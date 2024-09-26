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ПолитикаНовостиШтормовая волна

Потенциал "катастрофического приливного прилива", связанного с ураганом Хелена у американского побережья

 and  Mark Rodriguez
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Вдоль побережья Соединенных Штатов ураган 'Гелин' может привести к 'наводнению-катастрофе'.
Вдоль побережья Соединенных Штатов ураган 'Гелин' может привести к 'наводнению-катастрофе'.

Потенциал "катастрофического приливного прилива", связанного с ураганом Хелена у американского побережья

Ураган "Хелена" движется в сторону американского штата Флорида в четверг. Будучи ураганом второй категории со скоростью ветра до 155 километров в час, шторм приближается к побережью Флориды на Мексиканском заливе. Национальный центр ураганов (NHC) в Майами объявил предупреждение о "катастрофическом и смертоносном наводнении" и наводнениях. NHC предсказал, что шторм обрушится на сушу как ураган четвертой категории поздно в четверг или рано в пятницу (по местному времени), с возможностью "закопаться вглубь материка". NHC также предупредил о "бесчисленных" оползнях в Южных Аппалачах.

Предупреждения и предупреждения также действуют в других штатах. В Атланте, столице штата Джорджия с населением пять миллионов, ожидается наводнение в пятницу. Губернатор Флориды Рон Де Сантис объявил чрезвычайное положение в различных частях штата и мобилизовал Национальную гвардию. "Последствия будут ощущаться за пределами глаза шторма", - предупредил Де Сантис. Шестнадцать округов во Флориде запросили частичную эвакуацию, два приказали эвакуировать всех жителей. Де Сантис сообщил, что более 60 больниц и домов престарелых были эвакуированы. "Вы почувствуете влияние этого шторма на всей территории полуострова Флорида", - предупредил губернатор.

Предсказывается, что "Хелена" обрушится возле Талахасси в северной Флориде. Прибрежные сообщества там уже кажутся покинутыми к среде днем. Более к югу, возле города Тампа, длинные очереди выстроились на пунктах выдачи песка для барьеров от наводнений и других принадлежностей. "Мы к этому привыкли", - сказала 44-летняя учительница Лоррейн Мейджор, имея в виду штормы и ураганы, которые ежегодно поражают штат. "Но в последние годы ураганы действительно, действительно усилились".

В Клируотере Джаспер МакФарленд укрепил свою переднюю дверь мешками с песком. "Я ожидаю, что вода поднимется, и не хочу, чтобы она затопила мой дом", - объяснил он. Президента США Джо Байдена в среду проинформировали об урагане. Белый дом заявил, что правительство готово помочь Флориде и другим штатам. Если прогнозы верны, "Хелена" может стать самым сильным ураганом в регионе более чем за год. Ураган "Идалиа" поразил северо-восточную Флориду в августе 2023 года.

Эксперты связывают усиление тропических штормов и их более быстрый набор силы с изменением климата из-за потепления океанов. Атлантика была особенно жаркой в этом году, что побудило Национальную океаническую и атмосферную администрацию США предупредить об "непреcedentedном" сезоне ураганов. Ураган "Джон" уже пересекал Мексику во вторник, в результате оползня, вызванного штормом, погибли ребенок и женщина, сообщили официальные лица. В среду "Хелена" обогнула мексиканское побережье, но не обрушилась на сушу.

В преддверии наводнения Атланта объявила предупреждения о наводнениях. Как предупреждал губернатор Де Сантис, наводнение во Флориде может затронуть весь полуостров, потенциально вызвав серьезные наводнения.

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