- После жестокого словесного противостояния и рукопожатия Трамп и Харрис стали резко критиковать друг друга

Два кандидата в президенты США, Камала Харрис и Дональд Трамп, перешли в наступление друг на друга в своей первой телеконfrontтации, обвиняя друг друга в плохом управлении страной, отсутствии конкретных решений насущных проблем и распространении ложной информации. Трамп неоднократно называл Харрис "радикальной левой" и "коммунисткой", в то время как Харрис утверждала, что единственной целью Трампа было унизить других и игнорировать потребности народа.

Это была первая встреча кандидатов лицом к лицу - и, возможно, самое значительное противостояние перед выборами 5 ноября. В течение 90 минут демократический вице-президентский кандидат и бывший республиканский президент спорили о ключевых вопросах выборов, таких как экономическая и иммиграционная политика, аборт и внешняя политика. В то время как Харрис пыталась представить образ объединенной нации, Трамп рисовал мрачную картину США как неудавшейся страны.

Находясь на сцене вместе, Харрис и Трамп обменялись рукопожатиями. Харрис представилась как "Камала Харрис" во время мероприятия в Филадельфии. Затем начались дебаты.

На грани краха - и кто виноват?

Харрис упрекнула Трампа за то, что он оставил страну в руинах в 2021 году, с рекордной безработицей со времен Великой депрессии, самым серьезным кризисом здравоохранения за столетие и самой серьезной угрозой американской демократии со времен Гражданской войны. "Мы сумели повернуть дела Трампа вспять", - заметила Харрис.

В ответ Трамп атаковал Харрис и президента США Джо Байдена, обвиняя их в том, что они довели страну до руин во время своего пребывания у власти. "У нас страна в руинах", - заявил он. На протяжении всего дебатов республиканец атаковал иммиграцию, обвиняя администрацию Байдена и Харрис в том, что они без ограничений впускают миллионы нелегальных иммигрантов и преступников. "Они разрушили саму основу нашей страны", - заявил Трамп. Даже мигрантов обвинили в поедании домашних животных. "В Спрингфилде они поедают собак - люди, которые въезжают в страну, они поедают кошек. Они поедают домашних животных людей, которые там живут", - заявил он, не предоставив никаких доказательств.

Кто врет - и кому?

Харрис обвинила Трампа в том, что он лоббирует налоговые льготы для богатых и игнорирует обычных граждан. Она посоветовала гражданам самим посетить митинги Трампа. "Я собираюсь сделать что-то действительно необычное и пригласить вас на один из митингов Дональда Трампа", - сказала она, обращаясь к аудитории. Там он распространяет абсурдные утверждения, например, что ветряные турбины вызывают рак. "Он не говорит о вас", - сказала она, имея в виду граждан. У Трампа нет плана для страны, утверждает Харрис. Трамп заявил, что на митингах Харрис никто не появляется.

Трамп утверждал, что его соперник не имеет экономической стратегии и является коммунистом. "Она разрушила нашу страну своей абсурдной политикой", - заявил бывший президент США. Оба обвиняли друг друга во лжи неоднократно. Харрис критиковала Трампа за повторение одной и той же избитой мантры и распространение "babel'а лжи, жалоб и оскорблений". Общество устало от этого, якобы сказала она. Она неоднократно призывала страну двигаться вперед, сменить фокус и уделять внимание нуждам американских граждан.

Харрис также заявила, что в качестве вице-президента она путешествовала по всему миру и сталкивалась с насмешками со стороны ведущих политиков. Она также беседовала с ведущими военными фигурами, некоторые из которых сотрудничали с республиканцами. "И они говорят: ты - позор", - заявила она.

Испытание для Харрис

Транслировалось в прямом эфире без зрителей из студии в Филадельфии, крупнейшем городе политически неспокойного штата Пенсильвания. Два претендента были одни на сцене: не было разрешено использовать карточки с подсказками или контактировать со своими командами. В течение всего дебатов микрофон кандидата, который не говорил, был выключен.

Спор, организованный сетью ABC, был в основном испытанием для Харрис. 59-летней женщине недавно было доверено место демократического кандидата, и она в основном выступала на хорошо контролируемых кампаниях, где ее команда сохраняла контроль. В дебатах с Трампом ей пришлось продемонстрировать свои способности без сценария.

Трамп, с другой стороны, участвовал в нескольких телевизионных дебатах на своих предыдущих выборах в 2016 и 2020 годах. На своем последнем теледебате в конце июня 78-летний мужчина одержал явную победу. В то время он все еще соревновался с Байденом, который в конечном итоге снялся с президентской гонки после своего плохого выступления и уступил поле Харрис.

Ровно в опросах

Харрис и Трамп идут ноздря в ноздрю в опросах. Оба стремятся переманить нерешительных избирателей. В недавнем опросе 28 процентов респондентов заявили, что незнакомы с Харрис, по сравнению с 9 процентами для Трампа. В то время как большинство американцев знакомы с республиканцем, Харрис и ее позиции менее известны многим. На дебатах она пыталась прояснить свои политические цели, в том числе свою основную тему аборта.

"Правительство, и особенно Дональд Трамп, не должны Dictate, что делает женщина со своим телом", - заявила Харрис, пообещав защитить право на аборт в законе, если будет избрана. Однако для этого Харрис понадобится необходимое большинство в Конгрессе.

Также были обсуждены несколько вопросов внешней политики - Ближний Восток, Украина, Китай, Афганистан. Два кандидата в основном повторили свои позиции.

"VP Harris готова к следующему дебату, есть ли новости от Трампа?" - спрашивает заявление.

На данный момент не назначена конкретная дата для следующего противостояния. Кандидаты в вице-президенты Тим Уолз и Дж.Д. Вэнс запланированы на шоуdown 1 октября.

В жарком споре Харрис обвинила Трампа в использовании выборов в США в качестве трибуны для распространения вводящей в заблуждение информации о своих политиках и личных нападках. Полярные взгляды кандидатов и обвинения продолжают разделять нацию, осталось всего несколько недель до выборов 5 ноября.

В ответ Трамп не сбавил критики, назвав дебаты демонстрацией крайне левых политик Харрис и отсутствия у нее экономической стратегии. Острый спор между двумя кандидатами, с Харрис и Трампом бок о бок в опросах, подчеркивает важность убеждения нерешительных избирателей в последние недели перед выборами.

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