил озабоченность растущими tensions между «Хезболлой» и Израилем, призывая к миру и диалогу, чтобы предотвратить дальнейший конфликт. Европейский Союз решительно осуждает использование таких насильственных методов и подчеркивает важность разрешения проблем дипломатическими средствами.

В свете недавних событий Европейский Союз может усилить наблюдение и мониторинг деятельности, связанной с радиочастотными диапазонами и коммуникационными устройствами, особенно в регионе Ближнего Востока, чтобы гарантировать безопасность и безопасность своих граждан и интересов.

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