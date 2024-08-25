После травмы головы у младенца Бенджамина Даулинг трагически скончался спустя более трех десятилетий.

В среду, 62-летняя Терри Маккирчи призналась в причинении вреда Бенджамину Даулингу и призналась в убийстве по неосторожности в зале суда округа Брауард. Судья приговорил ее к трем годам тюремного заключения, за которыми последует десятилетний испытательный срок для бывших преступников.

Врачи сообщили, что в возрасте пяти месяцев Даулинг получил тяжелые травмы мозга в результате того, что его жестоко встряхнули, что привело к разрыву нервов.

В 1985 году Маккирчи признала себя невиновной в покушении на убийство первой степени и жестоком обращении с ребенком. Ее приговорили к выходным в тюрьме в течение 60 дней и трехлетнему испытательному сроку.

Даулинг прожил всю свою жизнь с тяжелыми ограничениями, пока трагически не скончался в возрасте 35 лет 16 сентября 2019 года.

В 2021 году Маккирчи была обвинена в убийстве первой степени прокурорами, ссылаясь на заключение медицинского эксперта, которое установило, что смерть Даулинга была прямым результатом травм, полученных им в 1984 году. Лицом к лицу с тюремным заключением на всю жизнь, она признала себя виновной в менее тяжком преступлении - убийстве по неосторожности в среду, достигнув соглашения о признании вины с прокурорами.

Семья, требующая возмездия

Каждый, кто знал Бенджамина Даулинга, был лучше, имея его в своей жизни, сказала суд в среду Рэй Даулинг.

Она описала поддержку и единство, которые семья и сообщество Бенджамина оказали ему, предоставив ему насыщенную жизнь, несмотря на многочисленные упущенные возможности.

“Бенджамин никогда не посещал традиционную школу, пропустил школьные мероприятия, такие как танцы на выпускном и выпускные, не мог водить машину, иметь подругу или заниматься活ностями со своими братьями и сестрами”, - упомянула Даулинг. “Бенджамин никогда не мог выразить свою любовь к своим родителям и членам семьи”.

“Бенджамин страдал от глубоких ограничений каждую секунду своей 35-летней жизни из-за действий Терри Маккирчи по отношению к нему, когда он был под ее опекой 3 июля 1984 года”, - продолжила она.

Даулинги встретили Маккирчи, 22-летнюю женщину с опытом работы с детьми, через родственника семьи Бенджамина, объяснила Даулинг. Они не знали о ее криминальном прошлом, поэтому доверили ей заботу о Бенджамине, добавила она.

Даулинг прочла запись из своего дневника, которую она написала 40 лет назад, описывающую состояние ее младенца, когда она забрала его из дома Маккирчи в тот роковой вторник в июле.

“Он сидел в детском кресле, бледнее призрака, с сжатыми кулаками, стонал и бездумно смотрел в пространство. Он меня не узнал, и я ушла, как только смогла”, - прочла Даулинг.

Она отвезла Бенджамина в больницу, где узнала о его критическом состоянии. Врачи, подозревая жестокое обращение, вызвали полицию, сказала она.

“По сути, короткая жизнь Бенджамина, длившаяся 173 дня, 5 месяцев и 3 недели, была окончена”, - признала она.

В рамках соглашения о признании вины Маккирчи написала письмо извинений родителям Бенджамина. Ее адвокат зачитал это письмо в суде в среду.

“Я отчетливо помню, что чувствовала себя очень перегруженной и выгоревшей, когда ухаживала за всеми детьми в моем доме, и в этом состоянии, под влиянием гнева, я ударила Бенджамина, когда он и другие дети плакали”, - гласило письмо.

“Ваши жизни, жизнь Бенджамина и его благополучие были нарушены моими действиями. Я искренне сожалею об этом”, - заключило письмо.

CNN связалась с адвокатом Маккирчи за комментарием, но они отказались это сделать.

Синдром встряхивания младенца

Медицинские работники называют тип жестокого травмирования головы, известный как Синдром встряхивания младенца, когда речь идет об травмах, полученных в результате жестокого встряхивания или встряхивания и удара по голове младенца или маленького ребенка, что может привести к смерти или необратимым повреждениям головного мозга, согласно Национальному центру по вопросам Синдрома встряхивания младенца.

Примерно 80% жертв страдают от пожизненных ограничений, и 25% умирают от травм, сообщает центр.

Дети в возрасте до одного года наиболее подвержены жестокому травмированию головы, согласно Центрам по контролю и профилактике заболеваний США. Почти все жертвы испытывают долгосрочные последствия для здоровья, которые включают проблемы со зрением, потерю слуха, задержки в развитии и физические ограничения, сообщает агентство.

Эксперты говорят, что этот вид жестокости часто случается, когда младенцы плачут непрерывно - как младенцы склонны делать - и опекун становится раздраженным или злым и встряхивает их.

В последнее время появилась растущая тенденция поддерживать тех, кто обвиняется в причинении жестокого травмирования головы, с свидетелями, дающими показания в суде о том, что доказательства, поддерживающие Синдром встряхивания младенца, были опровергнуты.

Некоторые медицинские власти изменили свою терминологию на “жестокое травмирование головы” вместо Синдрома встряхивания младенца, чтобы признать, что жестокость может быть результатом действий, отличных от встряхивания. Хотя эксперты настаивают на том, что изменение терминологии было неправильно истолковано определенными юридическими и медицинскими кругами как сомнение в диагнозе, исследования, опубликованные Американской академией педиатрии, доказывают, что этот вид травмы настоящий и предотвратимый.

Академия рекомендует педиатрам следить за потенциальными признаками и симптомами жестокого травмирования головы и сообщать о подозрительных случаях в соответствующие органы.

CNN’s Sandee LaMotte внесла вклад в этот отчет.

Даулинги выразили благодарность сообществу Бенджамина за поддержку и предоставление ему насыщенной жизни, несмотря на его обстоятельства, несмотря на то, что он не мог посещать обычную школу, ходить на танцы на выпускном, выпускаться, водить машину или иметь подругу из-за своих ограничений.

Несмотря на свое криминальное прошлое, Даулинги доверили Маккирчи заботу о Бенджамине, не зная о ее способности причинять вред.

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