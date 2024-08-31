После российского нападения Харьков оплакивает более 100 погибших.

После нападения России на Харьков, Украина, опечаленные жители и родственники почтили погибших. Как сообщил губернатор Харьковской области Олег Синегубов, в пятницу вечером в результате нападения погибли семь человек и 97 были ранены, в том числе более 20 детей. Самым молодым погибшим, по слухам, был ребенок в возрасте 10 месяцев. Среди погибших была также признанная украинская художница Вероника Кожушко, 18 лет. Уважаемый украинский поэт Сергей Жадан выразил свои мысли о ее смерти в Facebook: "Россияне продолжают разрушать наше будущее. Нет прощения", - сказал он, сопровождая пост рисунком Кожушко.

13:28 Министр обороны Украины называет увольнение главнокомандующего ВВС "неудачным" Министр обороны Украины Рустем Уммеров сообщает CNN в интервью, что увольнение можно рассматривать как "ротацию", хотя это и печально. Он подчеркивает, что увольнение и потеря истребителя не связаны между собой, и расследование причин продолжается. "Я не буду спекулировать", - сказал он.

13:03 Премьер-министр Дании поддерживает победу Украины в конфликте с Россией Согласно "Европейской правде", премьер-министр Дании Метте Фредериксен на своем выступлении на конференции GLOBSEC в Праге заявила, что Украина должна победить в своей борьбе против России. "Это необходимый исход", - заявила она. "Нет альтернативы победе Украины. Потому что если победит Россия, то Украина будет побеждена, и мы тоже", - заявила Фредериксен, добавив, что в Европейском Союзе существует сильный консенсус по этому вопросу. "Европа никогда не была так единодушна, как сейчас (...). Иногда у нас бывают внутренние споры. (...) Но это 26 против одного", - цитирует "Европейская правда" Фредериксен, имея в виду всю Европу против России.

12:15 Россия заявляет о контроле над Кировском в Донецкой области Министерство обороны России в Москве заявляет, что российские войска взяли под контроль село Кировское в восточной Украине в Донецкой области. Российские войска уже некоторое время продвигаются вперед на линии фронта на востоке. Донецк, наряду с Луганском, составляет промышленно доминирующий Донбасс. Оба региона, а также Запорожье и Херсон южнее в Украине были захвачены Россией в сентябре 2022 года, хотя не полностью контролируются ее войсками. Украина стремится вернуть все территории - в том числе уже аннексированный Крымский полуостров, который находится далеко на юге от Херсона.

11:45 Россия обвиняет Украину в нападении на Белгород Украинские войска якобы обстреляли российский регион Белгород, расположенный возле украинской границы, сообщают российские СМИ. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщает о погибших и раненых на своем Telegram-канале. В результате ночного воздушного удара по городу Белгород погибли три человека и более 30 были ранены, в том числе трое детей, сообщает Гладков. По его словам, повреждено более дюжины жилых зданий и 47 автомобилей.

11:10 Эксперт Трибель: Россия пытается сорвать выборы в Молдове В Молдове состоятся президентские выборы 20 октября, на которых также будет проведен референдум о внесении в конституцию членства в ЕС, чтобы предотвратить возможность будущих правительств легко отказаться от членства в ЕС. Бригитта Трибель, возглавляющая офис Фонда Конрада Аденауэра в Кишиневе, считает, что Россия пытается манипулировать выборами через дезинформацию и фейковые новости. "Молдаване говорят: если вы не хотите оказаться в конфликте, как в Украине, голосовать за про-российские партии", - заявила Трибель. "Заботы людей эксплуатируются".

10:49 Украина сообщает о сбитии 24 из 52 российских дронов Украинские Воздушные силы сообщают, что сбили 24 российских дрона. В общей сложности российские силы запустили 52 дрона по украинским целям за ночь с пятницы на субботу, затронув восемь регионов страны, сообщили в Telegram. 25 дронов типа "Шахед" разбились самостоятельно, а три других направились в сторону России и Белоруссии. О погибших и значительном ущербе не сообщается. Целью российского нападения была Киев, где это было четвертое нападение дронов за эту неделю. Все дроны, направленные на Киев, были сбиты.

10:16 Военные блоги России: украинские войска наносят удар по конвою в Курске Российские военные блогеры распространяют видео на своих Telegram-каналах, якобы показывающее последствия украинского нападения на конвой военной техники России на въезде в село Сваново в Курской области. Радио Свободная Европа (RFE/RL) также делится видео в Telegram. Видео якобы показывает поврежденную военную технику и обрушение подвесного моста через реку Сейм в Курске.

09:34 Власти России сообщают о украинском обстреле в Шебекино Власти города Шебекино в российском регионе Белгород сообщают о украинском обстреле. В субботу один гражданский был ранен. Шебекино находится возле украинской границы.

09:00 Украина публикует данные о потерях российских войскВоенное командование Украины опубликовало новые данные о потерях российских войск. С 24 февраля 2022 года, по данным Украины, в Украине погибло около 614 950 российских солдат, в том числе 1360 за последние 24 часа. Отчет, выпущенный в Киеве, также подтверждает уничтожение 8 танков, 42 артиллерийских систем и 18 беспилотников в этот период. За время основных военных действий Россия, по данным Украины, потеряла 8582 танка, 17614 артиллерийских систем, 368 самолетов, 328 вертолетов, 14471 беспилотник, 28 кораблей и подлодку. Однако западные оценки дают более скромные цифры, но даже они считаются минимальными.

08:35 В Белгороде сообщают о жертвах предполагаемого украинского нападенияЖители Белгорода, города в юго-западной России, сообщают о пяти погибших и 46 раненых после предполагаемого украинского нападения поздним вечером в пятницу (см. запись 23:19). Из 46 раненых 37 были госпитализированы, в том числе семь детей, по словам Вячеслава Гладкова, губернатора Белгородской области. Видео, якобы снятое с приборной панели автомобиля и вирусное в социальных сетях, показывает взрыв другого автомобиля во время движения, а затем взрыв на другой стороне улицы. Такие видеозаписи и сообщения о боевых действиях невозможно независимо проверить.

07:48 СМИ сообщают о более чем 66 000 погибших российских военных в УкраинеНезависимое российское СМИ Медиазона сообщает, что, по меньшей мере, 66 471 российский солдат погиб в украинском конфликте. В сотрудничестве с BBC News Russian Медиазона установила имена российских солдат, погибших в Украине, с помощью открытых источников. Журналисты подчеркивают, что это число включает только тех, чьи имена были установлены через открытые источники, и реальное число жертв, скорее всего, намного выше. Генеральный штаб Украины сообщает о более чем 600 000 погибших российских солдат. Западные оценки дают сопоставимые цифры.

07:15 В Харькове сообщают о семи погибших в результате российской атакиВ результате российской атаки в Харькове, украинском городе, сообщается о семи погибших и 97 раненых, в том числе более 20 детей. По словам Олега Синегубова, губернатора Харьковской области, в результате атаки погибли шесть человек и 75 были ранены. Российские войска обстреляли детскую площадку и 12-этажное жилое здание в Харькове, что привело к пожару, который все еще тушили в субботу утром.

06:27 Рост недовольства россиян правительством и ПутинымНедовольство россиян своим правительством и президентом Владимиром Путиным растет в результате вторжения в украинскую область Курск, согласно последнему отчету Института изучения войны (ISW). Цитируя данные опросов Фонда общественного мнения России, 28% респондентов выразили недовольство или неудовлетворение действиями российских властей после аннексии. Согласно опросам ВЦИОМ, рейтинг одобрения Путина упал на 3,5% до 73,6% в последнюю неделю августа, что является самым низким показателем с начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. ISW считает, что эти опросы указывают на растущее недовольство россиян с начала украинского наступления в Курской области.

05:40 Россия арестовывает двух граждан Колумбии, подозреваемых в поддержке УкраиныРоссийская служба безопасности, ФСБ, сообщает об аресте двух граждан Колумбии, якобы участвовавших в поддержке Украины. Эти individuals, Александр Анте и Хосе Арон Медина, были задержаны во время возвращения в Колумбию после остановки в Каракасе и переданы России Венесуэлой. Испанские СМИ сообщают, что двое мужчин записались в Международный легион летом 2023 года. Они были арестованы в аэропорту Каракаса в середине июля, и на них было найдено доказательство их участия в войне, а также украинская военная форма.

04:47 Президент Чехии опровергает связь между российскими и украинскими операциямиПрезидент Чехии Петр Павел опровергает идею прямой связи между продвижением российских сил возле Покровска, Донецкой области, и украинской операцией в российской области Курск. Он заявил в интервью Радио Свобода, что не видит прямой связи между быстрым продвижением России на фронте Покровск и украинской операцией в Курской области. "Лидеры России продолжают свою цель захватить территории, которые они считают своими - Донецк, Запорожье, Луганск и Херсон - и они хотят этого достичь в свой собственный график, при благоприятных погодных условиях для военных действий", - сказал Павел, как сообщает "Украинская правда".

03:47 Столтенберг считает продвижение украинцев в Курск законнымГлава НАТО Йенс Столтенберг считает законным продвижение украинских сил в российский регион Курск. Украинцы имеют право защищать себя, сказал Столтенберг газете Welt am Sonntag, подчеркивая, что это право не ограничивается территорией Украины согласно международному праву. В ответ на утверждения российского правительства о том, что Запад был осведомлен о предстоящей атаке на российскую территорию, Столтенберг сказал: "Украина не координировала свою стратегию Курска с НАТО, и НАТО не участвовало в этом предприятии". Это было первое заявление Столтенберга о том, что украинские войска вторглись на российскую территорию.

02:48 Украина обвиняет Россию в интенсивном использовании химического оружияС начала вторжения России на Украину было задокументировано более 4000 случаев применения отравляющих веществ на линии фронта. С декабря 2023 года было сообщено о более чем 3100 случаях, что свидетельствует о резком увеличении применения запрещенных химических боеприпасов, как утверждают украинские власти, согласно "Киевскому независимому". Числа показывают резкий рост использования запрещенных химических боеприпасов по сравнению с примерно 600 случаями, зарегистрированными в январе, согласно украинской армии. К маю 2024 года количество сообщений о применении химического оружия достигло рекордного уровня в 715 случаев, но затем снизилось в летние месяцы, и на данный момент данные за август недоступны.

01:49 МКС требует ареста Путина во время визита в МонголиюПредставитель Международного уголовного суда (МУС) Фаджи эль-Абдалла заявил BBC, что как государство-член Монголия обязана исполнить ордер на арест российского президента Владимира Путина во время его запланированного визита. Посещение Путиным Монголии 3 сентября станет его первым визитом в члена МУС, ратифицировавшего Римский статут, который обязывает подписантов задержать его по прибытии. МУС выдал ордер на арест Путина в марте 2023 года за его участие в принудительном выдворении детей из территорий Украины, оккупированных Россией.

00:33 Разговор Бидена: фон дер Лайен отмечает российское вторжениеПрезидент Европейской комиссии Урсула фон дер Лайен подчеркнула важность прочных трансатлантических отношений независимо от результатов президентских выборов в США в ноябре. Она получила премию "Чешско-словацкий трансатлантический приз" (CSTA) на конференции по безопасности Глобсек в Праге. В своей речи она вспомнила видеозвонок с президентом США Джо Байденом в феврале 2022 года, когда началось российское вторжение на Украину. "Немедленно мы согласовали нашу стратегию ответа на агрессию Путина", - сказала она. Еще раз Европа и Америка стояли бок о бок на правильных страницах истории.

23:19 Трагедия в Белгороде: пять смертельных случаев в результате атакиПо данным России, по меньшей мере пять человек погибли в результате украинских атак на приграничный регион Белгород. Женщина и четверо мужчин погибли на месте из-за полученных травм, согласно сообщениям в Telegram от губернатора региона Вячеслава Гладкова. Всего было ранено 37 человек. Украинские силы запустили кластерные боеприпасы на Белгород и окружающие районы с помощью нескольких ракетных установок, согласно заявлениям Гладкова.

22:01 Эволюция дронов Украины и будущие стратегии AIУкраина видит участие производителей оружия в AI для создания роев дронов и "доступных ракет" для противодействия российским беспилотным камикадзе, сказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на форуме Глобсек в Праге. С начала российского вторжения обе страны значительно инвестировали в технологию дронов, усовершенствуя современную войну. По словам Федорова, украинские солдаты сейчас сталкиваются с множеством проблем, таких как российские войска и пехота, нехватка боеприпасов, беспилотные камикадзе и разведывательные дроны. Для решения этих проблем украинская армия использует недорогие дроны первого лица (FPV), разведывательные дроны, компактные системы ПВО и domestically produced long-range drones to strike Russian targets, said Fedorov. "Какие следующие проблемы мы просим вашей помощи? Как создать эффективную лазерную систему наведения, изучить AI для роев дронов, произвести украинские HIMARS и разработать недорогие украинские ракеты для уничтожения Shaheds?" - спрашивает Федоров.

21:32 Срочные поставки артиллерийских снарядов на УкраинуУкраина получит первую партию боеприпасов для гаубиц от американо-европейского альянса. Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский во время своего выступления в Брюсселе. Украинским войскам срочно нужны 155-мм артиллерийские снаряды для удержания своих позиций. "Чешская инициатива по боеприпасам держит свое обещание, и к концу года мы доставим полмиллиона крупнокалиберных боеприпасов. Примерно по 100 000 штук было доставлено каждый месяц в июле и августе", - сказал Липавский.

Президент Совета Европы, после российской атаки на Харьков, Украина, выразил солидарность с нацией и подчеркнул важность победы Украины в конфликте.

В ответ на заявление России о контроле над Кировском в Donetsk region, Президент Совета Европы призвал к международной солидарности и осудил любые попытки аннексии территорий Украины.

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