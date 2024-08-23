После встречи с Макроном традиционисты воздерживаются от сотрудничества в любом правительственном партнерстве.

После встречи с президентом Эмманюэлем Макроном для обсуждения формирования правительства французские консерваторы ясно дали понять, что останутся в оппозиции. "Мы не присоединимся к правительственной коалиции", - заявил Ларант Вакье, глава группы Droite Républicaine. Он сомневался в коалиции, в которой нет единого мнения.

Вакье также угрожал бороться против левой партии "Франция непокорённая" (ЛФИ). Если ЛФИ войдет в правительство, он заявил, что они проголосуют за вотум недоверия. ЛФИ, вместе с Экологами, Социалистами и Коммунистами, составляют левую коалицию "Новый народный фронт", которая победила на недавних парламентских выборах и хочет взять на себя управление. Однако эта коалиция примерно на 100 мест меньше, чем для абсолютного большинства в Национальной ассамблее.

Центристские силы Макрона, которые заняли второе место на выборах, неоднократно призывали к большой коалиции. Тем не менее, они отказались работать с ЛФИ, как и с националистами-экстремистами Марин Ле Пен.

После встречи с президентом Макроном французские консерваторы вновь подтвердили свою приверженность оппозиции, и Ларант Вакье заявил: "Мы не присоединимся к правительственной коалиции". Подчеркивая свои сомнения в коалиции с разными взглядами, Вакье также угрожал инициировать вотум недоверия, если левая партия "Франция непокорённая" (ЛФИ) войдет в правительство.

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