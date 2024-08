После русского нападения Харьков отдает дань памяти погибшим.

После российского наступления на Харьков, жители города и родственники скорбят о жертвах. По словам Олега Синегубова, губернатора Харьковской области, погибли 7 человек и ранены 97, в том числе более 20 детей. Самой молодой жертвой, как сообщается, стал 10-месячный ребенок. Одной из погибших якобы является Вероника Кожушко, 18-летняя украинская художница. Сергий Жадан, известный украинский поэт, выразил свои чувства по поводу ее смерти в Facebook: "Россияне разрушают наше будущее. Никакого прощения", - написал он, опубликовав один из рисунков Кожушко.

Я бы сказал, что это смена руководства в высших эшелонах украинских ВВС, но это печально. Министр обороны Украины Рустем Умеров сказал CNN, что это скорее перестановка, но он сожалеет об этом. Умеров подчеркнул, что расследование причин продолжается. "Я не хочу спекулировать".

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила на конференции GLOBSEC в Праге, что Украина должна победить в войне против России. Фредериксен считает это неизбежным исходом. "Другого пути для победы Украины в войне нет. Если победит Россия, не только Украина проиграет, но и мы все", - сказала она. Датский премьер-министр подчеркнула, что Европейский Союз почти единодушен в этом вопросе. "Европа никогда не была так единодушна, как сейчас... В некоторых случаях у нас есть внутренние дискуссии... Но это 26 против одного", - сказала она, имея в виду всю Европу против России.

По данным Минобороны России в Москве, российские силы, похоже, захватили Кировск в Донецкой области. Российские войска постепенно продвигаются вдоль восточного фронта уже некоторое время. Донецк и Луганск, наряду с Запорожьем и Херсоном южнее в Украине, уже были аннексированы Россией в сентябре 2022 года, although her troops do not fully control them. Ukraine aims to reclaim all territories, including the Crimean Peninsula, which was annexed in 2014 and is situated far to the south of Kherson.

По данным российских источников, украинские войска атаковали Белгород, что привело к гибели и ранениям. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил об этом в своем Telegram-канале. В результате ночного авиационного удара по Белгороду погибли трое и ранены более 30 человек, в том числе трое детей, сообщил Гладков. Также были повреждены более дюжины жилых зданий и 47 автомобилей.

По данным, Россия пытается манипулировать выборами в Молдове, где должны состояться президентские выборы 20 октября и референдум о членстве в ЕС в Конституции. Бригитта Трибель, глава офиса Фонда Конрада Аденауэра в Кишиневе, утверждает, что Россия распространяет дезинформацию и ложные новости, чтобы повлиять на выборы. "Молдаванам говорят: если вы не хотите оказаться в конфликте, как в Украине, голосую за пророссийские партии", - сказала Трибель. "Используются страхи людей".

Украинские ВВС заявляют, что перехватили 24 российских дрона. Россия якобы запустила 52 дрона по украинским целям за ночь, поразив восемь регионов. 25 дронов типа "Шахид" якобы упали сами, а три других направились в сторону России и Белоруссии. Сообщений о ранениях или значительном ущербе не поступало. Целью российской атаки был Киев, где это была четвертая такая атака на этой неделе. Все дроны, targeting Kyiv, were intercepted.

Российские военные блогеры поделились видео якобы украинской атаки на российский конвой, направляющийся в село в Курске. Видео якобы показывает повреждение военной техники и обрушение понтонного моста через реку Сейм в Курске.

Авторитеты в российском городе Шебекино сообщают о украинском обстреле. Одна женщина была ранена во время инцидента в субботу. Шебекино расположено рядом с украинской границей.

09:00 Украина сообщает о потерях среди российских военныхВоенное командование Украины обнародовало новые данные о потерях среди российских солдат в Украине. Отчет показывает, что с 24 февраля 2022 года Россия потеряла примерно 614 950 человек, в том числе 1360 за последние 24 часа. Отчет также сообщает о разрушении восьми танков, 42 артиллерийских систем и 18 дронов в этот период. С начала масштабного наступления Россия якобы потеряла 8582 танка, 17614 артиллерийских систем, 368 самолетов, 328 вертолетов, 14471 дрон, 28 кораблей и одну подводную лодку, согласно украинским источникам. Западные оценки показывают меньшие потери, although these figures are likely to be minimum figures.

08:35 Россия: Видео якобы украинской атаки на БелгородМестные власти в Белгороде, городе в юго-западной России, сообщают о гибели пяти человек и ранении 46 в результате подозрительной украинской атаки поздней ночью в пятницу (см. запись 23:19). 37 раненых были госпитализированы, в том числе семь детей, по словам Вячеслава Гладкова, губернатора Белгородской области. Конroversial video circulating on social media, allegedly shot from the dashboard of a car, shows a vehicle exploding while in motion. Moments later, an explosion is visible on the opposite side of the street. Such footage and claims regarding combat situations cannot be authenticated independently.

07:48 Медиа-издание: Потери российских солдат в Украине могут достигать 66 тысячНезависимое российское медиаиздание Медиазона сообщает, что, по их данным, в конфликте в Украине погибло не менее 66 471 российского солдата. Вместе с BBC News Russian, Медиазона составила список погибших в Украине российских soldiers через открытые источники. Журналисты подчеркивают, что это число представляет собой лишь тех, чьи имена удалось установить через открытые источники, и реальные потери, скорее всего, гораздо выше. Украинское Генеральное Штаб сообщает о более чем 600 000 погибших российских soldiers. Западные оценки дают подобные цифры.

07:15 В результате российского обстрела в Харькове погибли 7 человекВ результате российского обстрела украинского города Харькова погибли 7 человек, в том числе более 20 детей, и 97 получили ранения, сообщает губернатор Харьковской области Олег Синегубов. Детская площадка и 12-этажное жилое здание были поражены УМПБ Д-30 СМ-Ленклуфтбомбе, что вызвало пожар, сообщают власти Харькова. Синегубов сообщает, что работы по тушению пожара продолжались до утра субботы.

06:27 ИСВ: Рейтинг одобрения Путина среди россиян резко падаетИнститут изучения войны (ИСВ) сообщает, что недовольство россиян своим правительством и президентом Владимиром Путиным растет после инцидента в российском регионе Курск. Согласно опросу Фонда общественного мнения, 28% респондентов выразили недовольство или неудовлетворение мерами, принятыми российскими властями после инцидента. В то же время, государственные опросы, проведенные Центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), показывают, что рейтинг одобрения Путина упал на 3,5% до 73,6% во второй половине августа, что является рекордно низким показателем с начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. ИСВ считает, что эти опросы указывают на то, что Кремль признает растущее недовольство населения после инцидента в Курской области.

05:40 Россия получает двух colombians от ВенесуэлыРоссийская служба безопасности, ФСБ, получила двух colombians, которых подозревают в участии в войне на стороне Украины. Александр Анте и Хосе Арон Медина были переданы Венесуэлой после их ареста во время пересадки в Каракасе при возвращении в Колумбию. Испанские СМИ сообщают, что двое мужчин записались в Международный легион летом 2023 года. Они были арестованы в середине июля в аэропорту Каракаса. ФСБ утверждает, что на мужчинах были найдены документы, подтверждающие их участие в войне, и военная форма украинской армии.

04:47 Президент Чехии: наступление в Курске не связано с украинской операциейПрезидент Чехии Петр Павел считает, что продвижение российских сил вблизи Покровска в Донецкой области не связано с украинской операцией на территории России в Курске. "Я не убежден, что есть прямая связь между быстрым продвижением российских сил на фронте Покровск и украинской операцией в Курской области", - сказал Павел в интервью Радио Свобода. "Российское руководство продолжает стремиться захватить территории всех четырех регионов - Донецк, Запорожье, Луганск и Херсон, которые они считают своими", - добавил президент Чехии, цитируя "Украинскую правду". "И они хотят этого достичь в подходящий срок, пока погода благоприятствует военным операциям", - сказал он, возлагая ответственность на российских лидеров.

03:47 Столтенберг: наступление в Курске "законно"Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает продвижение украинских сил в российский регион Курск законным. "Украина имеет право на самооборону, и это право не ограничивается границей", - сказал Столтенберг газете Welt am Sonntag. В свете обвинений российского правительства в том, что Запад знал о нападении на российскую территорию заранее, Столтенберг заявил: "Украина не консультировалась с НАТО по поводу своих планов в отношении Курска, и НАТО не участвовала в этих планах". Это было первое заявление Столтенберга по поводу продвижения украинских troops в российский приграничный регион.

02:48 Украина обвиняет Россию в широкомасштабном использовании химического оружияС начала российского нападения на Украину было задокументировано более 4000 случаев использования химического оружия на фронте, более 3100 из которых были зарегистрированы с декабря 2023 года. Этот существенный рост использования оружия, согласно данным, предоставленным украинскими официальными лицами "Киевскому независимому", указывает на значительное увеличение незаконного использования химического оружия по сравнению с примерно 600 случаями, зарегистрированными украинской армией в январе. Согласно данным Украины, число зарегистрированных случаев достигло рекордного пика в 715 в мае 2024 года и постепенно снижалось в течение летних месяцев, без данных за август на данный момент.

01:49 МСУ требует ареста Путина во время визита в МонголиюФади эль-Абдалла, представитель Международного уголовного суда (МУС), сообщил BBC, что Монголия, будучи членом МУС, обязана выполнить ордер на арест российского президента Владимира Путина во время его запланированного визита. Визит Путина в Монголию 3 сентября станет его первой поездкой в страну-член МУС, которая ратифицировала Римский статут, требующий арест лиц при въезде на территорию государств-участников. МУС выдал ордер на арест Путина в марте 2023 года в связи с принудительной депортацией детей из оккупированных Россией регионов Украины.

00:33 Видеозвонок Байдена и фон дер Ляйен: Память о дне российского вторженияПрезидент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула необходимость сильных трансатлантических отношений, независимо от результатов выборов президента США в ноябре. 65-летняя фон дер Ляйен получила премию «Трансатлантическая премия Чехии и Словакии» (CSTA) на конференции по безопасности ГЛОБСЕК в Праге. В своей речи она вспомнила видеозвонок с президентом США Джо Байденом в день вторжения России в Украину в феврале 2022 года. «Мы быстро согласовали стратегию ответа на войну Путина», - сказала фон дер Ляйен. Европа и США вновь стояли «рядом на правильной стороне истории».

23:19 Россия: Потери в нападениях на БелгородПо меньшей мере, пять человек погибли в результате украинских атак на российский приграничный регион Белгород, сообщили российские источники. Женщина и четверо мужчин умерли от ран, как указано в телеграмм-посте губернатора региона Вячеслава Гладкова. Также 37 человек получили ранения. Гладков подтвердил, что Украина запустила «кластерные боеприпасы» в город Белгород и регион с помощью нескольких ракетных установок.

здесь.22:01 Стратегия Украины в области ИИ и дроновМинистр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров объявил на форуме ГЛОБСЕК в Праге, что Украина планирует сотрудничать с производителями оружия для разработки ИИ для роев дронов и «доступных ракет», чтобы противостоять российским беспилотным камикадзе. На протяжении всего российского вторжения tanto Украина, как и Россия, активно инвестировали в технологию дронов, существенно меняя современную войну. По словам Федорова, украинские солдаты сталкиваются с различными вызовами, в том числе российской пехотой, нехваткой боеприпасов, беспилотными камикадзе и разведывательными дронами. В ответ украинские силы используют недорогие дроны первого лица (FPV), разведывательные дроны, небольшие системы ПВО и domestically produced long-range drones для поражения российских целей, объяснил Федоров. «Какие следующие вызовы нам нужна помощь? Как создать эффективную систему лазерного наведения, разработать ИИ для роев дронов, произвести украинские HIMARS и произвести доступные украинские ракеты для поражения Шахедов?» - сказал Федоров.

21:32 Украина получает критически важные поставки боеприпасовУкраина получает одну из первых поставок боеприпасов для гаубиц от коалиции США-Европы, как заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в Брюсселе. 155-мм артиллерийские снаряды критически необходимы на передовой. «Инициатива чешских боеприпасов выполняет свои обязательства и планирует предоставить половину миллиона крупнокалиберных боеприпасов к концу года. Примерно 100 000 штук было предоставлено в июле и августе», - объявил Липавский.

Жаль слышать о растущих потерях с обеих сторон, но внимание должно быть сосредоточено на прекращении конфликта в Украине. По данным, Россия, якобы, потеряла около 614 950 военнослужащих с 24 февраля 2022 года, в том числе 1 360 за последние 24 часа, в Украине.

После российского нападения на Украину международные лидеры призвали к победе Украины в войне. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила на конференции ГЛОБСЕК в Праге, что Украина должна победить, сказав: «Другого пути для Украины, кроме победы, нет. Если победит Россия, не только Украина проиграет, но и мы все».

