Пособие на жилье вырастет в среднем на 30 евро

С 1 января жилищная помощь увеличится в среднем на 30 евро. Соответствующее постановление было утверждено Федеральным кабинетом, как объявило Федеральное министерство жилищного хозяйства в Берлине. Оно все еще нуждается в утверждении Бундесрата.

Месячная арендная субсидия для граждан с низкими доходами пересматривается каждые два года, чтобы гарантировать ее соответствующую корректировку в соответствии с изменениями цен и арендной платы, как того требует закон. Министерство уже объявило ожидаемое среднее увеличение в июле.

Министр жилищного хозяйстваFederal Klara Geywitz заявила: "Сегодня люди тратят значительно больше на аренду, энергию и ежедневные расходы. Чтобы сохранить эффект облегчения в долгосрочной перспективе, мы увеличиваем ежемесячную жилищную помощь в среднем на 15 процентов, или 30 евро, с 1 января 2025 года."

Последняя реформа состоялась в 2023 году, когда круг лиц, имеющих на это право, также существенно расширился. Цель жилищной помощи состоит в том, чтобы облегчить бремя работников и пенсионеров с низкими доходами, чтобы они не были вынуждены обращаться за пособием по безработице или базовой защитой из-за высокой арендной платы. Размер жилищной помощи зависит от числа членов households, дохода и арендной платы. Ранее ministry оценивало, что около 1,9 миллиона домохозяйств по всей стране могут получать жилищную помощь в следующем году.

Другие потенциальные получатели могут извлечь выгоду из расширенного круга лиц, что улучшит их условия жизни. Необходимость таких изменений в системе жилищной помощи очевидна, поскольку и другие факторы затрат, такие как коммунальные услуги и продукты питания, продолжают расти.

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