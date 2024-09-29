Последние события в политическом состязании Трампа-Харриса варьируются в зависимости от источников.

Следуя за серией примечательных новостных событий, которые привлекли внимание со стороны различных политических позиций, таких как дебаты кандидатов в президенты и первая попытка покушения на жизнь Дональда Трампа, данные этой недели показывают резкий контраст в том, что республиканцы и демократы помнят о кандидате от Республиканской партии. Поддержники ГОП в основном сосредоточились на инциденте во Флориде, где жизнь Трампа была под угрозой, в то время как демократы продолжали обсуждать его необоснованные утверждения о гаитянских иммигрантах в Спрингфилде, Огайо.

В недавних опросах, проведенных с 20 по 23 сентября SSRS и Verasight по заказу исследовательской группы CNN, Университета Джорджа Вашингтона и Мичиганского университета, 75% американцев сообщили, что они информированы о деятельности Трампа, что превышает 69%, упомянувших Харрис. Это изменение в цифрах не наблюдалось в конце августа и начале сентября, когда обе цифры были почти равны.

Республиканцы были значительно склонны упоминать термин "покушение" и связанные с ним фразы, связанные с инцидентом, такие как ссылки на поле для гольфа, где произошло покушение.

Один респондент сказал: "Дональд Трамп ведет предвыборную кампанию, и она становится все более опасной для него. Недавно он пережил еще одну попытку покушения на поле для гольфа".

Демократы, с другой стороны, склонны ссылаться на сентябрьские дебаты и использовать слова "ложь" и вспоминать ложные утверждения Трампа о иммигрантах в Огайо, кормящихся местными домашними животными. Другой респондент написал: "Он продолжает продвигать историю о гаитянских иммигрантах в Спрингфилде, которые кормятся местными домашними животными. Он непрерывно использует антисемитские штампы и распространяет ложь о своей дебатной производительности".

Независимые, согласно опросу, обсуждали обе группы тем, при этом американцы со всех концов политического спектра были близки к равной вероятности использования слов, указывающих на президентскую гонку, таких как "кампания" или "выборы".

Разница между демократами и республиканцами может потенциально объясняться источниками средств массовой информации, которые они потребляют. Однако она также может отражать конкретные новостные истории, которые больше всего резонируют с каждой группой, и способ, которым они описывают эти истории, часто отражающий их личные политические взгляды.

Когда респондентов спрашивали о Харрис, американцы часто использовали слова, связанные с ее дебатной производительностью и желанием провести рематч против Трампа, а также с ее интервью с Опрой Уинфри. Тон слов, которые американцы использовали для описания того, что они слышали о Харрис, оставался более положительным, чем слова, используемые в отношении новостей о Трампе. Однако разница в эмоциях по поводу обоих кандидатов значительно сузилась по сравнению с прошлой неделей после дебатов. Эмоции Харрис были слегка более отрицательными, чем положительными, и ее рейтинг был близок к тому, что было до дебатов, в то время как эмоции Трампа оставались в отрицательной зоне.

В продолжающемся политическом дискурсе события, связанные с угрозой жизни Дональда Трампа на поле для гольфа, стали основной темой среди сторонников республиканцев, многие из которых называют это все более опасным в его кампании. С другой стороны, демократы продолжают поднимать ложные утверждения Трампа о гаитянских иммигрантах в Огайо, подчеркивая его использование разделительного языка.

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