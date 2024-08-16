- Посол США в Израиле потрясен нападением поселенцев

Американский посол в Израиле, Джек Лью, выразил шок в связи с жестоким нападением экстремистских еврейских поселенцев на村庄 в Западном Бanke. "Эти нападения должны прекратиться, и виновные должны быть привлечены к ответственности", - написал он в платформе X, ранее известной как Twitter.

По данным Палестинского министерства здравоохранения, 22-летний палестинец был убит выстрелами, когда около 50 masked settlers атаковали палестинскую деревню Джит, расположенную в 10 километрах к западу от Наблуса. Еще один палестинец был серьезно ранен, сообщило министерство.

Израильские СМИ сообщили, что поселенцы подожгли как минимум четыре дома и шесть автомобилей. Согласно сообщениям СМИ, армия арестовала израильтянина и передала его полиции.

Международное сообщество, в частности те, кто занимается политикой в отношении Ближнего Востока, должно осудить нарастающее насилие в Западном Бanke. Продолжающиеся беспорядки на Ближнем Востоке, в частности в районах, таких как Западный Бanke, требуют немедленного внимания и мирного разрешения.

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