Потенциальная коррекция рабочих мест на 818 000 может не вызвать тревогу у экономистов, но это представляет собой вызов для вице-президента Камалы Харрис.

В критический политический момент появляются свежие данные, и вице-президент Камала Харрис пытается набрать обороты как новый демократический кандидат в президенты и изменить мнение избирателей о экономической деятельности администрации Байдена.

В Белом доме, включая Харрис, пытаются убедить общественность в том, что несмотря на широко распространенные и упорные опасения по поводу американской экономики, дела идут хорошо, и инфляция находится под контролем без серьезного воздействия на рынок труда.

На понедельник, во время Демократического национального съезда, президент Джо Байден хвастался созданием 16 миллионов новых рабочих мест, округлив фактическую цифру в 15,8 миллиона. Однако это утверждение вскоре было опровергнуто после публикации отчета Бюро статистики труда в среду.

Даже создание 15 миллионов новых рабочих мест является значительным достижением, намного превосходящим 6,9 миллиона рабочих мест, созданных во время правления бывшего президента Дональда Трампа, с учетом потерь рабочих мест, связанных с пандемией.

Демократы набрали обороты в президентской гонке с участием Харрис в качестве кандидата от Байдена. Согласно опросу ABC News/Washington Post/Ipsos, опубликованному в воскресенье, она лидирует перед Трампом среди зарегистрированных избирателей.

Однако Трамп опережает на 9 пунктов по двум наиболее важным вопросам для американцев – экономике и инфляции, согласно опросу Gallup за июль.

Многие американцы оценивают экономику США как плохую или ужасную в течение большей части прошлого года в опросе Gallup. Любое негативное экономическое развитие в предстоящие месяцы может дать Трампу преимущество на выборах.

Раса и политическая борьба за рабочие места

Трамп часто заявляет, что большинство рабочих мест, созданных при администрации Байдена, заняты нелегальными иммигрантами, что было опровергнуто CNN. Тем не менее, число иностранных рабочих выросло больше, чем число коренных американцев в последние месяцы, как сообщает CNN.

Трамп пытается посеять раздор среди демократов, подчеркивая, что нелегальные и иностранные рабочие отнимают "черные рабочие места" и "латиноамериканские рабочие места", как он заявил во время дебатов CNN в июне, когда Байден еще баллотировался на пост президента.

Мишель Обама затронула эту тему во время своего выступления на ДНС во вторник, заявив, что Трамп испуган ею и ее мужем – двумя "трудолюбивыми, высокообразованными, успешными людьми, которые, к счастью, черные".

"Кто скажет ему, что работа, на которую он претендует, может быть одной из тех 'черных' рабочих мест?" – вопрошает она.

Ожидаемое положительное развитие

Есть одно обнадеживающее известие, которого большинство экономистов ожидают до выборов – Федеральная резервная система может снизить процентные ставки в сентябре.

Само ожидание снижения ставок уже снизило ставки по ипотеке. Дальнейшее снижение ставок может еще больше снизить затраты на заимствование и стимулировать рост занятости и экономического роста в целом.

Различные экономические программы

Если Трамп выиграет выборы в ноябре, он планирует ввести тарифы на широкий спектр импортируемых товаров, что может привести к увеличению затрат, но потенциально стимулировать большее производство внутри страны. Он также выступает за продление истекающих налоговых льгот и дальнейшее снижение налогов. Подробнее о предложении Трампа по тарифам.

Харрис, в свою очередь, хочет продлить налоговые льготы для большинства американцев, но планирует повысить налоги для самых богатых. Она также поддерживает налоговые кредиты для помощи семьям с детьми и первым домовладельцам – щедрые, но дорогие предложения. Подробнее о платформе Харрис по экономике.

Ни Харрис, ни Трамп не имеют убедительной стратегии по борьбе с растущим государственным долгом.

Обоснование изменения данных о рабочих местах

Согласно сообщению CNN, Алисия Уоллес объясняет причины новых данных:

Каждый год Бюро статистики труда проводит пересмотр данных своего ежемесячного опроса компаний по зарплатам, а затем выравнивает уровень занятости в марте с теми, которые измеряются программой ежемесячного обследования рабочей силы. Preliminary data indicates the largest downward revision since 2009 and suggests that the labor market wasn’t as hot as initially believed. However, employment growth was still historically robust.

Данные будут пересмотрены и окончательно утверждены в феврале.

Трамп обвинил администрацию в манипулировании статистикой занятости без каких-либо доказательств. Кажется, сговор с целью фальсификации данных привел бы к их увеличению, а не к снижению. И это не утечка, как утверждал Трамп.

Это ежегодный пересмотр – это не попытка администрации Байдена скрыть какую-либо отрицательную информацию об экономике, согласно Уоллес.

Политическая дискуссия вокруг экономической деятельности США привела к тому, что вице-президент Харрис пытается усилить свое присутствие, стремясь изменить мнение избирателей о управлении экономикой администрацией Байдена. В то же время вопрос иммиграции и создание рабочих мест, в частности для меньшинств, также стал центральной темой политической дискуссии.

