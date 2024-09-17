После саммита по миграции Мерц и Союз испытывают снижение поддержки.

После отставки премьер-министра Северного Рейна-Вестфалии Hendrik Wüst лидер ХДС Friedrich Merz стал очевидным фаворитом Союза на пост канцлера. Однако восхождение Мерца к власти омрачено неудачами во время его неофициальной коронации, как показывает опрос RTL/ntv Trendbarometer: поддержка Союза упала на два процентных пункта, а Мерц потерял позиции в сравнении с федеральным канцлером Olaf Scholz. Спад также зафиксирован в рейтингах Альянса за прогресс и социальное благополучие (BSW). СДПГ и FDP получили небольшой прирост поддержки.

Если бы выборы в Бундестаг состоялись на этой неделе, результаты были бы следующими: ХДС/ХСС - 31 процент (против 24,1 процента на федеральных выборах 2021 года), AfD - 17 процентов (против 10,3 процента), СДПГ - 15 процентов (против 25,7 процента), Зеленые - 11 процентов (против 14,8 процента), BSW - 6 процентов (новый игрок), FDP - 4 процента (против 11,5 процента). Рейтинг Левой партии составляет 3 процента (против 4,9 процента). 14 процентов респондентов проголосовали бы за другие партии, что немного больше, чем на прошлой неделе.

Спад популярности Союза может быть связан с их позицией по миграционной политике. В ответ на исламистский теракт в Солingen Мерц призвал изменить подход федерального правительства. Он отверг предложения коалиции "Светофор", в том числе пограничный контроль, введенный в понедельник, и внезапно прекратил так называемый саммит по миграции. Члены коалиции "Светофор" обвинили Мерца в планировании отступления с самого начала кампании.

Только 20 процентов респондентов поддержали отказ от переговоров. Большинство, 72 процента, согласились, что "нет, Союз должен был продолжать переговоры с федеральным правительством". Среди сторонников Союза 65 процентов выступают против отступления, а только 28 процентов его поддерживают. Остальные остаются нерешительными.

Большинство сторонников FDP (58 процентов) и BSW (65 процентов) также осудили отступление. В лагере AfD решение Мерца нашло некоторое одобрение: 44 процента его поддержали, а 43 процента хотели бы, чтобы переговоры продолжались.

Миграция была важным вопросом для 33 процентов респондентов. Государственные выборы и федеральное правительство упоминались 31 процентом респондентов. Экономическая ситуация и война в Украине считались важными 30 процентами респондентов. Выборы в США считались важными 19 процентами респондентов, в то время как 8 процентов упоминали климат и окружающую среду, а 6 процентов - конфликт на Ближнем Востоке.

Экономические ожидания слегка ухудшились: 15 процентов все еще ждут улучшения, а 21 процент не ждут изменений. Доля тех, кто ожидает ухудшения, выросла до 61 процента, что на один пункт больше, чем неделей ранее.

Союз потерял один пункт в категории компетентности в решении проблем: их назвали 20 процентами опрошенных. СДПГ выросла до 9 процентов, на два пункта больше, чем на прошлой неделе. AfD осталась на уровне 8 процентов, Зеленые - на уровне 7 процентов, FDP - на уровне 1 процента, а упоминание других партий составило 5 процентов. Ни одна партия не смогла добиться 50-процентной компетентности в решении проблем - это на один пункт меньше, чем на прошлой неделе.

Потери Союза отражены в их официальном кандидате на пост канцлера, Мерце: в прямом сравнении с действующим Scholz оба набрали по 26 процентов. Это означает, что Scholz набрал два пункта, а Merz потерял два. Около 48 процентов респондентов отвергли обоих как возможных лидеров.

В восточной части Германии Мерц имеет небольшое преимущество - 24 против 23 процентов. В Западной Германии оба, Мерц и Scholz, набрали по 26 процентов поддержки. Среди сторонников Союза 60 процентов поддерживают Мерца, в то время как 11 процентов поддерживают Scholz. Среди сторонников СДПГ 70 процентов хотят, чтобы Scholz остался канцлером, и только 7 процентов поддерживают Merz. Среди сторонников Союза 29 процентов отвергают обоих, в то время как среди сторонников СДПГ 23 процента не впечатлены ни одним из них.

Данные для RTL/ntv-Trendbarometer были собраны с 3 по 9 сентября на заказ RTL Germany институтом опросов общественного мнения Forsa. Опрошено 2501 человек с погрешностью в 2,5 процентных пункта. Мнения о прекращении переговоров по миграции были собраны с 13 по 16 сентября, опрошено 1002 человека с погрешностью в 3,0 процентных пункта. Институт опросов общественного мнения Forsa проводит опросы для RTL Germany.

В свете этих опросов результаты предстоящих выборов в ландтаг Бранденбурга могут быть повлияны дискуссиями о предстоящих выборах, так как спад популярности Союза отражается на ожидаемых результатах гипотетических выборов в Бундестаг. В течение недели Мерц подвергся критике за свою позицию по миграционной политике, что может повлиять на его выступление на выборах в Бранденбурге.

Неудачи Мерца в национальной кампании Союза могут повлиять на результаты выборов в ландтаг Бранденбурга, так как избиратели в Бранденбурге могут учитывать общую производительность и выборы Союза при голосовании.

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