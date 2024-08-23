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ПолитикаНовостиНарендра Моди

После теплых встреч с Путиным Моди из Индии оказывает давление на Зеленского.

Украина относится к близости Индии к Москве с подозрением. Однако во время визита премьер-министра Моди Киев также ищет поддержку Индии. будучи значительной силой в глобальной политике, обладает влиянием.

 and  Vladimir Milov
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Моди и Зеленский чтят память детей, погибших из-за военного конфликта России
Моди и Зеленский чтят память детей, погибших из-за военного конфликта России

- После теплых встреч с Путиным Моди из Индии оказывает давление на Зеленского.

После волны возмущения, вызванной спорным объятием с президентом России Владимиром Путиным, премьер-министр Индии Нарендра Моди встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время их первой встречи, индийский премьер-министр в независимой Украине также обнял 45-летнего Зеленского. В ходе визита они посетили мемориал, посвященный погибшим украинским детям, где Моди оставил плюшевого медвежонка.

Индия, страна с большим населением, придерживается нейтральной позиции в текущем конфликте. Она не вводит западные санкции против Москвы и продолжает призывать к дипломатическому решению, хотя конкретных мер пока не предложено. Индия поддерживает дружеские отношения как с Западом, так и с Москвой, которая поставляет военное оборудование, несмотря на усилия по снижению зависимости. К удивлению, Индия стала одним из основных покупателей доступной российской нефти в период войны.

Путин посетил Индию в июле - первый такой визит с начала конфликта. Поездка последовала после переизбрания Моди на пост премьер-министра, что российские СМИ истолковали как знак уважения к отношениям России с Индией. Снимки встречи, на которых запечатлено объятие Моди и Путина, вызвали широкое внимание и недовольство во многих западных странах. В то время Зеленский критиковал тесные связи Моди с Кремлем. Индия, однако, защищала свои действия, в то время как Украина искала поддержку Индии из-за ее значительного влияния в глобальной политике.

Встреча Нарендры Моди с Владимиром Зеленским стала знаменательным моментом в дипломатических отношениях Индии с Украиной. Несмотря на прошлые критические замечания Зеленского, Моди продолжил поддерживать дружеские отношения с Россией, ключевым поставщиком военной техники Индии.

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