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Потенциал существенного увеличения предельных размеров взносов на социальное обеспечение к 2025 году.

 and  Vladimir Milov
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Очередной предел для оценки страховых взносов на пенсию составляет 7550 евро в западных регионах и...
Очередной предел для оценки страховых взносов на пенсию составляет 7550 евро в западных регионах и 7450 евро в восточных частях. Тем не менее, планируется существенное повышение в будущем, и ліміт увеличится до 8050 евро в месяц.

Потенциал существенного увеличения предельных размеров взносов на социальное обеспечение к 2025 году.

Вероятность повышения порогов социальных взносов в следующем году является значительной. Об этом свидетельствует предварительный проект постановления Федерального министерства труда, впервые опубликованный газетой "Бильд" в субботу. Пороги взносов зависят от тенденций роста доходов. Доплаты к зарплате, превышающие эти пороги, освобождаются от взносов.

В сфере обязательного медицинского и долгосрочного ухода страховой порог вырастет до 5512 евро в месяц в 2025 году. В настоящее время он составляет 5175 евро. Порог взносов для пенсионного и безработицы страхования увеличится с нынешних 7550 евро в Западной Германии и 7450 евро в Восточной Германии до единого 8050 евро.

Резкий рост порогов взносов обусловлен "заметным ростом заработной платы на 6,44% по стране" в прошлом году, как сообщил представитель Министерства труда в "Бильд". Увеличение гарантирует, что состоятельные individuals вносят свой вклад в финансирование социального обеспечения пропорционально среднему росту заработной платы.

Повышение порогов социальных взносов в основном затрагивает лиц с более высоким доходом и их работодателей. Это усугубляется возможным увеличением ставок взносов на обязательное медицинское и долгосрочное уход в ближайшем будущем.

Повышение порогов социальных взносов, как ожидается, существенно облегчит жизнь высокооплачиваемым работникам, так как они будут освобождены от взносов на любые годовые прибавки к зарплате, превышающие новые пороги. Предлагаемое повышение порогов взносов для пенсионного и безработицы страхования достигнет единого 8050 евро, что значительно выше текущих уровней, делая их более доступными для высокооплачиваемых individuals.

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