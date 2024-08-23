- После выступления у Харриса возникли осложнения на пути в Белый дом.

В конце дня Камала Харрис сияет посреди моря белых, красных и синих шаров. Демократический вице-президент окружена своей семьей на сцене. Падает конфетти, из динамиков гремит музыка, тысячи делегатов кричат и празднуют. Это конец четырехдневного съезда Демократической партии в Чикаго, полного звездных шоу, объяснений в любви и больших эмоций, все для того, чтобы праздновать новое лицо Демократической партии и ее кандидата в президенты. И представить ее как борца за добро, защитника слабых, даже спасительницу Америки.

Но грандиозное шоу и организованный энтузиазм демократов не должны отвлекать от того факта, что может быть сложно для Харрис победить своего республиканского оппонента, Дональда Трампа, на выборах в ноябре. Бывшая первая леди Мишель Обама предупредила в Чикаго, что партии не следует становиться слишком самоуверенной: "Несмотря на то, как мы себя чувствуем сегодня или завтра или на следующий день, это будет трудная борьба".

Самые большие вызовы для Харрис:

Вопросы

59-летней Харрис приходилось быть частью администрации Байдена более трех с половиной лет в качестве вице-президента, разделяя ответственность за текущий политический ландшафт. "Есть нерешенные проблемы, такие как неконтролируемая иммиграция", - говорит трансатлантический координатор правительства Германии, Михаэль Линк. Ирония в том, что Харрис была ответственна за борьбу с причинами миграции в последние годы, и это ключевой вопрос кампании, где Трамп имеет преимущество.

Хотя экономика, рынок труда и инфляция в хорошей форме, настроение людей не отражает этого. Это еще один значительный вызов для Харрис. Теперь ей придется находить способы делать убедительные предложения по безопасности, миграции и стоимости жизни, предлагает Линк. Главная тема кампании Харрис, борьба за право на аборты, - это то, что она может представлять более эффективно, чем Байден.

Выступление

Как прокурор и сенатор, Харрис ранее казалась уверенной и самоуверенной. Однако она так и не нашла свою колею в роли вице-президента. Она была менее заметна в этой сложной роли, ей было трудно повлиять, она совершала ошибки и часто казалась неуверенной и скованной. До недавнего времени она воспринималась как дополнительная обуза для Байдена в его кампании, борясь с плохими рейтингами одобрения, как и он.

С тех пор как демократы выбрали Харрис своей новой лидер, ее популярность резко возросла. Теперь она опережает Трампа в опросах, еще одно значительное достижение. Однако с тех пор, как Байден ушел в отставку и она была возведена на вершину, Харрис появлялась только в контролируемых средах, с хореографированными и срежиссированными выступлениями. Она не давала интервью, не проводила пресс-конференций, не посещала политически чувствительные места и не отправлялась на незнакомую территорию.

Шоу съезда партии является нынешним пиком этой постановки. В ближайшие недели Харрис придется доказать свою состоятельность в ситуациях, не полностью контролируемых ее командой по кампании.

Ходят слухи, что независимый кандидат в президенты Роберт Ф. Кеннеди-младший может выйти из гонки и поддержать Трампа. 70-летний Кеннеди объявил о выступлении в пятницу вечером в Аризоне, где также проводит кампанию Трамп, чтобы поговорить о "текущем историческом моменте" и о своем "будущем пути". Команда кампании Трампа объявила, что кандидат привезет "специального гостя" на митинг после выступления. Недавно Николь Шанахан, напарница Кеннеди, заикнулась о слиянии с Трампом.

Хотя Кеннеди не является серьезным претендентом на пост президента, в среднем он опрашивается примерно на пять процентов, его выход мог бы принести пользу Трампу, доставляя решающие голоса в тесной гонке против Харрис. Если это произойдет вскоре после большого съезда демократов в Чикаго, это также могло бы ослабить импульс Харрис.

Живая музыка, гремевшая из динамиков во время празднования съезда Демократической партии, была подходящим саундтреком к энтузиазму и возбуждению делегатов. Несмотря на предстоящие вызовы, Камале Харрис придется продемонстрировать свою способность справляться с непредсказуемыми ситуациями за пределами контролируемых сред, как и музыканты часто процветают на живых выступлениях.

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