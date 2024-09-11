Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиВыборы в США

После жестокого словесного противостояния и рукопожатия Трамп и Харрис стали резко критиковать друг друга

В ходе своего первого телевизионного столкновения претенденты на пост президента США Камала Харрис и Дональд Трамп не обошли вниманием ни одной щекотливой темы. Завершая evento, Харрис намекнула на следующую серию verbal'nikh обменов.

 and  Mark Rodriguez
Время чтения 4 минут

- После жестокого словесного противостояния и рукопожатия Трамп и Харрис стали резко критиковать друг друга

Два кандидата в президенты США, Камала Харрис и Дональд Трамп, перешли в наступление друг на друга в своей первой телеконfrontтации, обвиняя друг друга в плохом управлении страной, отсутствии конкретных решений насущных проблем и распространении ложной информации. Трамп неоднократно называл Харрис "радикальной левой" и "коммунисткой", в то время как Харрис утверждала, что единственной целью Трампа было унизить других и игнорировать потребности народа.

Это была первая встреча кандидатов лицом к лицу - и, возможно, самое значительное противостояние перед выборами 5 ноября. В течение 90 минут демократический вице-президентский кандидат и бывший республиканский президент спорили о ключевых вопросах выборов, таких как экономическая и иммиграционная политика, аборт и внешняя политика. В то время как Харрис пыталась представить образ объединенной нации, Трамп рисовал мрачную картину США как неудавшейся страны.

Находясь на сцене вместе, Харрис и Трамп обменялись рукопожатиями. Харрис представилась как "Камала Харрис" во время мероприятия в Филадельфии. Затем начались дебаты.

На грани краха - и кто виноват?

Харрис упрекнула Трампа за то, что он оставил страну в руинах в 2021 году, с рекордной безработицей со времен Великой депрессии, самым серьезным кризисом здравоохранения за столетие и самой серьезной угрозой американской демократии со времен Гражданской войны. "Мы сумели повернуть дела Трампа вспять", - заметила Харрис.

В ответ Трамп атаковал Харрис и президента США Джо Байдена, обвиняя их в том, что они довели страну до руин во время своего пребывания у власти. "У нас страна в руинах", - заявил он. На протяжении всего дебатов республиканец атаковал иммиграцию, обвиняя администрацию Байдена и Харрис в том, что они без ограничений впускают миллионы нелегальных иммигрантов и преступников. "Они разрушили саму основу нашей страны", - заявил Трамп. Даже мигрантов обвинили в поедании домашних животных. "В Спрингфилде они поедают собак - люди, которые въезжают в страну, они поедают кошек. Они поедают домашних животных людей, которые там живут", - заявил он, не предоставив никаких доказательств.

Кто врет - и кому?

Харрис обвинила Трампа в том, что он лоббирует налоговые льготы для богатых и игнорирует обычных граждан. Она посоветовала гражданам самим посетить митинги Трампа. "Я собираюсь сделать что-то действительно необычное и пригласить вас на один из митингов Дональда Трампа", - сказала она, обращаясь к аудитории. Там он распространяет абсурдные утверждения, например, что ветряные турбины вызывают рак. "Он не говорит о вас", - сказала она, имея в виду граждан. У Трампа нет плана для страны, утверждает Харрис. Трамп заявил, что на митингах Харрис никто не появляется.

Трамп утверждал, что его соперник не имеет экономической стратегии и является коммунистом. "Она разрушила нашу страну своей абсурдной политикой", - заявил бывший президент США. Оба обвиняли друг друга во лжи неоднократно. Харрис критиковала Трампа за повторение одной и той же избитой мантры и распространение "babel'а лжи, жалоб и оскорблений". Общество устало от этого, якобы сказала она. Она неоднократно призывала страну двигаться вперед, сменить фокус и уделять внимание нуждам американских граждан.

Харрис также заявила, что в качестве вице-президента она путешествовала по всему миру и сталкивалась с насмешками со стороны ведущих политиков. Она также беседовала с ведущими военными фигурами, некоторые из которых сотрудничали с республиканцами. "И они говорят: ты - позор", - заявила она.

Испытание для Харрис

Транслировалось в прямом эфире без зрителей из студии в Филадельфии, крупнейшем городе политически неспокойного штата Пенсильвания. Два претендента были одни на сцене: не было разрешено использовать карточки с подсказками или контактировать со своими командами. В течение всего дебатов микрофон кандидата, который не говорил, был выключен.

Спор, организованный сетью ABC, был в основном испытанием для Харрис. 59-летней женщине недавно было доверено место демократического кандидата, и она в основном выступала на хорошо контролируемых кампаниях, где ее команда сохраняла контроль. В дебатах с Трампом ей пришлось продемонстрировать свои способности без сценария.

Трамп, с другой стороны, участвовал в нескольких телевизионных дебатах на своих предыдущих выборах в 2016 и 2020 годах. На своем последнем теледебате в конце июня 78-летний мужчина одержал явную победу. В то время он все еще соревновался с Байденом, который в конечном итоге снялся с президентской гонки после своего плохого выступления и уступил поле Харрис.

Ровно в опросах

Харрис и Трамп идут ноздря в ноздрю в опросах. Оба стремятся переманить нерешительных избирателей. В недавнем опросе 28 процентов респондентов заявили, что незнакомы с Харрис, по сравнению с 9 процентами для Трампа. В то время как большинство американцев знакомы с республиканцем, Харрис и ее позиции менее известны многим. На дебатах она пыталась прояснить свои политические цели, в том числе свою основную тему аборта.

"Правительство, и особенно Дональд Трамп, не должны Dictate, что делает женщина со своим телом", - заявила Харрис, пообещав защитить право на аборт в законе, если будет избрана. Однако для этого Харрис понадобится необходимое большинство в Конгрессе.

Также были обсуждены несколько вопросов внешней политики - Ближний Восток, Украина, Китай, Афганистан. Два кандидата в основном повторили свои позиции.

"VP Harris готова к следующему дебату, есть ли новости от Трампа?" - спрашивает заявление.

На данный момент не назначена конкретная дата для следующего противостояния. Кандидаты в вице-президенты Тим Уолз и Дж.Д. Вэнс запланированы на шоуdown 1 октября.

В жарком споре Харрис обвинила Трампа в использовании выборов в США в качестве трибуны для распространения вводящей в заблуждение информации о своих политиках и личных нападках. Полярные взгляды кандидатов и обвинения продолжают разделять нацию, осталось всего несколько недель до выборов 5 ноября.

В ответ Трамп не сбавил критики, назвав дебаты демонстрацией крайне левых политик Харрис и отсутствия у нее экономической стратегии. Острый спор между двумя кандидатами, с Харрис и Трампом бок о бок в опросах, подчеркивает важность убеждения нерешительных избирателей в последние недели перед выборами.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Изображение, предоставленное правоохранительными органами, показывает жилое строение, пришедшее в...
Политика

Необоснованная угроза ядерного оружия, нацеленного на Берлин, не является просто совпадением.

Необоснованная угроза ядерного оружия, нацеленного на Берлин, не является просто совпадением. Великобритания и США могут разрешить Украине использовать оружие против российского ядра, но предупреждения Кремля препятствуют принятию решения, считает корреспондент ntv Рейнер Мунц. В результате эксперт по ядерному оружию предлагает атаки на Берлин. 11:15 Сообщение: Решение о поставках западных

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель
Политика

Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель

Задержка в объявлении о ракетах большой дальности: решение не ожидается до следующих двенадцати недель Принятие решения по западным ракетам в Украине может занять больше времени Принятие решения по поводу развертывания западных ракет большой дальности в Украине, возможно, займет еще некоторое время. Как сообщает Bloomberg, решение, скорее всего, не будет принято

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Попытка скрыться, чтобы удержать Трампа и Республиканский Национальный Комитет от запугивания избирателей и членов избирательного персонала.
Политика

Попытка скрыться, чтобы удержать Трампа и Республиканский Национальный Комитет от запугивания избирателей и членов избирательного персонала.

Воскрешение почти четырехлетней правовой инициативы, возглавляемой чернокожими избирателями, призванной запретить возможное запугивание избирателей и членов участковых комиссий со стороны бывшего президента Дональда Трампа и Республиканской партии, неожиданно набирает силу по мере приближения...

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно

Последние

Изображение, предоставленное правоохранительными органами, показывает жилое строение, пришедшее в...
Политика

Необоснованная угроза ядерного оружия, нацеленного на Берлин, не является просто совпадением.

Необоснованная угроза ядерного оружия, нацеленного на Берлин, не является просто совпадением. Великобритания и США могут разрешить Украине использовать оружие против российского ядра, но предупреждения Кремля препятствуют принятию решения, считает корреспондент ntv Рейнер Мунц. В результате эксперт по ядерному оружию предлагает атаки на Берлин. 11:15 Сообщение: Решение о поставках западных

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Множество немецких жителей получили уведомление на своих мобильных устройствах в полдень.
Панорама

Ожидание вызывает звонки сотовых телефонов и сирены.

Ожидание вызывает звонки сотовых телефонов и сирены. В случае чрезвычайных ситуаций, таких как наводнения, лесные пожары и другие бедствия, крайне важно оперативно предупредить население Германии. Германия проводит учения для таких сценариев, отправляя предупреждающий сигнал на мобильные телефоны людей. В 11:00 утра Федеральное управление гражданской защиты и помощи при чрезвычайных

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.
Спорт

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1.

Макларен в настоящее время участвует в страстном споре о титуле Формулы-1. Команда McLaren в Формуле 1 в погоне за титулом чемпиона мира сосредоточила все свои усилия на поддержке Ландо Норриса. Вместо бесконтактной внутренней борьбы Норрис, который преследует действующего чемпиона Макса Ферстаппена, теперь имеет абсолютный приоритет. Однако команда хочет оставаться справедливой

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно