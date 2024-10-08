Поставщики медицинских услуг обращаются за скорой помощью к медицинским страховым компаниям.

Финансовое положение страхования по уходу сталкивается с вызовами. В ответ государственные страховщики здравоохранения и социальные ассоциации призывают федеральное правительство принять быстрые меры. "Финансовые трудности социального страхования по уходу не являются секретом", - заявила Дорис Пфиффер, председатель ассоциации GKV. "В течение некоторого времени мы предупреждали о том, что взносы за страхование по уходу не соответствуют расходам".

Если не внести изменения в страхование по уходу, Пфиффер ожидает увеличения ставок взносов не менее чем на 0,25 процентного пункта с 1 января 2025 года для поддержания платежеспособности. Она выступает за два немедленных шага для временного усиления страхования по уходу, которые, однако, потребуют massive investment от федерального правительства. Такая финансовая помощь от правительства могла бы предоставить окно возможностей "для всесторонней реформы страхования по уходу в устойчивом режиме".

Во-первых, Пфиффер просила федеральное правительство взять на себя около 5,3 миллиарда евро специальных расходов страхования по уходу, возникших в период коронавируса. Во-вторых, она предложила освободить страхование по уходу от ответственности за уплату пенсионных взносов для опекунов. Это составляет около 4 миллиардов евро в этом году и, как ожидается, будет расти. "Это не обязанность, которая должна ложиться на взносы, а государственная обязанность, финансируемая из федеральных фондов", - подчеркнула Пфиффер.

Социальная ассоциация выступает за всестороннюю реформу страхования по уходу. "Нам нужна всесторонняя страховка по уходу, которая покроет все расходы и существенно облегчит положение людей, нуждающихся в уходе", - заявила председатель Социальной ассоциации (SoVD) Михаэла Энгельмайер газетам Funke. Она призвала расширить базу взносов. "Все должны внести свой вклад в это страхование солидарности, в том числе частнозастрахованные, такие как самозанятые и государственные служащие".

Экономист Мартин Вердинг выразил похожие мнения газетам Funke. Он отметил, что правительство существенно повысило выплаты в течение многих лет, но не учитывало финансовые последствия для страхования по уходу на фоне демографического старения.

Вердинг выразил сомнения в краткосрочных решениях. "Напротив, ставки взносов за страхование по уходу придется увеличить еще больше, если все существующие требования, в частности, на поддержку ухода на дому, будут полностью покрыты", - предостерег Вердинг.

Требования возникли после отчета в газетах RND, согласно которому страхование по уходу обанкротится без реформы к февралю. Однако Федеральное министерство здравоохранения опровергло эти опасения. "Страхование по уходу не обанкротилось. Законодатели обеспечат его выживание", - подчеркнула представитель министерства.

Министерство заявило, что федеральный министр здравоохранения вскоре представит концепцию для краткосрочной и долгосрочной стабилизации страхования по уходу. Согласно RND Media Network (RND), разрабатывается план спасения в правительственной коалиции. RND further сообщает, цитируя источники в коалиции, что банкротство неизбежно. Однако министерство не смогло подтвердить эту информацию.

В свете прогноза значительного увеличения ставок взносов за страхование по уходу Пфиффер призывает федеральное правительство вмешаться и оказать финансовую помощь, что может привести к всесторонней реформе страхования по уходу.

В свете финансовых трудностей, с которыми сталкивается страхование по уходу, Социальная ассоциация Германии (SoVD) призывает к всесторонним реформам, в том числе к расширению базы взносов и освобождению от уплаты пенсионных взносов для опекунов.

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